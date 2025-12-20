Dos clássicos aos inovadores: conheça os 10 melhores panetones e chocotones de 2025

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Alan Pinheiro
Gilberto Barbosa
Moyses Suzart
Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 05:00
No checklist do que não pode faltar na ceia de Natal, é bem possível que a maioria dos baianos eleja o panetone - ou chocotone -, como um dos itens essenciais. Tem quem prefira os com gotas de chocolate ou com recheios bem generosos, mas muitos não abrem mão do tradicional, com cheirinho de baunilha e laranja, além das frutas cristalizadas. Há espaço para todo mundo - até para quem coloca no forno para comer com manteiga.
Mas, entre tantas opções no mercado, seria possível identificar as melhores? Para essa difícil missão e para te ajudar a escolher o seu, o CORREIO Experimenta convocou 11 jurados para avaliar 27 marcas do quitute, entre panetones, chocotones e recheados, com preços que vão de R$19,90 a R$235.
Cada uma das 27 marcas participantes enviou dois panetones do mesmo sabor, previamente definido pela casa. Eles poderiam enviar panetones tradicionais, recheados ou chocotones e todos foram avaliados na mesma categoria, pelos seguintes quesitos: sabor (peso 4), apresentação (peso 2), inovação/criatividade (peso 2) e massa (peso 2).
O time técnico contou com a presença da chef confeiteira Luiza Vilhena, da chef e padeira Elvira Mitsue, da Padó; do chef confeiteiro Bruno Forasteiro, da Frio Gostoso e da Forasteiro; da chef Allana Figueiredo; da chef confeiteira Roberta Badaró, da Dolce Vila; do chef confeiteiro e instrutor pâtissier do Senac Tenesser Vila Flor e do chef confeiteiro Luan Moura, professor do Instituto Gastronômico das Américas.
O júri ficou completo com a participação de dois assinantes do jornal - Angelo Pereira e Magali Paterson, escolhidos por um concurso cultural -, além dos jornalistas do CORREIO: o repórter Moysés Suzart e a editora-chefe Linda Bezerra.
Para o chef confeiteiro Luan Moura, um bom panetone precisa seguir a essência: o gostinho de laranja com mel e limão. "Acho que as pessoas agora estão começando a valorizar mais a massa do panetone. Nos outros anos, eu tinha a sensação que as pessoas queriam colocar mais e mais recheio dentro do panetone. Aqui, não. Aqui a gente já tem massa de panetone, tem essência caseira, tem laranja cristalizada. Então, existe uma preocupação das pessoas em melhorar a massa do panetone e não ficar pensando só no recheio exagerado”, avaliou.
Especialista em panificação, a chef Elvira Mitsue explicou que a textura entrega quando o panetone não foi bem trabalhado. "Quando você corta, já vê se ele está seco ou esfarelando — o que é sinal de panetone ressecado — ou quando ele gruda demais, quando ele não está 'desfiando'... Tudo isso é sinal de que a massa não foi bem fermentada e de que os tempos e as temperaturas não foram bem trabalhados", ensina.
O processo
Foram contatados diferentes fornecedores, entre confeitarias, delicatessens, restaurantes e microempreendedores. Deles, 27 marcas aceitaram e entregaram os produtos no dia marcado. Os panetones ficaram dispostos em uma mesa no centro da redação e foram avaliados em sequência.
A degustação foi às cegas - assim, cada marca recebeu um número de identificação e apenas a organização sabia qual seria a da vez. Depois de uma média ponderada das notas de cada jurado, a equipe fez uma média simples para chegar às notas finais.
Em 2025, o CORREIO Experimenta já escolheu os melhores brasileiros tradicionais e especiais, os melhores ovos de Páscoa e os melhores pãezinhos delícia. No ano passado, além da degustação de ovos de Páscoa de 2024, também elegeu o melhor hambúrguer delivery, a melhor pizza, a melhor torta e o melhor panetone.
A mesa foi montada pela Home Center Ferreira Costa. Todas as louças e os itens de decoração usados são vendidos pela marca (veja mais informações ao final da reportagem).
Júri Correio Experimenta Panetone 2025
Da esquerda para a direita, conheça:
Luan Moura, chef confeiteiro e professor do Instituto Gastronômico das Américas (@luanmoura) | Roberta Badaró, chef confeiteira da Dolce Vila (@dolcevila) | Moysés Suzart, repórter do CORREIO | Linda Bezerra, editora-chefe do CORREIO | Magali Paterson, assinante do CORREIO | Luiza Vilhena, chef confeiteira @luizavilhenna | Angelo Pereira, assinante do CORREIO | Bruno Forasteiro (chef confeiteiro da Frio Gostoso e da Forasteiro @chefbrunoforasteiro) | Tenesser Vila Flor, chef confeiteiro e instrutor pâtissier do Senac (@juniorvilaflor) | Allana Figueiredo, chef (@allana.figueiredo) | Elvira Mitsue, chef e padeira da Padó (@pado.padaria)
O chocotone artesanal de longa fermentação, que demora até dois dias para ser produzido, conquistou os jurados. Dos 11 integrantes da comissão avaliadora, cinco deram notas 10 a todos os critérios avaliados. Ou seja para cinco deles, foi a guloseima perfeita, com média 10.
Esse foi um dos que conseguiu surpreender o paladar do chef Tenesser Vila Flor, do Senac. “Ele parece muito pesado, mas o sabor dele está perfeito. Muito bom. Correspondeu, harmonizou bastante com o chocolate. Ficou bacana”, disse.
Luan MouraChef confeiteiro e professor do IGA
Ingredientes: farinha italiana, pasta artesanal de laranja, limão, mel e fava de baunilha e gotas de chocolate nobre meio amargo. É recheado com ganache branca de café especial da região de Piatã, Chapada Diamantina, geleia de cupuaçu e sequilho. A cobertura é de chocolate 75% cacau com sequilho e folha de ouro.
Peso médio: 1kg | Preço: R$178 | Whatsapp: (71) 99238-0084 | Instagram: @lelapin.ba | Endereço: Rua Engenheiro Adhemar Fontes, nº 35, Pituba.| Funcionamento: das 13h às 19h, de quarta a domingo.
Encomendas: Os pedidos por encomenda foram encerrados, mas é possível encontrar algumas unidades para pronta-entrega na loja.
Le Lapin Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025
O chocotone com gotas de chocolate amargo surpreendeu pela suavidade do recheio de ganache de avelã. Para alguns dos jurados, foi o ponto alto da degustação.
Linda BezerraEditora-chefe do CORREIO
Ingredientes: Aroma natural (mel de uruçu, limão cravo e laranja orgânica, fava de baunilha), chocolate amargo da Casa Ópera e ganache de avelã feito pela casa.
Peso médio: 800g | Preço: R$ 180 | Endereço: Rua Professora Almerinda Dultra, nº 40, Rio Vermelho | WhatsApp: (71) 98461-3912 | Como comprar: tem pronta-entrega de terça a sexta, a partir de 15h. Aos sábados, a partir das 12h30. Quem preferir reservar, pode fazer isso pelo Whatsapp. | Funcionamento: a casa abrirá até o dia 23 de dezembro.
Manga - Correio Experimenta Panetone 2025
Um panetone bom é aquele que se garante na massa. Esse foi o segredo deste panetone clássico, elogiado tanto pela textura quanto pela acidez e pela suavidade. A receita tipicamente italiana rendeu elogios tanto dos jurados quanto da redação do CORREIO. Este foi o panetone preferido da equipe do jornal, na votação feita após a degustação oficial. Neste caso, é como um 'voto popular' - cada colaborador provou os panetones e escolheu o número do seu favorito.
"Delicado. Está muito bem feito, muito bem executado", decretou a chef Allana Figueiredo.
Tenesser Vila Florchef confeiteiro e instrutor do Senac
Ingredientes: farinha de trigo, massa madre, manteiga sem sal, gema de ovo caipira, açúcar, pasta de laranja, zest de laranja e limão siciliano, baunilha, chocolate branco em gotas, laranja, sidra e limão siciliano em cubos.
Peso: 500g | Preço: R$ 100 | Onde encomendar: no restaurante, pelo Whatsapp ou no Instagram. | Endereço: Rua Guedes Cabral, nº123, Rio Vermelho. | Whatsapp: (71) 99343-2998 | Instagram: @isolacucinaitaliana | Encomendas: abertas até o dia 22.
Isola Cucina - Correio Experimenta Panetone 2025
Esse é um panetone de chocolate que pode agradar os dois times: os que preferem uma boa massa e os que gostam de muito recheio. "Gostei do sabor", destacou a chef confeiteira Luiza Vilhena. "Tem muito recheio, mas é gostoso", acrescentou o repórter Moysés Suzart.
Magali PatersonAssinante do CORREIO
Ingredientes: manteiga, farinha italiana, gemas de ovo, açúcar, essência natural de laranja feita pela própria marca, cumaru e chocolate nobre em gotas. O recheio leva gianduia e biscoito lótus.
Peso médio: 750g | Preço: R$ 180 I Instagram: @confraria_do_pao | Whatsapp: (71) 98139-2280 | Encomendas: abertas até dia 21.
Confraria do Pão - Correio Experimenta Panetone 2025
Este chocotone também foi um dos que recorreu a um dos ingredientes mais brasileiros de todos e que foi um destaque positivo nesta edição: o cupuaçu. Aqui, a fruta era a estrela principal.
Ingredientes: massa artesanal com gotas de chocolate meio amargo, recheada com ganache de cupuaçu e geleia de cupuaçu. É finalizado com chocolate meio amargo e croutons de cookie.
Moysés SuzartRepórter do Correio
Peso médio: 700g | Preço: R$ 169 | Endereço: Rua Ramalho Ortigão, 30, Pituba. | Whatsapp: (71) 98726-4829 | Instagram: @jeannegarciaconfeitaria | Encomendas: abertas até o dia 20.
Jeanne Garcia - Correio Experimenta Panetone 2025
O azedinho do maracujá formou uma combinação atrativa com o chocolate neste panetone. Alguns dos jurados foram totalmente cativados pelo sabor, mas outros ponderaram que o recheio tomou conta.
Roberta BadaróChef da Doce Vila
Ingredientes: chocotone feito com essência artesanal com frutas cítricas, mel e especiarias e gotas de chocolate nobre meio amargo. É recheado com brigadeiro de maracujá com 'croc croc' das sementes e caramelo com flor de sal.
Peso médio: 950g a 1kg | Preço: R$ 142 | Whatsapp: (71) 98319-2283 | Instagram: @biaprendada | Endereço: Rua Paris, nº 2, Itapuã. | Encomendas: abertas até o dia 21.
Bia Prendada - Correio Experimenta Panetone 2025
A massa embebida com licor de doce de leite trouxe uma umidade que rendeu elogios dos jurados. Mas esse também é um dos panetones mais indicados para quem ama quando as guloseimas são bastante recheadas.
Angelo PereiraAssinante do CORREIO
Ingredientes: chocotone embebido com licor de doce de leite, recheado com brigadeiro de café e ganache de licor de doce de leite . É finalizado com brigadeiro de café.
Peso médio: 1.026g | Preço: R$140 | WhatsApp: (71) 99205-2966 | Instagram: @mloureiroconfeitaria | Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e sábado, das 9h às 12h. | Endereço: Rua Miguel Gustavo, nº 23, Brotas | Encomendas: abertas até atingir o limite de produção.
Marlene Loureiro Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025
Esse panetone é inspirado em um dos bolos mais vendidos da marca. A massa, boleada com gotas de chocolate amargo nobre, foi um dos pontos fortes.
Ingredientes: massa feita com levain (fermento natural) e extrato natural feito com especiarias e frutas cítricas. O recheio é de brigadeiro de caramelo e caramelo de maracujá, enquanto a cobertura leva chocolate branco nobre e sucrilhos caramelizados com canela.
Allana Figueiredochef de cozinha
Peso médio: 820g | Preço: R$145 | Whatsapp: (71) 99700-5857 | Instagram: @lavandasconfeitaria | Funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 18h, e sábados e domingos das 8h às 12h. | Endereço: Rua Dr José Peroba, nº 73, Stiep (apenas retiradas). | Encomendas: até o dia 21 ou até esgotar a agenda.
Lavandas Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025
Esse provavelmente é um dos panetones que mais deve agradar os grandes fãs de café. O sabor marcante do ingrediente foi o destaque para maior parte do júri, já que também está no brigadeiro e na ganache.
Elvira Mitsuechef e padeira da Padó
Ingredientes: chocotone recheado com cremoso brigadeiro de café e ganache de café. É finalizado com crocante de chocolate. | Peso médio: 900g | Preço: R$ 134 | Whatsapp: (71) 98622-1498 | Funcionamento: de segunda a sexta, das 11h às 18h30 e sábado das 12h às 16h. | Encomendas: até dia 21.
Rausch Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025
Esse chocotone é inspirado em um drink que faz parte do menu da casa e que mistura o cítrico com o amargo. A edição especial, criada para o Correio Experimenta, leva café da Chapada Diamantina e redução de laranja com mel.
Bruno ForasteiroChef confeiteiro da Frio Gostoso e da Forasteiro
Ingredientes: ovos, açúcar, extrato de baunilha, laranja bahia, mel, café, ovos, manteiga, leite condensado e creme de leite.
Peso médio: 900 g | Preço: R$ 88,90 | Endereço: Rua Oswaldo Cruz, nº 372, Rio Vermelho (Shopping Yemanjá Trade) | Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 19h; sábado, das 9h às 17h; e domingo das 8h30 às 12h30. | Instagram: @CamuCaju.confeitaria | Whatsapp: (71) 99187- 4443 | Encomendas: até dia 22.
CamuCaju Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025
O Correio Experimenta contou com itens de decoração e mesa posta da Home Center Ferreira Costa Paralela (Av. Luís Viana Filho, 6180) e Barris (Av. Vale dos Barris, 125). Conheça os produtos no site https://www.ferreiracosta.com/ e no Instagram @ferreiracosta.
Decoração Ferreira Costa - Correio Experimenta Panetone 2025
Para conferir os produtos da loja, acesse o QRCode: