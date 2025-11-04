EDUCAÇÃO

Enem 2025: 10 possíveis temas para a prova de Redação, segundo professores

Educadores também indicaram estratégias para os últimos dias antes do exame, que começa neste domingo (9)

Thais Borges

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 08:37

Outra aposta é 'A efetivação do direito à moradia digna e à cidade no Brasil contemporâneo' Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

Uma das provas mais temidas para os estudantes no primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio, que acontece neste domingo (9), é a Redação. Um texto dissertativo-argumentativo perfeito pode chegar a 1000 pontos - e ser crucial para uma aprovação nos cursos mais concorridos das principais universidades do país. Por isso, professores de duas instituições de ensino listaram 10 possíveis temas para a redação deste ano, além de dicas para se preparar nesses dias que antecedem o exame.

O que estudar a poucos dias da prova?

Para o professor de português Alan Soares Delgado, do Colégio Imaculado Coração de Maria, no Rio de Janeiro, na reta final da preparação, a melhor estratégia é olhar os possíveis temas como uma oportunidade para construir um repertório crítico. Além disso, ele lembra que é essencial praticar a estrutura da dissertação argumentativa: obrigatoriamente, o texto precisa apresentar introdução, argumentação consistente e conclusão com proposta de intervenção ética e viável para a transformação da realidade.

“Com menos de 15 dias para o Enem, o foco deve estar em praticar a escrita em simulados semanais de redação. Ler as redações nota 1000 dos anos anteriores e buscar entender o porquê foram bem avaliadas também é um exercício que pode ajudar”, diz.

Possíveis temas da redação 2025

Entre as apostas para possíveis temas em 2025, os professores contam que as sugestões seguem o modelo que o Enem vem adotando nos últimos anos, segundo a coordenadora pedagógica do Ensino Médio do Colégio Espírito Santo, Cristiane Imperador.“As provas recentes mostram que o exame privilegia temas sociais que envolvem cidadania, direitos humanos e valorização da diversidade. Assuntos contemporâneos, como o impacto das tecnologias e os desafios da saúde mental, também podem ser abordados, pois reforçam o interesse em estimular o pensamento crítico".

10 apostas dos professores para a Redação 2025:

1. Os desafios da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho;

2. A efetivação do direito à moradia digna e à cidade no Brasil contemporâneo;

3. O lugar da cultura periférica nos museus: caminhos para a valorização da memória e da arte;

4. Educação socioambiental e justiça racial: caminhos para a equidade ambiental no Brasil;

5. Os desafios da promoção da saúde mental entre adolescentes na era digital;

6. Desinformação e fake news, especialmente em tempos de redes sociais e polarização;

7. Mudanças climáticas e sustentabilidade, com foco em ações individuais e coletivas;

8. Desigualdade habitacional e acesso à moradia, um problema urbano crescente;

9. Envelhecimento da população brasileira, com seus desafios para saúde, previdência e inclusão;

10. Inclusão de pessoas com deficiência, abordando acessibilidade, educação e mercado de trabalho.



E se o tema da prova surpreender?