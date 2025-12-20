Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Conheça os outros 17 panetones participantes do concurso de melhores do ano

Em degustação às cegas, jurados do CORREIO Experimenta elegeram o ranking dos 10 melhores entre 27 marcas

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 05:00

Conheça os outros 17 panetones participantes do concurso de melhores do ano
Conheça os outros 17 panetones participantes do concurso de melhores do ano Crédito: Sora Maia/CORREIO

O final de ano é um período reservado para comemorações regadas à tradição. Quem não dispensa uma boa ceia, não deixa o panetone de fora da mesa de jantar. Para os amantes da iguaria, o pão de origem italiana pode vir com recheio, brigadeiro, frutas cristalizadas ou até com camarão. 

Mas, entre tantas opções no mercado, quais são aquelas que valem o seu investimento? Para te ajudar a escolher, o CORREIO Experimenta avaliou 27 panetones com preços que vão de R$ 19,90 a R$ 235. Para a difícil missão da vez, foram convocados 11 jurados - sete chefs, dois jornalistas do CORREIO e dois assinantes do jornal. Estes dois últimos foram escolhidos em um concurso cultural.

Saiba como foi o Correio Experimenta de Panetone em 2025

Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
1 de 16
Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO

Já o time técnico contou com a presença de chefs na arte de adocicar nossas vidas: Luiza Vilhena (chef confeiteira), Elvira Mitsue (chef e padeira Padó), Bruno Forasteiro (chef confeiteiro da Frio Gostoso e da Forasteiro), Allana Figueiredo (chef), Roberta Badaró (chef confeiteira da Dolce Vila), Tenesser Vila Flor (instrutor pâtissier do Senac) e Luan Moura (professor do Instituto Gastronômico das Américas).

Além deles, o júri ficou completo com a participação de dois assinantes do jornal, Ângelo Pereira e Magali Paterson, além dos privilegiados jornalistas do CORREIO, o repórter Moysés Suzart e a editora-chefe Linda Bezerra.

LEIA MAIS

Dos clássicos aos gourmet: conheça os 10 melhores panetones e chocotones de 2025

Uma receita melhor a cada ano: conheça a história do melhor panetone de 2025

O processo

Ao todo, 27 marcas aceitaram o convite do jornal e entregaram os produtos no dia marcado. Os panetones ficaram dispostos em uma mesa no centro da redação e foram avaliados em sequência. Cada participante enviou um sabor à sua escolha.

A degustação foi às cegas - assim, cada marca recebeu um número de identificação e apenas a organização sabia qual seria a da vez. Após uma breve descrição dos ingredientes, o júri provava o panetone da marca e, na sequência, escrevia a avaliação em uma ficha impressa. 

Júri Correio Experimenta Panetone 2025
Júri Correio Experimenta Panetone 2025 Crédito: Sora Maia/CORREIO

As notas finais consideraram diferentes pesos para quatro critérios: sabor (peso 4), apresentação (peso 2), inovação/criatividade (peso 2) e textura (peso 2). Depois de uma média ponderada das notas de cada jurado, a equipe fez uma média simples para chegar às notas finais.

Em 2025, o projeto já elegeu o melhor ovo de Páscoa, o melhor pãozinho delícia e o melhor brigadeiro, tradicional e de sabores diferentes. No ano passado, além da degustação de ovos de Páscoa de 2024, também elegeu o melhor hambúrguer delivery, a melhor pizza, a melhor torta e o melhor panetone.

Júri Correio Experimenta Panetone 2025
Júri Correio Experimenta Panetone 2025 Crédito: Sora Maia/CORREIO

Além dos 10 melhores colocados que você pode conferir o ranking aqui (assim como mais detalhes e regras da competição), veja abaixo outras 17 marcas, em ordem alfabética, que também participaram da degustação e saiba como encomendar seus panetones.

O Correio Experimenta contou com itens de decoração e mesa posta da Home Center Ferreira Costa Paralela (Av. Luís Viana Filho, 6180, Alphaville) e Barris (Av. Vale dos Barris, 125). Conheça os produtos no site https://ferreiracosta.com e no Instagram @ferreiracosta (veja mais informações no fim da reportagem)

Conheça os 10 jurados desta edição do Correio Experimenta

Júri Correio Experimenta Panetone 2025

Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Luan Moura - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Luan Moura - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Roberta Badaró - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Roberta Badaró - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Moysés Suzart - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Moysés Suzart - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Linda Bezerra - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Linda Bezerra - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Magali Paterson - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Magali Paterson - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Luiza Vilhena - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Luiza Vilhena - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Ângelo Figueiredo - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Ângelo Figueiredo - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Bruno Forasteiro - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Bruno Forasteiro - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Tenesser Vila Flor - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Tenesser Vila Flor - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Allana Figueiredo - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Allana Figueiredo - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Elvira Mitsue - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Elvira Mitsue - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
1 de 27
Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO

Da esquerda para a direita, conheça:

Luan Moura, chef confeiteiro e professor do Instituto Gastronômico das Américas (@luanmoura) | Roberta Badaró, chef confeiteira da Dolce Vila (@dolcevila) | Moysés Suzart, repórter do CORREIO | Linda Bezerra, editora-chefe do CORREIO | Magali Paterson, assinante do CORREIO | Luiza Vilhena, chef confeiteira (@luizavilhenna) | Ângelo Pereira, assinante do CORREIO | Bruno Forasteiro (chef confeiteiro da Frio Gostoso e da Forasteiro @chefbrunoforasteiro) | Tenesser Vila Flor, chef confeiteiro e instrutor pâtissier do Senac (@juniorvilaflor) | Allana Figueiredo, chef (@allana.figueiredo) | Elvira Mitsue, chef e padeira da Padó (@pado.padaria)

Confira outros 25 participantes do Correio Experimenta, além do top 10 (em ordem alfabética)

Acalento

Acalento - Correio Experimenta Panetone 2025

Acalento - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Acalento - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Acalento - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Acalento - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO

Panetone recheado com brigadeiro de nozes e finalizado com chocolate 40% e nozes douradas.

Preço: R$95,00 (encomendas até 22/12) | Peso: 1000 g | Onde encontrar: Instagram ou Whatsapp, das 08 às 18hrs, Edf Orla Center, loja 2 | Instagram: @aacalento | Telefone: (71) 99209-9187

Aládia

Aládia - Correio Experimenta Panetone 2025

Aládia - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Aládia - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Aládia - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Aládia - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO

Chocotone com gotas de chocolate, recheado com mousse de baunilha, geleia artesanal de frutas amarelas (manga, maracujá e laranja), finalizado com crumble de chocolate branco caramelizado.

Preço: R$105,00 (encomendas até 20/12) | Peso: 800g | Onde encontrar: Ifood, Instagram e Whatsapp | Instagram: @aladiaconfeitaria | Telefone: (71) 99956-5491

Alfredo’Ro

Alfredo’Ro - Correio Experimenta Panetone 2025

Alfredo’Ro - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Alfredo’Ro - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Alfredo’Ro - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Alfredo’Ro - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO

Farinha de trigo, massa madre, manteiga sem sal, gema de ovo caipira, açúcar, pasta de laranja, zest de laranja e limão siciliano, baunilha, chocolate branco e m gotas, laranja, cidra e limão siliciano em cubos.

Preço: R$100 (encomendas até 22/12) | Peso: 500g | Onde encontrar: Restaurante, Whatsapp e Instagram | Instagram: @restaurantealfredoro | Telefone: (71) 3025-0477

Almacen Pepe

Almacen Pepe - Correio Experimenta Panetone 2025

Almacen Pepe - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Almacen Pepe - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Almacen Pepe - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Almacen Pepe - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Almacen Pepe - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Almacen Pepe - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
1 de 6
Almacen Pepe - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO

Panetone trufado de frutas vermelhas.

Preço: R$156,99 | Peso: 600g | Onde encontrar: nas quatro lojas Almacen Pepe (Pituba, Horto, Alphaville e Shopping Barra) | Instagram: @almacenpepe | Telefone: (71) 3015-5100 (Pituba), (71) 3356-2486 (Horto Florestal) e (71) 3011-9001 (Alphaville)

Amoritos

Amoritos - Correio Experimenta Panetone 2025

Amoritos - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Amoritos - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Amoritos - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Amoritos - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO

Panetone artesanal de longa fermentação de ganache de leite de coco e ganache de maracujá finalizado com coco caramelizado.

Preço: R$95,00 (encomendas até 22/12) | Peso: 1000 g | Onde encontrar: Retirada ou consultar delivery próprio | Instagram: @amoritosconfeitaria | Telefone: (71) 9215-0311

Arq Confeitaria

Arq Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025

Arq Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Arq Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Arq Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Arq Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO

Panetone com massa aromatizada de pasta feita na casa com laranja Bahia, limão siciliano, tangerina importada, fava de baunilha, mel e vinho branco. Clássico com gotas de chocolate nobre 40% cacau, finalizado com casquinha crunch de chocolate meio amargo e crocante pailleté feuilletine (massa folhada francesa).

Preço: R$25 (de 100g) / R$45 (de 250g) (encomendas até 20/12) | Peso: 100g ou 250g | Onde encontrar: Site e Whatsapp | Instagram: @arqconfeitaria | Telefone: (71) 99409-5025

Atelier Rejane Rezende

Atelier Rejane Rezende - Correio Experimenta Panetone 2025

Atelier Rejane Rezende - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Atelier Rejane Rezende - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Atelier Rejane Rezende - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Atelier Rejane Rezende - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO

Panetone recheado com brigadeiro aveludado de ninho, geleia de morango e pedacinhos de brownie.

Preço: R$98 (encomendas até 18/12) | Peso: 800g | Onde encontrar: Telefone, Instagram e na Travasso de fora, no Bonfim | Instagram: @chefrerezende | Telefone: (71) 98815-6487

Doce Encontro

Doce Encontro - Correio Experimenta Panetone 2025

Doce Encontro - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Doce Encontro - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Doce Encontro - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Doce Encontro - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO

Panetone artesanal salgado com recheio cremoso de camarões inteiros.

Preço: R$130,00 (encomendas até 20/12) | Peso: 850/950g | Onde encontrar: encomendas em R. Virgildásio Sena, 14, Boca do Rio e disponível a pronta entrega no dia 24/12 | Instagram: @doceencontroo_ | Telefone: (71) 9145-0448

Doce Vanilla

Doce Vanilla - Correio Experimenta Panetone 2025

Doce Vanilla - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Doce Vanilla - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Doce Vanilla - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Doce Vanilla - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
1 de 4
Doce Vanilla - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO

Panetone trufado com cremoso de cupuaçu e crocante de tapioca.

Preço: R$159,00 (encomendas até 20/12) | Peso: 750g | Onde encontrar: Av. Praia de Itapuã, 374, Vilas do Atlântico, das 9h às 20h | Instagram: @docevanilla.oficial | Telefone: (71) 98113-9701

Engenhando Doces

Engenhando Doces - Correio Experimenta Panetone 2025

Engenhando Doces - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Engenhando Doces - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Engenhando Doces - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Engenhando Doces - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO

Chocotone de chocolate com brigadeiro de ninho e geleia de frutas vermelhas (morango, amora e mirtilo).

Preço: R$75,90 (encomendas até 20/12) | Peso: 1kg | Onde encontrar: Instagram, Whatsapp | Instagram: @engenhandodoces | Telefone: (71) 9938-5770

Fasano

Fasano - Correio Experimenta Panetone 2025

Fasano - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Fasano - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Fasano - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Fasano - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO

Panetone de receita clássica com massa tradicional assada e uvas-passas do tipo Sultana. A massa é coberta de glassato cristalizado.

Preço: R$229,00 | Peso: 750g | Onde encontrar: Hotel Fasano, Praça Castro Alves, 5 – Centro Histórico  | Instagram: @fasanosalvador | Telefone: 71 2201-6336 (geral) ou 71 2201-6383 (telefone e Whatsapp)

GBarbosa

GBarbosa - Correio Experimenta Panetone 2025

GBarbosa - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
GBarbosa - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
GBarbosa - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
GBarbosa - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO

Panetone trufado, com gotas de chocolate e uma cobertura de chocolate.

Preço: R$39,99 | Peso: 500g | Onde encontrar: lojas GBarbosa Bela Vista, Costa Azul, Guarajuba, Lauro de Freitas, Vitória da Conquista, Alagoinhas, Rodoviária (Feira de Santana) e Ilhéus | Instagram: @gbarbosa_oficial | Telefone: 71 4004-3394

Havanna

Havanna - Correio Experimenta Panetone 2025

Havanna - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Havanna - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Havanna - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Havanna - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Havanna - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Havanna - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
1 de 6
Havanna - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO

Panetone com massa de fermentação natural com gotas de chocolate ao leite e duplo recheio de chocolate amargo e doce de leite Havanna.

Preço: a partir de R$ 174,90 | Peso: 700g | Onde encontrar: site oficial e lojas (Shopping Barra e Iguatemi) | Instagram: @havannabr | Telefone: (71) 99951-0201 (Shopping Iguatemi)

La Docerie

La Docerie - Correio Experimenta Panetone 2025

La Docerie - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
La Docerie - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
La Docerie - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
La Docerie - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO

Panetone com ganache de chocolate meio amargo com laranja e geleia de laranja.

Preço: R$95,00 (encomendas até 20/12) | Peso: 700g | Onde encontrar: Instagram e Whatsapp | Instagram: @ladocerieatelie | Telefone: (71) 99914-6098

Mairoca Chocotone

Mairoca - Correio Experimenta Panetone 2025

Mairoca - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Mairoca - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Mairoca - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Mairoca - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO

Chocotone 70% trufado com leite condensado sem glúten, lactose e açúcar.

Preço: R$235 (antecedência mínima de 4h) | Peso: 700g | Onde encontrar: Instagram, Site Oficial e Whatsapp | Instagram: @mairocaoficial | Telefone: (71) 99407-2604

Mille Cake Confeitaria

Mille Cake Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025

Mille Cake Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Mille Cake Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Mille Cake Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Mille Cake Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO

Panetone de maracujá trufado.

Preço: R$140,00 (encomendas até 20/12) | Peso: 1.200g | Onde encontrar: Instagram e Whatsapp | Instagram: @millecakeconfeitaria | Telefone: (71)985279508

Thiago Sá

Thiago Sá Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025

Thiago Sá Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Thiago Sá Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Thiago Sá Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Thiago Sá Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO

Panetone de chocolate com amêndoas.

Preço: R$19,90, R$39,90 e R$69,90 (encomendas até 20/12) | Peso: 130g, 350g e 550g | Onde encontrar: Rua Território do Guaporé, 230, Pituba; segunda a sexta das 12h às 18h | Instagram: @confeitariathiagosa | Telefone: (71) 99662-1718

Decoração

Decoração Ferreira Costa - Correio Experimenta Panetone 2025

Decoração Ferreira Costa - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Decoração Ferreira Costa - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Decoração Ferreira Costa - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Decoração Ferreira Costa - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Decoração Ferreira Costa - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Decoração Ferreira Costa - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Decoração Ferreira Costa - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Decoração Ferreira Costa - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Decoração Ferreira Costa - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Decoração Ferreira Costa - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Decoração Ferreira Costa - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Decoração Ferreira Costa - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
1 de 12
Decoração Ferreira Costa - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO

O Correio Experimenta contou com itens de decoração e mesa posta da Home Center Ferreira Costa Paralela (Av. Luís Viana Filho, 6180) e Barris (Av. Vale dos Barris, 125). Conheça os produtos no site www.ferreiracosta.com e no Instagram @ferreiracosta.

Decoração Ferreira Costa - Correio Experimenta Panetone 2025
Decoração Ferreira Costa - Correio Experimenta Panetone 2025 Crédito: Sora Maia/CORREIO

Para conferir a campanha de Natal da loja, acesse o QRCode:

QR Code Ferreira Costa - Correio Experimenta Panetone 2025
QR Code Ferreira Costa - Correio Experimenta Panetone 2025 Crédito: Divulgação

Mais recentes

Imagem - Dos clássicos aos inovadores: conheça os 10 melhores panetones e chocotones de 2025

Dos clássicos aos inovadores: conheça os 10 melhores panetones e chocotones de 2025
Imagem - Uma receita melhor a cada ano: conheça a história do melhor panetone de 2025

Uma receita melhor a cada ano: conheça a história do melhor panetone de 2025
Imagem - Com os Correios em greve, será que as compras chegam?

Com os Correios em greve, será que as compras chegam?

MAIS LIDAS

Imagem - Você comprou algum? Veja os 10 livros mais vendidos da Amazon em 2025
01

Você comprou algum? Veja os 10 livros mais vendidos da Amazon em 2025

Imagem - Hoje (19 de dezembro), o reconhecimento começa a chegar e a carreira ganha força
02

Hoje (19 de dezembro), o reconhecimento começa a chegar e a carreira ganha força

Imagem - A intuição guia com precisão estes 4 signos nesta sexta-feira (19 de dezembro), e ignorar os sinais pode custar caro
03

A intuição guia com precisão estes 4 signos nesta sexta-feira (19 de dezembro), e ignorar os sinais pode custar caro

Imagem - Itaú anuncia fechamento de agência na Grande Salvador e transfere 10 mil clientes para outra cidade
04

Itaú anuncia fechamento de agência na Grande Salvador e transfere 10 mil clientes para outra cidade