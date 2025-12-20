Conheça os outros 17 panetones participantes do concurso de melhores do ano

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 05:00
O final de ano é um período reservado para comemorações regadas à tradição. Quem não dispensa uma boa ceia, não deixa o panetone de fora da mesa de jantar. Para os amantes da iguaria, o pão de origem italiana pode vir com recheio, brigadeiro, frutas cristalizadas ou até com camarão.
Mas, entre tantas opções no mercado, quais são aquelas que valem o seu investimento? Para te ajudar a escolher, o CORREIO Experimenta avaliou 27 panetones com preços que vão de R$ 19,90 a R$ 235. Para a difícil missão da vez, foram convocados 11 jurados - sete chefs, dois jornalistas do CORREIO e dois assinantes do jornal. Estes dois últimos foram escolhidos em um concurso cultural.
Saiba como foi o Correio Experimenta de Panetone em 2025
Já o time técnico contou com a presença de chefs na arte de adocicar nossas vidas: Luiza Vilhena (chef confeiteira), Elvira Mitsue (chef e padeira Padó), Bruno Forasteiro (chef confeiteiro da Frio Gostoso e da Forasteiro), Allana Figueiredo (chef), Roberta Badaró (chef confeiteira da Dolce Vila), Tenesser Vila Flor (instrutor pâtissier do Senac) e Luan Moura (professor do Instituto Gastronômico das Américas).
Além deles, o júri ficou completo com a participação de dois assinantes do jornal, Ângelo Pereira e Magali Paterson, além dos privilegiados jornalistas do CORREIO, o repórter Moysés Suzart e a editora-chefe Linda Bezerra.
O processo
Ao todo, 27 marcas aceitaram o convite do jornal e entregaram os produtos no dia marcado. Os panetones ficaram dispostos em uma mesa no centro da redação e foram avaliados em sequência. Cada participante enviou um sabor à sua escolha.
A degustação foi às cegas - assim, cada marca recebeu um número de identificação e apenas a organização sabia qual seria a da vez. Após uma breve descrição dos ingredientes, o júri provava o panetone da marca e, na sequência, escrevia a avaliação em uma ficha impressa.
As notas finais consideraram diferentes pesos para quatro critérios: sabor (peso 4), apresentação (peso 2), inovação/criatividade (peso 2) e textura (peso 2). Depois de uma média ponderada das notas de cada jurado, a equipe fez uma média simples para chegar às notas finais.
Em 2025, o projeto já elegeu o melhor ovo de Páscoa, o melhor pãozinho delícia e o melhor brigadeiro, tradicional e de sabores diferentes. No ano passado, além da degustação de ovos de Páscoa de 2024, também elegeu o melhor hambúrguer delivery, a melhor pizza, a melhor torta e o melhor panetone.
Além dos 10 melhores colocados que você pode conferir o ranking aqui (assim como mais detalhes e regras da competição), veja abaixo outras 17 marcas, em ordem alfabética, que também participaram da degustação e saiba como encomendar seus panetones.
Júri Correio Experimenta Panetone 2025
Da esquerda para a direita, conheça:
Luan Moura, chef confeiteiro e professor do Instituto Gastronômico das Américas (@luanmoura) | Roberta Badaró, chef confeiteira da Dolce Vila (@dolcevila) | Moysés Suzart, repórter do CORREIO | Linda Bezerra, editora-chefe do CORREIO | Magali Paterson, assinante do CORREIO | Luiza Vilhena, chef confeiteira (@luizavilhenna) | Ângelo Pereira, assinante do CORREIO | Bruno Forasteiro (chef confeiteiro da Frio Gostoso e da Forasteiro @chefbrunoforasteiro) | Tenesser Vila Flor, chef confeiteiro e instrutor pâtissier do Senac (@juniorvilaflor) | Allana Figueiredo, chef (@allana.figueiredo) | Elvira Mitsue, chef e padeira da Padó (@pado.padaria)
Acalento - Correio Experimenta Panetone 2025
Panetone recheado com brigadeiro de nozes e finalizado com chocolate 40% e nozes douradas.
Preço: R$95,00 (encomendas até 22/12) | Peso: 1000 g | Onde encontrar: Instagram ou Whatsapp, das 08 às 18hrs, Edf Orla Center, loja 2 | Instagram: @aacalento | Telefone: (71) 99209-9187
Aládia - Correio Experimenta Panetone 2025
Chocotone com gotas de chocolate, recheado com mousse de baunilha, geleia artesanal de frutas amarelas (manga, maracujá e laranja), finalizado com crumble de chocolate branco caramelizado.
Preço: R$105,00 (encomendas até 20/12) | Peso: 800g | Onde encontrar: Ifood, Instagram e Whatsapp | Instagram: @aladiaconfeitaria | Telefone: (71) 99956-5491
Alfredo’Ro - Correio Experimenta Panetone 2025
Farinha de trigo, massa madre, manteiga sem sal, gema de ovo caipira, açúcar, pasta de laranja, zest de laranja e limão siciliano, baunilha, chocolate branco e m gotas, laranja, cidra e limão siliciano em cubos.
Preço: R$100 (encomendas até 22/12) | Peso: 500g | Onde encontrar: Restaurante, Whatsapp e Instagram | Instagram: @restaurantealfredoro | Telefone: (71) 3025-0477
Almacen Pepe - Correio Experimenta Panetone 2025
Panetone trufado de frutas vermelhas.
Preço: R$156,99 | Peso: 600g | Onde encontrar: nas quatro lojas Almacen Pepe (Pituba, Horto, Alphaville e Shopping Barra) | Instagram: @almacenpepe | Telefone: (71) 3015-5100 (Pituba), (71) 3356-2486 (Horto Florestal) e (71) 3011-9001 (Alphaville)
Amoritos - Correio Experimenta Panetone 2025
Panetone artesanal de longa fermentação de ganache de leite de coco e ganache de maracujá finalizado com coco caramelizado.
Preço: R$95,00 (encomendas até 22/12) | Peso: 1000 g | Onde encontrar: Retirada ou consultar delivery próprio | Instagram: @amoritosconfeitaria | Telefone: (71) 9215-0311
Arq Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025
Panetone com massa aromatizada de pasta feita na casa com laranja Bahia, limão siciliano, tangerina importada, fava de baunilha, mel e vinho branco. Clássico com gotas de chocolate nobre 40% cacau, finalizado com casquinha crunch de chocolate meio amargo e crocante pailleté feuilletine (massa folhada francesa).
Preço: R$25 (de 100g) / R$45 (de 250g) (encomendas até 20/12) | Peso: 100g ou 250g | Onde encontrar: Site e Whatsapp | Instagram: @arqconfeitaria | Telefone: (71) 99409-5025
Atelier Rejane Rezende - Correio Experimenta Panetone 2025
Panetone recheado com brigadeiro aveludado de ninho, geleia de morango e pedacinhos de brownie.
Preço: R$98 (encomendas até 18/12) | Peso: 800g | Onde encontrar: Telefone, Instagram e na Travasso de fora, no Bonfim | Instagram: @chefrerezende | Telefone: (71) 98815-6487
Doce Encontro - Correio Experimenta Panetone 2025
Panetone artesanal salgado com recheio cremoso de camarões inteiros.
Preço: R$130,00 (encomendas até 20/12) | Peso: 850/950g | Onde encontrar: encomendas em R. Virgildásio Sena, 14, Boca do Rio e disponível a pronta entrega no dia 24/12 | Instagram: @doceencontroo_ | Telefone: (71) 9145-0448
Doce Vanilla - Correio Experimenta Panetone 2025
Panetone trufado com cremoso de cupuaçu e crocante de tapioca.
Preço: R$159,00 (encomendas até 20/12) | Peso: 750g | Onde encontrar: Av. Praia de Itapuã, 374, Vilas do Atlântico, das 9h às 20h | Instagram: @docevanilla.oficial | Telefone: (71) 98113-9701
Engenhando Doces - Correio Experimenta Panetone 2025
Chocotone de chocolate com brigadeiro de ninho e geleia de frutas vermelhas (morango, amora e mirtilo).
Preço: R$75,90 (encomendas até 20/12) | Peso: 1kg | Onde encontrar: Instagram, Whatsapp | Instagram: @engenhandodoces | Telefone: (71) 9938-5770
Fasano - Correio Experimenta Panetone 2025
Panetone de receita clássica com massa tradicional assada e uvas-passas do tipo Sultana. A massa é coberta de glassato cristalizado.
Preço: R$229,00 | Peso: 750g | Onde encontrar: Hotel Fasano, Praça Castro Alves, 5 – Centro Histórico | Instagram: @fasanosalvador | Telefone: 71 2201-6336 (geral) ou 71 2201-6383 (telefone e Whatsapp)
GBarbosa - Correio Experimenta Panetone 2025
Panetone trufado, com gotas de chocolate e uma cobertura de chocolate.
Preço: R$39,99 | Peso: 500g | Onde encontrar: lojas GBarbosa Bela Vista, Costa Azul, Guarajuba, Lauro de Freitas, Vitória da Conquista, Alagoinhas, Rodoviária (Feira de Santana) e Ilhéus | Instagram: @gbarbosa_oficial | Telefone: 71 4004-3394
Havanna - Correio Experimenta Panetone 2025
Panetone com massa de fermentação natural com gotas de chocolate ao leite e duplo recheio de chocolate amargo e doce de leite Havanna.
Preço: a partir de R$ 174,90 | Peso: 700g | Onde encontrar: site oficial e lojas (Shopping Barra e Iguatemi) | Instagram: @havannabr | Telefone: (71) 99951-0201 (Shopping Iguatemi)
La Docerie - Correio Experimenta Panetone 2025
Panetone com ganache de chocolate meio amargo com laranja e geleia de laranja.
Preço: R$95,00 (encomendas até 20/12) | Peso: 700g | Onde encontrar: Instagram e Whatsapp | Instagram: @ladocerieatelie | Telefone: (71) 99914-6098
Mairoca - Correio Experimenta Panetone 2025
Chocotone 70% trufado com leite condensado sem glúten, lactose e açúcar.
Preço: R$235 (antecedência mínima de 4h) | Peso: 700g | Onde encontrar: Instagram, Site Oficial e Whatsapp | Instagram: @mairocaoficial | Telefone: (71) 99407-2604
Mille Cake Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025
Panetone de maracujá trufado.
Preço: R$140,00 (encomendas até 20/12) | Peso: 1.200g | Onde encontrar: Instagram e Whatsapp | Instagram: @millecakeconfeitaria | Telefone: (71)985279508
Thiago Sá Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025
Panetone de chocolate com amêndoas.
Preço: R$19,90, R$39,90 e R$69,90 (encomendas até 20/12) | Peso: 130g, 350g e 550g | Onde encontrar: Rua Território do Guaporé, 230, Pituba; segunda a sexta das 12h às 18h | Instagram: @confeitariathiagosa | Telefone: (71) 99662-1718
