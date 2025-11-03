Acesse sua conta
Mãe de Virginia reclama após namorado 21 anos mais novo ser chamado de 'interesseiro': 'Saco cheio'

Margareth Serrão, de 59 anos, assumiu relação com o sanfoneiro Danilo Nascimento, de 39, em agosto

  Giuliana Mancini

  Giuliana Mancini

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 09:56

Danilo Nascimento e Margareth Serrão
Danilo Nascimento e Margareth Serrão Crédito: Reprodução

Margareth Serrão defendeu o namorado, Danilo Nascimento, após ele ser chamado de 'interesseiro' por internautas. A mãe de Virginia Fonseca disse que o sanfoneiro é um 'homem com H' e garantiu que o amado nunca a deixou pagar um jantar em um encontro dos dois.

As acusações ganharam ainda mais forças após Danilo - que é 21 anos mais novo que Margareth - passar por uma lipoaspiração. Ele disse que a cirurgia plástica foi uma 'surpresa' para a namorada, com o objetivo de ficar mais bonito para ela. Nas redes sociais, ele negou que o procedimento tenha sido pago pela mãe de Virginia.

"O povo está falando que a Margareth me deu cirurgia, quiosque, Iphone etc... Pelo amor de Deus, gente, eu trabalho para caramba e não preciso de um centavo nem dela e nem de ninguém. A Margareth tem plenas condições de arrumar quem ela quiser sem estar gastando dinheiro. Aqui não tem gigolô, não. Aqui é trabalhador mesmo", disse Danilo.

Margareth repostou o desabafo e completou: "Saco cheio desses haters. Arrasou, gato. A única coisa que te dou é carinho e amor. Sou privilegiada por ter um homem com h assim como você. Nunca deixou eu pagar um jantar".

A mãe de Virginia também chegou a ser criticada por internautas por não estar ao lado do namorado em um momento importante como a cirurgia plástica, mas explicou que desconhecia o procedimento.

“O Danilo resolveu fazer uma lipo para me fazer uma surpresa. Só que eu só fiquei sabendo dessa lipo dele quando eu já estava embarcando para Madri. Já estava embarcando para Madri porque isso já estava combinado: a Virgínia já estava aqui em Madri, e eu tinha combinado com ela que levaria os filhos dela. E ele resolveu fazer essa lipo assim, do nada. Do nada! E eu só fiquei sabendo quando já estava dentro do avião. Queria muito estar com ele agora, neste momento”, contou.

“Vamos dar parabéns para o Danilão, né? Ele só me avisou na última hora. Ele só queria fazer uma surpresa para mim. Mas estou dando o maior apoio para ele daqui, ligando todos os dias, o médico me envia mensagens e fotos, e o acompanhante dele também me mantém informada. Eu só rezava para que desse tudo certo, e graças a Deus deu tudo maravilhoso. Se eu soubesse, eu estaria lá com ele", finalizou ela, que assumiu o namoro em agosto deste ano.





