Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Papai Noel é vermelho por causa da Coca-Cola? Entenda como surgiu o visual do bom velhinho

Roupa, barba e aparência atual são resultado de séculos de tradições, literatura e publicidade

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 12:53

Em certos contextos, a figura do Papai Noel desafia valores ou ideologias predominantes (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
[Edicase]Em certos contextos, a figura do Papai Noel desafia valores ou ideologias predominantes (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

A imagem do Papai Noel como um senhor rechonchudo, de barba branca, roupa vermelha e sorriso acolhedor nem sempre foi assim. O visual que se popularizou no mundo inteiro é fruto de uma longa construção histórica que envolve tradições religiosas, adaptações culturais, obras literárias e, mais recentemente, campanhas publicitárias de grande alcance.

Papai Noel

Papai Noel por Reprodução | Freepik
Papai Noel por Reprodução | Freepik
Papai Noel por Reprodução | Freepik
Papai Noel por Reprodução | Freepik
Papai Noel por Reprodução | Freepik
1 de 5
Papai Noel por Reprodução | Freepik

A origem do personagem está ligada a São Nicolau, bispo conhecido por atos de generosidade e pela ajuda às crianças, venerado em diferentes regiões da Europa desde a Idade Média. Ao longo do tempo, essa figura foi ganhando novas interpretações, especialmente no Norte do continente europeu.

No início do século XIX, a tradição chegou aos Estados Unidos por meio de imigrantes, principalmente holandeses, que celebravam o Sinterklaas, personagem que distribuía presentes no início de dezembro. Em Nova York, o antiquário John Pintard ajudou a resgatar São Nicolau como um símbolo mais afetuoso para o Natal local, dando início a uma adaptação cultural que transformaria o personagem.

Leia mais

Imagem - Presidente do Flamengo ofende jornalista da Globo e caso gera revolta: 'Nariguda que fica falando mal'

Presidente do Flamengo ofende jornalista da Globo e caso gera revolta: 'Nariguda que fica falando mal'

Imagem - Anjo inesperado surge para 3 signos nesta noite (24 de dezembro) e traz respostas que você tanto esperou

Anjo inesperado surge para 3 signos nesta noite (24 de dezembro) e traz respostas que você tanto esperou

Imagem - Que time! Virgínia curte Natal ao lado de Éder Militão, Carlinhos Maia e outros famosos

Que time! Virgínia curte Natal ao lado de Éder Militão, Carlinhos Maia e outros famosos

A consolidação da figura moderna começou a ganhar forma em 1823, com a publicação do poema “A Visit from St. Nicholas”, também conhecido como “The Night Before Christmas”. O texto descreveu um personagem alegre, de bochechas rosadas, barba branca, trenó voador e renas, mas ainda sem definir a famosa roupa vermelha.

Foi a partir da segunda metade do século XIX que o visual passou a se aproximar do que conhecemos hoje. O cartunista Thomas Nast foi responsável por ilustrar o Papai Noel em capas da revista Harper’s Weekly por mais de duas décadas. Em seus desenhos, Nast introduziu elementos como o traje vermelho com detalhes brancos, o gorro, o cinto preto e a imagem de um personagem mais robusto e simpático, ajudando a fixar esse padrão no imaginário popular.

Apesar disso, a padronização definitiva do Papai Noel vestido de vermelho aconteceu apenas no século XX, com a publicidade. Em 1931, a Coca-Cola lançou uma campanha natalina que mudaria para sempre a imagem do personagem. As ilustrações criadas pelo artista Haddon Sundblom mostravam um Papai Noel jovial, sorridente, afetuoso e humano, sempre associado ao consumo da bebida.

As peças publicitárias tiveram enorme alcance internacional e ajudaram a transformar essa representação em referência global. A partir daí, o Papai Noel de roupa vermelha passou a ser visto como padrão, reforçando a ideia de que, embora não tenha sido criada pela Coca-Cola, a imagem foi definitivamente consolidada pela força do marketing.

Assim, o bom velhinho que hoje simboliza o Natal é resultado de uma construção coletiva ao longo dos séculos, em que fé, cultura, literatura e publicidade caminharam juntas para criar um dos personagens mais reconhecidos do mundo.

Tags:

Natal

Mais recentes

Imagem - As comidas que você não deve comer de jeito nenhum ao viajar de avião, segundo uma ex-comissária de voo

As comidas que você não deve comer de jeito nenhum ao viajar de avião, segundo uma ex-comissária de voo
Imagem - Não erre neste Natal: veja o presente ideal para cada signo e acerte em cheio

Não erre neste Natal: veja o presente ideal para cada signo e acerte em cheio
Imagem - Após denúncia do filho, Letícia Birkheuer rebate acusações e diz viver 'o maior sofrimento da sua vida'

Após denúncia do filho, Letícia Birkheuer rebate acusações e diz viver 'o maior sofrimento da sua vida'

MAIS LIDAS

Imagem - Pai registra filha com nome diferente do combinado e mãe entra em desespero: 'Quase desmaiei'
01

Pai registra filha com nome diferente do combinado e mãe entra em desespero: 'Quase desmaiei'

Imagem - Sesab abre vagas para processo seletivo com salários de até R$ 6,5 mil
02

Sesab abre vagas para processo seletivo com salários de até R$ 6,5 mil

Imagem - Carta O Mago ativa o poder de ação dos signos na véspera de Natal desta quarta (24 de dezembro)
03

Carta O Mago ativa o poder de ação dos signos na véspera de Natal desta quarta (24 de dezembro)

Imagem - Áries, Gêmeos e Peixes receberão recado poderoso do universo e terão virada positiva e libertadora antes do fim de 2025
04

Áries, Gêmeos e Peixes receberão recado poderoso do universo e terão virada positiva e libertadora antes do fim de 2025