Veja o que fazer em Cachoeira além da Flica

CORREIO separou uma lista com roteiros para quem for à cidade histórica

Gilberto Barbosa

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 07:00

Flica segue em Cachoeira até o próximo domingo (26) Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Cachoeira se transforma na capital da literatura para a 13° edição da Feira Literária Internacional de Cachoeira (Flica), que segue até o próximo domingo (26). Com o tema Ler é Massa, o evento recebe mais de 60 autores e conta com atividades espalhadas em 10 espaços pelo município.

De acordo com a organização, a expectativa é que o festival literário receba cerca de 100 mil pessoas durante os quatro dias em que é realizado. Além de cachoeiranos, o público também é composto por aqueles que viajam especialmente para a feira. Pensando nisso, o CORREIO separou uma lista de locais e roteiros para visitar enquanto estiver turistando.

Gastronomia

Quem for à Cachoeira poderá desfrutar da feijoada servida nas manhãs de sábado no Mercado Público Municipal. Outra opção é a maniçoba, prato que é sinônimo do município, servido em locais como o Ponto da Maniçoba, próximo à Câmara Municipal. No final da tarde, é possível ir a um dos bares localizados às margens do Rio Paraguaçu e aproveitar o pôr do sol.

Quem quiser ir mais longe, poderá pegar o passeio de barco para a vila de São Francisco do Paraguaçu e se servir com uma moqueca de peixe no Quilombo do Boqueirão, além de visitar as ruínas Convento de Santo Antônio do Paraguaçu. Outra opção é ir para Murutuba, na zona rural do município, e comer a Feijoada de Jai, servida na manhã de domingo.

Fábrica de Charutos Leite & Alves

Localizada na Avenida Antônio Carlos Magalhães, a fábrica foi construída em 1954 e abriga a produção de charutos da empresa Leite & Alves. No local, o público pode conhecer o processo de fabricação do fumo, feito por mulheres, além de visitar um museu dedicado à história do charuto. Apesar de gratuita, a visitação é restrita a maiores de 18 anos. O local fica aberto de segunda a sábado, das 8h às 17h.

Museu do Cinema Roque Araújo

Com um acervo de mais de 8 mil peças, como câmeras 16 e 35 mm, projetor de manivela, ilhas de corte e edição e dispositivos de áudio de diversas épocas, o museu fica sediado na antiga Estação Ferroviária, ao lado da ponte Dom Pedro I. Lá, estão abrigados equipamentos que mostram a história da produção cinematográfica. O local fica aberto de terça a sexta, das 9h às 16h, e aos sábados e domingos, das 9h às 14h. A visitação é gratuita.

Loja e Fábrica de Licor Roque Pinto

Um dos licores mais tradicionais da região, o Licor Roque Pinto surgiu há cerca de um século, com a receita sendo passada pelas gerações da família Pinto. Localizada no Centro, a loja recebe os clientes que param para comprar uma garrafa da bebida que se tornou sinônimo da região. Os interessados podem acompanhar a produção em uma das fábricas, localizada nos fundos. O local abre de segunda a sábado, das 9h às 18h, e aos domingos, das 9h às 12h.

Memorial Anna Nery

Montado na residência onde Anna Nery nasceu, na rua que leva o seu nome, o espaço abriga os restos mortais da patrona da enfermagem do Brasil, além de um acervo composto por itens que pertenceram à Anna Nery e que contam a história da evolução da profissão no país. A visita é gratuita e pode ser feita de terça a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 12h.

Casa do Samba de Roda de Dona Dalva

Localizada na Praça da Aclamação, o local abriga o acervo de Dona Dalva Damiana, 98 anos, que foi uma das líderes na luta pelo reconhecimento do Samba de Roda como patrimônio cultural, em 2004. O espaço também recebe eventos de Samba de Roda no pátio externo.

Igrejas e Terreiros

Quem for pelo turismo religioso pode conhecer a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, que abriga a padroeira cachoeirana. Outras opções são a Ordem Terceira do Carmo, na Praça da Aclamação e terreiros de candomblé como o Guarani D’Oxóssi, dedicado ao culto aos caboclos.