Enem 2025: saiba as regras e o que é permitido na prova de Redação deste domingo

Uma das novidades é que a correção deve punir argumentos prontos, conhecidos como 'repertórios de bolso'

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 07:55

Enem
Enem Crédito: Paulo Pinto/ABr

Uma das disciplinas mais desafiadoras do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a Redação pode ser tanto um trunfo quanto um problema para os estudantes. Isso porque, quando os 428 mil baianos inscritos comparecerem ao primeiro dia de provas, neste domingo (9), podem receber notas que vão de zero a mil.

Todos devem fazer um texto dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas, dentro de um tema da redação de ordem social, científica, cultural ou política. Mas entender bem o formato exigido, assim como as regras e critérios avaliados, também pode fazer diferença no resultado.

De acordo com o professor Paulo Reis, docente de Redação na Land School, as regras são objetivas para que a correção seja a mesma em todo o país. "O Inep tem atualizado (a cartilha de redação) a cada ano, no intuito de estimular os anos a ter cada vez mais criticidade e compreensão do que é um texto dissertativo-argumentativo. Quando o aluno não se atenta, acaba penalizado", explica.

A nota é um conjunto de outras cinco notas: as cinco competências exigidas na prova, que incluem o domínio da escrita formal, compreensão da proposta e uso de repertórios socioculturais, plano de texto, uso de elementos coesivos e proposta de intervenção para o problema.

"Costumo dizer aos meus alunos que eles já começam a redação corrigida valendo mil e vão perdendo pontos à medida que não vão respeitando o que cada competência dessa exige", diz a professora Aline Virgínia, que ensina redação do Anglo Lauro de Freitas.

Critérios

Uma das novidades da correção deste ano é que os corretores foram orientados a serem mais rígidos com os chamados 'repertórios de bolso'. Em outubro, o Inep lançou uma cartilha com recomendações para evitar especificamente esse tipo de argumento.

"Nessa reta final, eu diria que os alunos prestassem muita atenção nisso, que são aqueles repertórios considerados muito amplos e genéricos, que se encaixariam em qualquer tema. Evitaria esses repertórios a todo custo", afirma a professora Monica Melo, docente de Linguagens e Redação do Bernoulli.

Alguns exemplos citados pela professora são trechos vagos de frases e ideias filosóficas, sociológicas ou mesmo da legislação que poderiam se encaixar em qualquer tema. A dica é buscar referências que sejam diretamente vinculadas ao tema da redação.

"O tema pode ser adoção tardia, por exemplo. Então você deve procurar repertórios que tratem sobre crianças e adolescentes. Ao invés de citar a Constituição, pode citar o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que está vinculado ao tema", acrescenta Monica.

A quinta competência - a formulação de uma proposta de intervenção - também costuma ser um desafio maior para muitos estudantes. De acordo com a professora Aline Virgínia, do Anglo Lauro de Freitas, o estudante precisa falar das ações que vão ser desenvolvidas, como isso vai ser feito e a finalidade disso. Há, ainda, a exigência de que um desses elementos seja detalhado.

"Eu particularmente costumo dizer aos alunos que é mais fácil detalhar o agente. Acho que a finalidade é um pouco mais objetiva e o detalhamento pode ser mais difícil. O que não pode é deixar de detalhar".

Não apenas não é impossível tirar zero na Redação como, na avaliação do professor Paulo Reis, da Land School, não é difícil. Há duas principais situações: fuga do tema e fuga da estrutura.

"É importante que o aluno traga argumentos de que não produziu um texto meramente expositivo. Por isso, ao longo do texto, ele deve retomar elementos da introdução e do tema, para que o corretor consiga perceber que ele compreendeu o tema", ensina.

Entenda as regras e critérios da prova de Redação do Enem

  • O que é a redação do Enem?

É uma prova que exige a escrita de um texto dissertativo-argumentativo, em modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Ele deve ter até 30 linhas.

  • Como é atribuída a nota?

A nota da redação pode ficar entre 0 e 1.000 pontos, de acordo com a Matriz de Referência. Cada avaliador vai dar uma nota entre 0 e 200 pontos para cada uma das cinco competências.

A nota total de cada avaliador vai ser a soma da pontuação de cada competência, enquanto a nota final do participante vai ser a média aritmética das notas totais atribuídas pelos dois avaliadores.

  • Quais são as competências exigidas?

1. Domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa

2. Compreensão da proposta de redação e uso de repertórios socioculturais

3. Projeto de texto: selecionar, relacionar, organizar e interpretar fatos, opiniões e argumentos em defesa do ponto de vista escolhido.

4. Demonstrar conhecimento de mecanismos linguísticos necessários para construir a argumentação (uso de elementos coesivos)

5. Elaborar uma proposta de intervenção para o problema, respeitando os direitos humanos

Cada uma delas vale até 200 pontos.

  • Quem corrige a redação?

O texto será avaliado por pelo menos duas pessoas graduadas em Letras ou Linguística, de forma independente. Uma não vai saber a nota atribuída pela outra.

É considerada discrepância quando as notas diferirem em mais de 100 pontos no total ou obtiverem diferença maior que 80 pontos em qualquer uma das competências.

Nesse caso, um terceiro avaliador vai corrigir o texto, de forma independente. A nota final será a média aritmética das duas notas totais que mais se aproximarem.

  • É possível receber nota zero se:

- Houver fuga total do tema

- Não obedecer ao tipo dissertativo-argumentativo;

- Estiver em branco

- Ter até sete linhas manuscritas, qualquer que seja o conteúdo ou até 10 (dez) linhas escritas no sistema Braille

- Conter impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação

- Apresentar nome, assinatura, rubrica ou qualquer outra forma de identificação fora do espaço destinado exclusivamente para isso

- For um texto escrito predominantemente ou integralmente em língua estrangeira;

- Tiver texto ilegível, que impossibilite a leitura

- For uma cópia de texto(s) da Prova de Redação e/ou do Caderno de Questões (pode ter a quantidade de linhas copiadas desconsiderada para a contagem da quantidade mínima de linhas)

- O título é opcional e não é avaliado, mas pode levar à nota zero se tiver alguma característica passível de anulação (por exemplo, desenhos, sinais gráficos sem função evidente, impropérios, etc).

  • Há desconto de nota se:

- Tangenciar o tema ou tiver domínio precário do texto dissertativo-argumentativo, com traços constantes de outros tipos textuais.

- Copiar trechos dos textos motivadores

- Apresentar informações, fatos e opiniões pouco relacionados ao tema ou incoerentes

- Tiver ausência de articulação entre orações, frases e parágrafos;

- Apresentar texto elaborado em um único parágrafo; emprego de conector (preposição, conjunção, pronome relativo, alguns advérbios e locuções adverbiais) que não estabeleça relação lógica entre dois trechos do texto e prejudique a compreensão da mensagem;

- Repetição ou substituição inadequada de palavras

- Usar repertórios de bolso.

Todas as informações são da cartilha oficial A Redação do Enem 2025. Confira o documento aqui. 

