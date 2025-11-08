ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (8 de novembro): sábado de boas vibrações e recomeços

Um dia para descansar, se reconectar e deixar a sorte fluir naturalmente

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 09:00

Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado, dia 8 de novembro, chega com um clima de renovação. É o momento ideal para desacelerar, recarregar as energias e se abrir ao novo. Cada signo recebe um toque de sorte especial - descubra a cor e o número que mais favorecem o seu dia.

Áries

Hoje, procure agir com leveza. Evite disputas e se permita um tempo de silêncio e descanso.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 5

Touro

Um gesto simples pode fortalecer um laço importante. Valorize os pequenos prazeres do dia.

Cor da sorte: Verde-claro

Número da sorte: 14

Gêmeos

A comunicação flui facilmente, mas cuidado com dispersões. Faça uma coisa de cada vez.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 19

Câncer

O sábado pede acolhimento e aconchego. Um momento em casa pode ser mais valioso que qualquer saída.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 3

Leão

A energia do dia favorece encontros alegres e conversas inspiradoras. Mostre gratidão pelas boas companhias.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 10

Virgem

Seu foco se volta para o que realmente importa. Evite cobranças internas e abrace o presente.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 8

Libra

O dia pede harmonia e equilíbrio emocional. Busque atividades que tragam prazer estético e tranquilidade.

Cor da sorte: Rosa-claro

Número da sorte: 6

Escorpião

Transformações sutis estão em curso. Confie nos sinais e permita-se sentir antes de agir.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 9

Sagitário

Boas notícias podem vir de longe. Aventure-se com leveza e mantenha o otimismo.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 11

Capricórnio

Organizar o ambiente pode clarear seus pensamentos. Um dia ideal para colocar tudo em ordem.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 4

Aquário

Conexões diferentes podem inspirar novas ideias. Deixe a criatividade guiar seus planos.

Cor da sorte: Azul-turquesa

Número da sorte: 22

Peixes

Sensibilidade em alta, canalize-a em algo artístico ou espiritual. Cuide do seu descanso.

Cor da sorte: Lavanda