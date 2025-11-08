Cor e número da sorte de hoje (8 de novembro): sábado de boas vibrações e recomeços

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 8 de novembro de 2025 às 09:00
O sábado, dia 8 de novembro, chega com um clima de renovação. É o momento ideal para desacelerar, recarregar as energias e se abrir ao novo. Cada signo recebe um toque de sorte especial - descubra a cor e o número que mais favorecem o seu dia.
Áries
Hoje, procure agir com leveza. Evite disputas e se permita um tempo de silêncio e descanso.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 5
Touro
Um gesto simples pode fortalecer um laço importante. Valorize os pequenos prazeres do dia.
Cor da sorte: Verde-claro
Número da sorte: 14
Gêmeos
A comunicação flui facilmente, mas cuidado com dispersões. Faça uma coisa de cada vez.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 19
Câncer
O sábado pede acolhimento e aconchego. Um momento em casa pode ser mais valioso que qualquer saída.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 3
Leão
A energia do dia favorece encontros alegres e conversas inspiradoras. Mostre gratidão pelas boas companhias.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 10
Virgem
Seu foco se volta para o que realmente importa. Evite cobranças internas e abrace o presente.
Cor da sorte: Creme
Número da sorte: 8
Libra
O dia pede harmonia e equilíbrio emocional. Busque atividades que tragam prazer estético e tranquilidade.
Cor da sorte: Rosa-claro
Número da sorte: 6
Escorpião
Transformações sutis estão em curso. Confie nos sinais e permita-se sentir antes de agir.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 9
Sagitário
Boas notícias podem vir de longe. Aventure-se com leveza e mantenha o otimismo.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 11
Capricórnio
Organizar o ambiente pode clarear seus pensamentos. Um dia ideal para colocar tudo em ordem.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 4
Aquário
Conexões diferentes podem inspirar novas ideias. Deixe a criatividade guiar seus planos.
Cor da sorte: Azul-turquesa
Número da sorte: 22
Peixes
Sensibilidade em alta, canalize-a em algo artístico ou espiritual. Cuide do seu descanso.
Cor da sorte: Lavanda
Número da sorte: 2