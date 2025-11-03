Acesse sua conta
Atriz de Vale Tudo é flagrada no Rio de Janeiro após passar meses desaparecida

Há alguns meses, filha relatou que Maria Gladys estava perdida, sem dinheiro e confusa

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 10:26

Maria Gladys
Maria Gladys Crédito: Reprodução

Maria Gladys foi vista nas ruas do Rio de Janeiro após passar os últimos meses desaparecida. A atriz, de 85 anos, foi flagrada almoçando em um bar de uma rua do Catete, na Zona Sul do Rio, no último sábado (1º). O registro foi feito por uma fã, Faniar Jo, que tirou uma foto com a artista.

Gladys fez enorme sucesso ao interpretar a empregada doméstica Lucimar na primeira versão de "Vale Tudo", exibida em 1988. A atriz está longe da TV desde "Pé na cova" (2016).

Em abril deste ano, ela passou temporada em uma pousada em Santa Rita de Jacutinga, no interior de Minas Gerais, cidade onde ela morou por dez anos. Na época, a filha de Maria Gladys pediu ajuda na internet para levar a mãe de volta ao Rio, depois de descobrir que ela estava perdida, sem dinheiro e confusa.

A artista reapareceu em Minas Gerais e falou que o dinheiro de sua aposentadoria não estava mais na sua conta bancária e que havia sido roubada.

"Como eu vou pagar o hotel aqui? Vim para cá contando que tinha a minha aposentadoria. Tô maluca. Não sei o que eu faço. Como eu vou dizer que não tenho dinheiro para pagar isso aqui? Como eu vou sair daqui? Não tenho dinheiro nem para pagar o táxi para ir embora. Onde vou ficar, na rua? Agora que roubaram todo o meu dinheiro de novo", disse, aos prantos, em áudio publicado pela coluna do jornalista Pablo Oliveira.

De acordo com Maria Gladys, sua conta é administrada pela própria filha, que disse à mãe que o dinheiro sumiu depois que ela já estava no interior de Minas Gerais. A atriz afirma que não fez gastos expressivos na cidade e que foi para lá porque estava tentando reduzir despesas.

