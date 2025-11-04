Enem 2025: 10 possíveis temas para a prova de Redação, segundo professores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 08:37
Uma das provas mais temidas para os estudantes no primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio, que acontece neste domingo (9), é a Redação. Um texto dissertativo-argumentativo perfeito pode chegar a 1000 pontos - e ser crucial para uma aprovação nos cursos mais concorridos das principais universidades do país. Por isso, professores de duas instituições de ensino listaram 10 possíveis temas para a redação deste ano, além de dicas para se preparar nesses dias que antecedem o exame.
Para o professor de português Alan Soares Delgado, do Colégio Imaculado Coração de Maria, no Rio de Janeiro, na reta final da preparação, a melhor estratégia é olhar os possíveis temas como uma oportunidade para construir um repertório crítico. Além disso, ele lembra que é essencial praticar a estrutura da dissertação argumentativa: obrigatoriamente, o texto precisa apresentar introdução, argumentação consistente e conclusão com proposta de intervenção ética e viável para a transformação da realidade.
“Com menos de 15 dias para o Enem, o foco deve estar em praticar a escrita em simulados semanais de redação. Ler as redações nota 1000 dos anos anteriores e buscar entender o porquê foram bem avaliadas também é um exercício que pode ajudar”, diz.
Entre as apostas para possíveis temas em 2025, os professores contam que as sugestões seguem o modelo que o Enem vem adotando nos últimos anos, segundo a coordenadora pedagógica do Ensino Médio do Colégio Espírito Santo, Cristiane Imperador.“As provas recentes mostram que o exame privilegia temas sociais que envolvem cidadania, direitos humanos e valorização da diversidade. Assuntos contemporâneos, como o impacto das tecnologias e os desafios da saúde mental, também podem ser abordados, pois reforçam o interesse em estimular o pensamento crítico".
1. Os desafios da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho;
2. A efetivação do direito à moradia digna e à cidade no Brasil contemporâneo;
3. O lugar da cultura periférica nos museus: caminhos para a valorização da memória e da arte;
4. Educação socioambiental e justiça racial: caminhos para a equidade ambiental no Brasil;
5. Os desafios da promoção da saúde mental entre adolescentes na era digital;
6. Desinformação e fake news, especialmente em tempos de redes sociais e polarização;
7. Mudanças climáticas e sustentabilidade, com foco em ações individuais e coletivas;
8. Desigualdade habitacional e acesso à moradia, um problema urbano crescente;
9. Envelhecimento da população brasileira, com seus desafios para saúde, previdência e inclusão;
10. Inclusão de pessoas com deficiência, abordando acessibilidade, educação e mercado de trabalho.
Apesar das apostas, o resultado sempre pode surpreender. Para os professores, porém, isso não deve ser um problema ou um indicativo de que a nota não poderá ser boa. “O mais importante é desenvolver a capacidade de analisar problemas de forma crítica e propor soluções articuladas, habilidades essenciais para a construção de uma redação consistente e para a formação cidadã como um todo", explica Cristiane Imperador, coordenadora pedagógica do Colégio Espírito Santo, em São Paulo.Já o professor Alan Soares Delgado, do Colégio Imaculado Coração de Maria, cita um tema que não tem aparecido nas listas de sugestões para 2025, mas que pode surgir na prova: “os desafios para a valorização das bibliotecas públicas como instrumentos de democratização do conhecimento no Brasil".