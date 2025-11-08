38 anos e renda de R$ 74 mil: conheça o perfil dos sugar daddies baianos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 8 de novembro de 2025 às 06:50
No caso das mulheres, o crescimento entre 2024 e 2025 foi ainda mais expressivo: 41,2%. Atualmente, 24 mil estão cadastradas como sugar mommies, frente a 17 mil no último levantamento.
Do outro lado da moeda, a maioria dos “patrocinados” são mulheres, que somam cerca de 408 mil perfis na plataforma. A média de idade é de 26 anos, com forte presença de universitárias. Os homens representam 134 mil dos inscritos e têm perfil semelhante ao do público feminino.
A Bahia se consolidou como o estado nordestino com maior índice de divórcios (20,4%), segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados na última quarta-feira (5). Por outro lado, também é o estado com maior número de usuários ativos na plataforma MeuPatrocínio, o que revela o apreço dos baianos por novas formas de relacionamento. Ao todo, cerca de 634,4 mil pessoas estão cadastradas no site.
De acordo com análises da plataforma, o crescimento acompanha o movimento da juventude nordestina em busca de experiências associadas a status social, liberdade e ambição de futuro. O comportamento é conhecido como hipergamia, conceito que se refere a relacionar-se com pessoas que possuem maior poder econômico como forma de ascensão social.
Salvador concentra o maior número de usuários do MeuPatrocínio, com 302 mil perfis. Desse total, 34.293 são Sugar Daddies, 195.375 são Sugar Babies mulheres, 10.605 são Sugar Mommies e 61.791 são Sugar Babies homens.
Em seguida, vem Feira de Santana, com 31 mil usuários, sendo 3.801 Sugar Daddies, 19.410 Sugar Babies mulheres, 942 Sugar Mommies e 7.638 Sugar Babies homens.
Vitória da Conquista soma cerca de 23 mil perfis, distribuídos entre 2.676 Sugar Daddies, 14.700 Sugar Babies mulheres, 591 Sugar Mommies e 5.871 Sugar Babies homens.
Por fim, Porto Seguro conta com cerca de 16 mil usuários, sendo 1.581 Sugar Daddies, 11.457 Sugar Babies mulheres, 615 Sugar Mommies e 3.234 Sugar Babies homens.
Juntas, essas cidades reúnem mais de 370 mil usuários, o que representa mais da metade da base estadual e reforça o protagonismo baiano no cenário sugar do Nordeste.