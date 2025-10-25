Acesse sua conta
Revisão para o Enem: saiba como participar dos aulões gratuitos antes da prova

Pelo menos três grandes eventos já anunciaram as inscrições em Salvador; até o TikTok promoverá encontro preparatório

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 17:44

Enem
Enem Crédito: Paulo Pinto/ABr

Vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)? Pois, nos próximos dias, diferentes instituições vão promover aulões gratuitos que podem ajudar na preparação para as provas, previstas para os dias 9 e 16 de novembro. Até o TikTok vai promover um momento especial para os estudantes em Salvador.

  • Aulão da Unifacs

Nesta quinta-feira (30), haverá o aulão gratuito da Unifacs em parceria com a rádio Nova Brasil Salvador. O evento está marcado para começar às 15h, no Campus Tancredo Neves. A equipe de professores contará com um time de profissionais experientes no ramo.

Coordenado pelo professor Zé Carlos Bastos, da Central do Saber e Cultura, o aulão terá docentes como Mateus Lordêlo (Matemática), Serrão e Iuri Vieira (História), Ricardinho (Biologia), Paulo Reis e Zé Carlos Bastos (Redação e Linguagens), e Marcus Eloi (Química). No fim, a programação será encerrada com a apresentação musical de Amarildo Fire.

As inscrições podem ser feitas pelo formulário.

  • Aulão da Unijorge

Promovido pela Unijorge, o Missão Enem 2025 chega à 8ª edição com o tradicional Cine Aulão, Simulado Enem, Teste Vocacional e webséries nas redes sociais com dicas de professores e estudantes.

O Cine Aulão será nos dias 8 e 15 de novembro - em ambas as datas, vésperas das provas do Enem. O evento será no Cinemark do Salvador Shopping, das 7h30 às 12h. O Cine Aulão é destinado a alunos do 3º ano de escolas públicas, particulares ou de cursinhos preparatórios. As aulas serão ministradas por professores experientes dos melhores cursinhos de Salvador, abrangendo as áreas de Linguagens, Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por este link. As vagas são limitadas.

  • Aulão do TikTok

A plataforma anunciou o ‘Aulão do TikTok', nos próximos dias 1 e 2 de novembro. As aulas serão intensivas e com um formato no estilo da plataforma, em cinemas espalhados pelo país. Ao todo, serão distribuídos 14.750 ingressos gratuitos por dia para aas manhãs dos dias 1º e 2 de novembro.

Segundo a plataforma, o evento será transmitido em 48 salas de cinema de 32 cidades do Brasil, incluindo Salvador e todas as outras capitais brasileiras. O conteúdo educacional no TikTok registrou um aumento de seis vezes no número de publicações e 5,6 vezes nas visualizações em 2025. Apenas vídeos sobre o Enem tiveram 3,8 bilhões de visualizações no Brasil de janeiro até outubro deste ano.

As aulas serão estruturadas por um time de oito professores conhecidos por seus conteúdos no TikTok. O primeiro dia, destinado às Ciências Humanas, terá aulas de História com Samuel Nepomuceno (@dosesdahistoria), Geografia com Sebastian Fuentes, (@anglo.vestibulares), Redação com Barbara Garbinato (@prof.barbaragarbinato) e Português com Letícia de Souza (@portuguescomleticia).

Já o dia 2 de novembro terá foco nas Ciências da Natureza, com conteúdos sobre Biologia com Yago Stephano (@yagostephano), Química com Gabriel Cabral (@profgabrielcabral), Física com Ronaldo Carrilho (@anglo.vestibulares) e Matemática com Gabriela de Mello (@ameninadamatematica).

A curadoria pedagógica do projeto é da professora Ana Carlota, coordenadora pedagógica do Colégio São Luís e do Instituto Omunga, e apoio do Anglo, que, após os aulões, irá oferecer à comunidade TikTok 20 mil bolsas integrais para o curso online de revisão para o Enem.

Os ingressos serão distribuídos via Sympla. Cada CPF poderá retirar até dois ingressos por dia, com a possibilidade de escolher ir a um ou aos dois dias programados. Quem não estiver nos cinemas também poderá acompanhar ao vivo pelo perfil do TikTok Brasil e, até os dias das provas, assistir a mais revisões no perfil do Anglo e dos professores na plataforma.

