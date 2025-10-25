Acesse sua conta
Amor à tradição: conheça o ranking dos 10 melhores brigadeiros tradicionais de 2025

Júri avaliou 30 doces por critérios como sabor, apresentação, apropriação da receita e textura

  Thais Borges

  Carmen Vasconcelos

  Bruno Wendel

  Maria Raquel Brito

  Alan Pinheiro

  Gilberto Barbosa

  Moyses Suzart

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 05:00

Brigadeiros tradicionais competem no CORREIO Experimenta: disputa doce e acirrada revelou os campeões desse clássico
Brigadeiros tradicionais competem no CORREIO Experimenta: disputa doce e acirrada revelou os campeões desse clássico Crédito: Sora Maia

Ele é tão brasileiro que não tem um estado que exija ser seu berço: um dos mais emblemáticos e amados doces desta nação é, sem dúvida, o brigadeiro. Aquela bolota marrom envolto em granulado é um símbolo nacional e 60 deles foram degustados numa verdadeira maratona.

O CORREIO Experimenta fez este grande sacrifício de colocar 10 jurados nesta missão gulosa, entre especialistas, jornalistas e assinantes. Foi uma competição tão especial que, pela primeira vez na história do projeto, tivemos dois vencedores: o tradicional e o diferentão.

Em que pese a tradição, o vencedor do brigadeiro clássico precisava ter a base cremosa de leite condensado e o cozimento adequado até atingir o ponto do doce, sem muita modificação. Venceria aquele com o match irresistível. 

Cada uma das 30 marcas participantes concorreu com dois itens - além do brigadeiro tradicional (obrigatório), havia um sabor escolhido pela casa, de criatividade livre e que pudesse ser avaliado por suas peculiaridades (confira página ao lado).

Júri do Correio Experimenta Brigadeiros
Júri do Correio Experimenta Brigadeiros Crédito: Sora Maia/CORREIO

Já o time técnico contou com a presença de chefs na arte de adocicar nossas vidas: Lisiane Arouca (grupo Origem), Cecília Moura (Confeitaria Le Lapin), Jeanne Garcia (Jeanne Garcia Confeitaria), Tenesser Vila Flor (instrutor pâtissier do Senac) e Luan Moura (professor do Instituto Gastronômico das Américas).

Além deles, o júri ficou completo com a participação de três assinantes do jornal, Camila Pereira, Manuella Coelho e Salézia de Moraes, além dos privilegiados jornalistas do CORREIO, o repórter Bruno Wendel e a editora-chefe Linda Bezerra.

O processo

Ao todo, foram contatados 70 fornecedores, entre confeitarias, delicatessens, restaurantes e microempreendedores. Algumas marcas optaram por não participar e declinaram do convite. Entre as que aceitaram, 30 entregaram os produtos no dia marcado.

Os brigadeiros ficaram dispostos em uma mesa no centro da redação e foram avaliados em sequência. Cada participante enviou dois sabores de brigadeiros: 20 unidades de cada tipo (ou seja, 40 no total). Um dos sabores tinha que ser obrigatoriamente o brigadeiro tradicional, enquanto a decisão quanto ao segundo brigadeiro coube a cada concorrente.

Brigadeiros ficaram dispostos na mesa organizada pela Ferreira Costa

30 concorrentes participaram do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
30 concorrentes participaram do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
30 concorrentes participaram do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
30 concorrentes participaram do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
30 concorrentes participaram do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 5
30 concorrentes participaram do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

A degustação foi às cegas - assim, cada marca recebeu um número de identificação e apenas a organização sabia qual seria a da vez. Após uma breve descrição dos ingredientes, o júri provava os dois doces da marca e, na sequência, escrevia a avaliação em uma ficha impressa. Os brigadeiros tradicionais foram marcados com a letra ‘A’ enquanto os brigadeiros especiais ficaram com a letra ‘B’. Assim, além do número, cada concorrente tinha uma letra - por exemplo, 1A e 1B.

As notas finais consideraram diferentes pesos para quatro critérios: sabor (peso 4), apresentação (peso 2), inovação/criatividade (peso 2) e textura (peso 2). No caso do brigadeiro tradicional, a nota de inovação passou a ser classificada como a nota para a melhor apropriação e uso da receita tradicional (também com peso 2). Depois de uma média ponderada das notas de cada jurado, a equipe fez uma média simples para chegar às notas finais.

Júri do Correio Experimenta Brigadeiros
Júri do Correio Experimenta Brigadeiros Crédito: Sora Maia/CORREIO

Em 2025, o CORREIO Experimenta já escolheu os 10 melhores ovos de Páscoa e os 10 melhores pãezinhos delícia. No ano passado, além da degustação de ovos de Páscoa de 2024, também elegeu o melhor hambúrguer delivery, a melhor pizza, a melhor torta e o melhor panetone.

O Correio Experimenta contou com itens de decoração e mesa posta da Home Center Ferreira Costa Paralela (Av. Luís Viana Filho, 6180, Alphaville) e Barris (Av. Vale dos Barris, 125). Conheça os produtos no site https://ferreiracosta.com e no Instagram @ferreiracosta (veja mais informações no fim da reportagem)

Conheça os 10 jurados desta edição do Correio Experimenta

Jurados do Correio Experimenta Brigadeiros

Júri do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Lisiane Arouca - Júri do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Cecília Moura - Júri do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Jeanne Garcia - Júri do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Luan Moura - Júri do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Manuella Coelho - Júri do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Tenesser Vila Flor - Júri do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Linda Bezerra - Júri do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Bruno Wendel - Júri do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Salézia de Moraes - Júri do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Camila Pereira - Júri do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 11
Júri do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

Lisiane Arouca, chef confeiteira do Grupo Origem (@lisianearouca) | Cecília Moura, chef Pâtissier da Le Lapin Confeitaria (@ceciliamco) | Jeanne Garcia, chef confeiteira da Jeanne Garcia Confeitaria (@jeannegarciaconfeitaria) | Luan Moura, chef confeiteiro e professor do Instituto Gastronômico das Américas (@luanmoura) | Manuella Coelho, assinante do CORREIO | Tenesser Vila Flor, chef confeiteiro e instrutor pâtissier do Senac (@juniorvilaflor)| Linda Bezerra, editora-chefe | Bruno Wendel, repórter do jornal | Salézia de Moraes, assinante do CORREIO | Camila Pereira, assinante do CORREIO

Confira o ranking dos 10 melhores brigadeiros tradicionais de 2025

1º) Tradicional (Doce Nikita)

Brigadeiro Doce Nikita - Correio Experimenta Brigadeiros
Brigadeiros da Doce Nikita - o tradicional, à direita, e o especial, à esquerda Crédito: Sora Maia/CORREIO

“Não falta nada”, resumiu um dos jurados sobre o brigadeiro tradicional de Kátia Monique Sena, ou simplesmente Nikita. Também, né? Olha o que vai nesta maravilha: leite condensado (o de lata), creme de leite, manteiga, chocolate em pó 50% cacau e granulado Vermicelli de chocolate ao leite da Melken.

“Foi o meu grande favorito. Ele está muito bem feito, bem bonito por fora. O chocolate é de qualidade. Os ingredientes são de qualidade. Você consegue ver, no final, que toda a cadeia do produto foi respeitada”, diz a chef Cecília Moura.

É uma soma de sabor, textura e apresentação

Jeanne Garcia

Uma das juradas, que gabaritou o brigadeiro vencedor. Deu nota 10 em todos os aspectos.

Ingredientes: leite condensado (o de lata), creme de leite, manteiga sem sal, glucose de milho (é um agente anticristalizante extraído do milho, utilizado pra evitar/retardar a cristalização do açúcar - incolor e não tem sabor), chocolate em pó 50% cacau e granulado Vermicelli de chocolate ao leite da Melken.

Peso médio: 20g | Preço: R$ 3,20 | Instagram: @docenikita | WhatsApp: (71) 99240-1511 | Funcionamento: Sob encomenda e não faz entrega. O cliente retira no local de produção, em Piatã (pode ser enviado Uber também - a recomendação é de que seja carro), horário e dia previamente combinado. | Encomendas: mínimo de 3 unidades.

A marca também participou da degustação dos especiais com o sabor Brigatone.

Nikita, a vencedora do melhor brigadeiro tradicional da Bahia

Nikita, a vencedora do melhor brigadeiro tradicional da Bahia por Sora Maia
Nikita, a vencedora do melhor brigadeiro tradicional da Bahia por Sora Maia
Nikita, a vencedora do melhor brigadeiro tradicional da Bahia por Sora Maia
Nikita, a vencedora do melhor brigadeiro tradicional da Bahia por Sora Maia
Nikita, a vencedora do melhor brigadeiro tradicional da Bahia por Sora Maia
Nikita, a vencedora do melhor brigadeiro tradicional da Bahia por Sora Maia
Nikita, a vencedora do melhor brigadeiro tradicional da Bahia por Sora Maia
Nikita, a vencedora do melhor brigadeiro tradicional da Bahia por Sora Maia
Nikita, a vencedora do melhor brigadeiro tradicional da Bahia por Sora Maia
Nikita, a vencedora do melhor brigadeiro tradicional da Bahia por Sora Maia
Nikita, a vencedora do melhor brigadeiro tradicional da Bahia por Sora Maia
Nikita, a vencedora do melhor brigadeiro tradicional da Bahia por Sora Maia
1 de 12
Nikita, a vencedora do melhor brigadeiro tradicional da Bahia por Sora Maia

2º) Tradicional (Bia Prendada)

Brigadeiro Bia Prendada Doceria Artesanal - Correio Experimenta Brigadeiros
Brigadeiros da Bia Prendada Doceria Artesanal:  o tradicional, à direita, e o especial, à esquerda Crédito: Sora Maia/CORREIO

O segredo do brigadeiro de Bia é tão bem guardado que ela não revelou os ingredientes. Ela apenas informou: 'Ingredientes de um brigadeiro tradicional'.

"Super macio, saboroso e elegante", entregou Tenesser Vila Flor, jurado que elegeu seu brigadeiro preferido com estas palavras.

Ingredientes: Não informou

Peso médio: 20g | Preço: R$ 2,85 | Instagram: @biaprendada | Whatsapp: (71) 98319-2283 | Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das  10h às 15h. Local para retirada: Rua Paris, Itapuã | Encomendas: mínimo de 20 unidades, podendo ser até dois sabores.

A marca também participou da degustação dos especiais com o sabor Limão com doce de leite.

Brigadeiros de Bia Prendada

Brigadeiro Bia Prendada Doceria Artesanal - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Bia Prendada Doceria Artesanal - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 2
Brigadeiro Bia Prendada Doceria Artesanal - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

3º) Tradicional (Camucaju)

Brigadeiro CamuCaju - Correio Experimenta Brigadeiros
Brigadeiros da CamuCaju: o tradicional, à direita, e o especial, à esquerda Crédito: Sora Maia/CORREIO

Chocolate em pó 50%, manteiga, leite e leite condensado. Esta mistura foi o suficiente para arrancar elogios dos jurados. "Equilibrado, elástico e saboroso", atestou Camila Pereira, uma das juradas do CORREIO Experimenta sobre este brigadeiro.

Ingredientes: chocolate em pó 50%, manteiga, leite e leite condensado.

Peso médio: 25g | Preço: R$ 6 | Instagram: @camucaju.confeitaria | Whatsapp: (71) 99187-4443 | Encomendas: devem ser retiradas na Rua Oswaldo Cruz, 372, Rio Vermelho, Shopping Yemanja.

A marca também participou da degustação dos especiais com o sabor Crocante de Tangerina.

Brigadeiros de CamuCaju Confeitaria

Brigadeiro CamuCaju - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro CamuCaju - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro CamuCaju - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro CamuCaju - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 4
Brigadeiro CamuCaju - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

4º) Tradicional (Engenhando Doces)

Brigadeiro Engenhando Doces - Correio Experimenta Brigadeiros
Brigadeiros da Engenhando Doces: o tradicional, à direita, e o especial, à esquerda Crédito: Sora Maia/CORREIO

Para fazer um brigadeiro gostoso e top é preciso calcular a mistura entre leite condensado, creme de leite, cacau em pó 50%, chocolate nobre ao leite e manteiga com sal.

Ingredientes: leite condensado, creme de leite, cacau em pó 50%, chocolate nobre ao leite e manteiga.

Peso médio: 20g | Preço: R$ 2,20 | Instagram: @engenhandodoces | Whatsapp: (71) 99385-7770 | Funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 17h, e sábado, das 8h às 14h |  Encomendas: mínimo de 20 unidades.

A marca também participou da degustação dos especiais com o sabor Olho de Sogra.

Brigadeiros de Engenhando Doces

Brigadeiro Engenhando Doces - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Engenhando Doces - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Engenhando Doces - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Engenhando Doces - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 4
Brigadeiro Engenhando Doces - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

5º) Tradicional (Brigadeiros da Íris)

Brigadeiro Brigadeiros da Íris - Correio Experimenta Brigadeiros
Brigadeiros da Íris: tradicional, ao fundo, e o especial de Café, à frente Crédito: Sora Maia/CORREIO

Aos 15 anos, Íris mostrou seu talento com a arte de fazer brigadeiro. 

Ingredientes: leite condensado, creme de leite, cacau 50% e granulado de chocolate ao leite.

Peso médio: 18 a 20g | Preço: R$ 3,00 e R$ 3,50 para brigadeiros decorados de acordo com o tema da festa | Instagram: @brigadeirosdairis | Whatsapp: (71) 99223-3331 | Funcionamento: Segunda à sábado, das 9h às 18h |Encomendas: Mínimo de 25 unidades. Mas tem kits a partir de 4 unidades. Os sabores variam conforme o cardápio do dia e os preços também podem variar.

A marca também participou da degustação dos especiais com o sabor Café, que leva leite condensado, creme de leite, cacau 50% e café.

Brigadeiros da Íris - Correio Experimenta

Brigadeiro Brigadeiros da Íris - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Brigadeiros da Íris - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Brigadeiros da Íris - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Brigadeiro Brigadeiros da Íris - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

6º) Brig Chocolate (Casa Brig)

Brigadeiro Casa Brig - Correio Experimenta Brigadeiros
Brigadeiros da Casa Brig: o tradicional, à direita, e o especial, à esquerda Crédito: Sora Maia/CORREIO

Direto de Feira de Santana para o top 10 do CORREIO Experimenta. Está entre os melhores com chocolate 50% e coberto por granulados de chocolate nobre ao leite.

Ingredientes: Chocolate 50% e coberto por granulados de chocolate nobre ao leite.

Peso médio: 20g | Preço: R$ 5 | Instagram: @casasbrig | Whatsapp: (75) 99935- 2339 | Encomendas: pelo instagram ou IFood (Casa Brig) | Endereço: Avenida Santo Antônio, 261. Bairro Capuchinhos - Feira de Santana | Encomendas: Não há quantidade mínima, porém a depender da quantidade há condições especiais de valores

A marca também participou da degustação dos especiais com o sabor Brig Gorgonzola com amora, feito com o próprio queijo gorgonzola e recheado com amora caramelizada. Clique aqui e descubra a colocação.

Brigadeiro de gorgonzola com amora da Casa Brig (A Brigadeirinha)

Brigadeiro Casa Brig - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Casa Brig - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Casa Brig - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Brigadeiro Casa Brig - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

7º) Chocolate Split (John Delícias)

Brigadeiro John Delícias - Correio Experimenta Brigadeiros
Brigadeiro John Delícias - Correio Experimenta Brigadeiros Crédito: Sora Maia/CORREIO

John investiu no brigadeiro tradicional, mas sem deixar de inserir seu toque especial na receita: Massa de brigadeiro de chocolate com granulado de chocolate belga.

Ingredientes: massa de brigadeiro de chocolate com granulado de chocolate belga

Peso médio: 20g | Preço: R$ 2,10 | Sitewww.johndelicias.com.br | Whatsapp: (71) 99367-7255 | Funcionamento: as encomendas são recebidas das 8h até as 19h | Endereço: Avenida Dom João VI, Brotas. | Encomendas: mínimo de 25 unidades.

A marca também participou da degustação dos brigadeiros especiais com o brigadeiro explosion de laranja. 

Ingredientes do brigadeiro explosion de laranja: massa de brigadeiro de chocolate ao rum com recheio explosivo de laranja. | Peso médio: 25g | R$2,50

Brigadeiros da John Delícias

Brigadeiro John Delícias - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro John Delícias - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro John Delícias - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Brigadeiro John Delícias - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

8º) Tradicional (Palles)

Brigadeiro Palles - Correio Experimenta Brigadeiros
Brigadeiro Palles - Correio Experimenta Brigadeiros Crédito: Sora Maia/CORREIO

Os ingredientes são simples: leite condensado, cacau em pó, creme de leite e granulado. Contudo, o jeito de fazer é o que importa no brigadeiro tradicional que ficou em oitavo.

Peso médio: 35g | Preço: R$ 6,90 | Instagram@palles.ba | Pedidos: Loja física e Ifood | Endereço: Rua Adelaide Fernandes da Costa, nº700, Costa Azul. | Funcionamento: todos os dias, das 11h às 20h30, sem número mínimo de entrega.

A marca também participou da degustação dos brigadeiros especiais com o brigadeiro de limão.

Ingredientes do brigadeiro de limão: leite condensado, creme de leite, leite em pó e raspas de limão.

Brigadeiros do restaurante Palles

Brigadeiro Palles - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Palles - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Palles - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Brigadeiro Palles - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

9º) Tradicional (La Docerie)

Brigadeiro La Docerie - Correio Experimenta Brigadeiros
Brigadeiro La Docerie - Correio Experimenta Brigadeiros Crédito: Sora Maia/CORREIO

Um brigadeiro que conquistou os jurados com sua simplicidade ‘gostosa’ feita de leite condensado, creme de leite, manteiga, chocolate em pó 50% cacau e granulado.

Ingredientes: leite condensado, creme de leite, manteiga, chocolate em pó 50% cacau e granulado.

Peso médio: 16g | Preço: R$ 3,20 | Instagram@ladocerieatelie | Whatsapp: (71) 99914-6098 | Retirada: Costa Azul | Encomendas: mínimo de 10 unidades.

A marca também participou da degustação dos brigadeiros especiais com o brigadeiro de Romeu e Julieta.

Ingredientes do brigadeiro de Romeu e Julieta: leite condensado, creme de leite, manteiga, queijo parmesão e goiabada | Peso médio: 18g | Preço: R$ 3,70.

Brigadeiros da La Docerie

Brigadeiro La Docerie - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro La Docerie - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro La Docerie - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Brigadeiro La Docerie - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

10º) Belga (Confeitaria da Vovó)

Brigadeiro Confeitaria da Vovó - Correio Experimenta Brigadeiros
Brigadeiro Confeitaria da Vovó - Correio Experimenta Brigadeiros Crédito: Sora Maia/CORREIO

Fechamos o top 10 com o gostinho das receitas da vovó. 

Ingredientes: leite condensado, chocolate 50% cacau e envolto no granulado Callebaut.

Peso médio: 26g | Preço: R$ 5,10 | Instagram@docicesdavovoquinha | Whatsapp: (71) 99685-1929 | Atendimento: de segunda a sábado, das 8h às 16h. | Encomendas: mínimo de 20 unidades.

Brigadeiros da Confeitaria da Vovó

Brigadeiro Confeitaria da Vovó - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Confeitaria da Vovó - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Confeitaria da Vovó - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Brigadeiro Confeitaria da Vovó - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

Decoração

Mesa da Ferreira Costa para o Correio Experimenta Brigadeiros
Mesa da Ferreira Costa para o Correio Experimenta Brigadeiros Crédito: Sora Maia/CORREIO

O Correio Experimenta contou com itens de decoração e mesa posta da Home Center Ferreira Costa Paralela (Av. Luís Viana Filho, 6180) e Barris (Av. Vale dos Barris, 125). Conheça os produtos no site https://www.ferreiracosta.com/ e no Instagram @ferreiracosta.

Mesa posta da Ferreira Costa para o Correio Experimenta Brigadeiros

Mesa da Ferreira Costa para o Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Mesa da Ferreira Costa para o Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Mesa da Ferreira Costa para o Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Mesa da Ferreira Costa para o Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Mesa da Ferreira Costa para o Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 5
Mesa da Ferreira Costa para o Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

Para conferir os produtos da loja, acesse o QRCode:

QR Code da Home Center Ferreira Costa
QR Code da Home Center Ferreira Costa Crédito: Reprodução

