Dos clássicos aos inovadores: conheça os 10 melhores panetones e chocotones de 2025

Em degustação às cegas, um time de 11 jurados escolheram os mais gostosos da temporada

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges
  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro
  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa
  • Foto do(a) author(a) Moyses Suzart

  • Thais Borges

  • Alan Pinheiro

  • Gilberto Barbosa

  • Moyses Suzart

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 05:00

Panetones da Le Lapin, do Manga e do Isola Cucina
Conheça os 10 melhores panetones e chocotones de 2025 Crédito: Sora Maia/CORREIO

No checklist do que não pode faltar na ceia de Natal, é bem possível que a maioria dos baianos eleja o panetone - ou chocotone -, como um dos itens essenciais. Tem quem prefira os com gotas de chocolate ou com recheios bem generosos, mas muitos não abrem mão do tradicional, com cheirinho de baunilha e laranja, além das frutas cristalizadas. Há espaço para todo mundo - até para quem coloca no forno para comer com manteiga.

Mas, entre tantas opções no mercado, seria possível identificar as melhores? Para essa difícil missão e para te ajudar a escolher o seu, o CORREIO Experimenta convocou 11 jurados para avaliar 27 marcas do quitute, entre panetones, chocotones e recheados, com preços que vão de R$19,90 a R$235. 

O processo

Foram contatados diferentes fornecedores, entre confeitarias, delicatessens, restaurantes e microempreendedores. Deles, 27 marcas aceitaram e entregaram os produtos no dia marcado. Os panetones ficaram dispostos em uma mesa no centro da redação e foram avaliados em sequência.

Júri Correio Experimenta Panetone 2025
Júri Correio Experimenta Panetone 2025 Crédito: Sora Maia/CORREIO

A degustação foi às cegas - assim, cada marca recebeu um número de identificação e apenas a organização sabia qual seria a da vez. Depois de uma média ponderada das notas de cada jurado, a equipe fez uma média simples para chegar às notas finais.

Em 2025, o CORREIO Experimenta já escolheu os melhores brasileiros tradicionais e especiais, os melhores ovos de Páscoa e os melhores pãezinhos delícia. No ano passado, além da degustação de ovos de Páscoa de 2024, também elegeu o melhor hambúrguer delivery, a melhor pizza, a melhor torta e o melhor panetone.

A mesa foi montada pela Home Center Ferreira Costa. Todas as louças e os itens de decoração usados são vendidos pela marca (veja mais informações ao final da reportagem).

Decoração Ferreira Costa - Correio Experimenta Panetone 2025
Decoração Ferreira Costa - Correio Experimenta Panetone 2025 Crédito: Sora Maia/CORREIO

Conheça os 11 jurados desta edição do Correio Experimenta

Júri Correio Experimenta Panetone 2025

Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Luan Moura - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Luan Moura - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Roberta Badaró - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Roberta Badaró - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Moysés Suzart - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Moysés Suzart - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Linda Bezerra - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Linda Bezerra - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Magali Paterson - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Magali Paterson - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Luiza Vilhena - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Luiza Vilhena - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Ângelo Figueiredo - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Ângelo Figueiredo - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Bruno Forasteiro - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Bruno Forasteiro - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Tenesser Vila Flor - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Tenesser Vila Flor - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Allana Figueiredo - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Allana Figueiredo - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Elvira Mitsue - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Elvira Mitsue - Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
1 de 27
Júri Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO

Da esquerda para a direita, conheça:

Luan Moura, chef confeiteiro e professor do Instituto Gastronômico das Américas (@luanmoura) | Roberta Badaró, chef confeiteira da Dolce Vila (@dolcevila) | Moysés Suzart, repórter do CORREIO | Linda Bezerra, editora-chefe do CORREIO | Magali Paterson, assinante do CORREIO | Luiza Vilhena, chef confeiteira @luizavilhenna | Angelo Pereira, assinante do CORREIO | Bruno Forasteiro (chef confeiteiro da Frio Gostoso e da Forasteiro @chefbrunoforasteiro) | Tenesser Vila Flor, chef confeiteiro e instrutor pâtissier do Senac (@juniorvilaflor) | Allana Figueiredo, chef (@allana.figueiredo) | Elvira Mitsue, chef e padeira da Padó (@pado.padaria)

Confira o ranking dos 10 melhores panetones e chocotones de 2025

1º) Café e cupuaçu (Le Lapin Confeitaria)

Le Lapin Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025
Le Lapin Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 Crédito: Sora Maia/CORREIO

O chocotone artesanal de longa fermentação, que demora até dois dias para ser produzido, conquistou os jurados. Dos 11 integrantes da comissão avaliadora, cinco deram notas 10 a todos os critérios avaliados. Ou seja para cinco deles, foi a guloseima perfeita, com média 10. 

Esse foi um dos que conseguiu surpreender o paladar do chef Tenesser Vila Flor, do Senac. “Ele parece muito pesado, mas o sabor dele está perfeito. Muito bom. Correspondeu, harmonizou bastante com o chocolate. Ficou bacana”, disse.

A massa está super delicada. A combinação do café com o cupuaçu ficou equilibrada. E uma coisa interessante é que usaram o café branco, não aquele café escuro. Eles fizeram uma infusão do grão de café e não usaram o café solúvel na ganache, então dá um sabor mais delicado. O chocolate meio amargo  no topo arremata os sabores

Luan Moura

Chef confeiteiro e professor do IGA

Ingredientes: farinha italiana, pasta artesanal de laranja, limão, mel e fava de baunilha e gotas de chocolate nobre meio amargo. É recheado com ganache branca de café especial da região de Piatã, Chapada Diamantina, geleia de cupuaçu e sequilho. A cobertura é de chocolate 75% cacau com sequilho e folha de ouro.

Peso médio: 1kg | Preço: R$178 | Whatsapp: (71) 99238-0084 | Instagram: @lelapin.ba | Endereço: Rua Engenheiro Adhemar Fontes, nº 35, Pituba.| Funcionamento: das 13h às 19h, de quarta a domingo.

Encomendas: Os pedidos por encomenda foram encerrados, mas é possível encontrar algumas unidades para pronta-entrega na loja. 

Le Lapin Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025

Le Lapin Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Le Lapin Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Le Lapin Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Le Lapin Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Le Lapin Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Le Lapin Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
1 de 6
Le Lapin Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO

2º)  Chocotone (Restaurante Manga)

Manga - Correio Experimenta Panetone 2025
Manga - Correio Experimenta Panetone 2025 Crédito: Sora Maia/CORREIO

O chocotone com gotas de chocolate amargo surpreendeu pela suavidade do recheio de ganache de avelã. Para alguns dos jurados, foi o ponto alto da degustação. 

O sabor de avelã com chocolate - e um chocolate de muita qualidade, diga-se - ficou espetacular. Para mim, é um dos melhores dessa edição do Correio Experimenta. Muito, muito bom.  Acho que o que tem que se destacar, além da destreza no preparo de doces, é mesmo a qualidade dos produtos. É visível o chocolate de excelente qualidade.

Linda Bezerra

Editora-chefe do CORREIO

Ingredientes: Aroma natural (mel de uruçu, limão cravo e laranja orgânica, fava de baunilha), chocolate amargo da Casa Ópera e ganache de avelã feito pela casa. 

Peso médio: 800g | Preço: R$ 180 | Endereço:  Rua Professora Almerinda Dultra, nº 40, Rio Vermelho | WhatsApp: (71) 98461-3912 | Como comprar: tem pronta-entrega de terça a sexta, a partir de 15h. Aos sábados, a partir das 12h30. Quem preferir reservar, pode fazer isso pelo Whatsapp. | Funcionamento: a casa abrirá até o dia 23 de dezembro. 

Manga - Correio Experimenta Panetone 2025

Manga - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Manga - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Manga - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Manga - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO

3º) Panettone classico alla milanese (Isola Cucina)

Isola Cucina - Correio Experimenta Panetone 2025
Isola Cucina - Correio Experimenta Panetone 2025 Crédito: Sora Maia/CORREIO

Um panetone bom é aquele que se garante na massa. Esse foi o segredo deste panetone clássico, elogiado tanto pela textura quanto pela acidez e pela suavidade. A receita tipicamente italiana rendeu elogios tanto dos jurados quanto da redação do CORREIO. Este foi o panetone preferido da equipe do jornal, na votação feita após a degustação oficial. Neste caso, é como um 'voto popular' - cada colaborador provou os panetones e escolheu o número do seu favorito. 

"Delicado. Está muito bem feito, muito bem executado", decretou a chef Allana Figueiredo. 

Tem boa formação de malha de glúten, desenvolveu de forma bacana, tanto que tem uma maciez boa. O aroma cítrico dele é muito bom, como ele propôs certinho. Tem boa casca, boa cor. Muito bom

Tenesser Vila Flor

chef confeiteiro e instrutor do Senac

Ingredientes: farinha de trigo, massa madre, manteiga sem sal, gema de ovo caipira, açúcar, pasta de laranja, zest de laranja e limão siciliano, baunilha, chocolate branco em gotas, laranja, sidra e limão siciliano em cubos.

Peso: 500g | Preço: R$ 100 | Onde encomendar: no restaurante, pelo Whatsapp ou no Instagram. | Endereço: Rua Guedes Cabral, nº123, Rio Vermelho. | Whatsapp: (71) 99343-2998 | Instagram@isolacucinaitaliana | Encomendas: abertas até o dia 22. 

Isola Cucina - Correio Experimenta Panetone 2025

Isola Cucina - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Isola Cucina - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Isola Cucina - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Isola Cucina - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO

4º) Panetone de chocolate com gianduia (Confraria do Pão)

Confraria do Pão - Correio Experimenta Panetone 2025
Confraria do Pão - Correio Experimenta Panetone 2025 Crédito: Sora Maia/CORREIO

Esse é um panetone de chocolate que pode agradar os dois times: os que preferem uma boa massa e os que gostam de muito recheio. "Gostei do sabor", destacou a chef confeiteira Luiza Vilhena. "Tem muito recheio, mas é gostoso", acrescentou o repórter Moysés Suzart. 

"É bem interessante. A massa é deliciosa, aquela laranja cítrica caseira é muito interessante. O chocolate dele está incrível"

Magali Paterson

Assinante do CORREIO

Ingredientes: manteiga, farinha italiana, gemas de ovo, açúcar, essência natural de laranja feita pela própria marca, cumaru e chocolate nobre em gotas. O recheio leva gianduia e biscoito lótus. 

Peso médio: 750g | Preço: R$ 180 I Instagram@confraria_do_pao | Whatsapp: (71) 98139-2280 | Encomendas: abertas até dia 21. 

Confraria do Pão - Correio Experimenta Panetone 2025

Confraria do Pão - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Confraria do Pão - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Confraria do Pão - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Confraria do Pão - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO

5º) Cupuaçu (Jeanne Garcia Confeitaria)

Jeanne Garcia - Correio Experimenta Panetone 2025
Jeanne Garcia - Correio Experimenta Panetone 2025 Crédito: Sora Maia/CORREIO

Este chocotone também foi um dos que recorreu a um dos ingredientes mais brasileiros de todos e que foi um destaque positivo nesta edição: o cupuaçu. Aqui, a fruta era a estrela principal. 

Ingredientes: massa artesanal com gotas de chocolate meio amargo, recheada com ganache de cupuaçu e geleia de cupuaçu. É finalizado com chocolate meio amargo e croutons de cookie. 

Esse de cupuaçu é muito bom. É um panetone com cara de panetone e gosto de panetone. Interessante

Moysés Suzart

Repórter do Correio

Peso médio: 700g | Preço: R$ 169 | Endereço: Rua Ramalho Ortigão, 30, Pituba. | Whatsapp: (71) 98726-4829 | Instagram@jeannegarciaconfeitaria | Encomendas: abertas até o dia 20. 

Jeanne Garcia - Correio Experimenta Panetone 2025

Jeanne Garcia - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Jeanne Garcia - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Jeanne Garcia - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Jeanne Garcia - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO

6º) Maracujá com caramelo salgado (Bia Prendada Confeitaria Artesanal)

Bia Prendada - Correio Experimenta Panetone 2025
Bia Prendada - Correio Experimenta Panetone 2025 Crédito: Sora Maia/CORREIO

O azedinho do maracujá formou uma combinação atrativa com o chocolate neste panetone. Alguns dos jurados foram totalmente cativados pelo sabor, mas outros ponderaram que o recheio tomou conta. 

Esse funciona bem como uma sobremesa de Natal. Em geral (na degustação), notei um movimento de panetones mais refinados

Roberta Badaró

Chef da Doce Vila

Ingredientes: chocotone feito com essência artesanal com frutas cítricas, mel e especiarias e gotas de chocolate nobre meio amargo. É recheado com brigadeiro de maracujá com 'croc croc' das sementes e caramelo com flor de sal.

Peso médio: 950g a 1kg | Preço: R$ 142 | Whatsapp: (71) 98319-2283 | Instagram@biaprendada | Endereço: Rua Paris, nº 2, Itapuã. | Encomendas: abertas até o dia 21. 

Bia Prendada - Correio Experimenta Panetone 2025

Bia Prendada - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Bia Prendada - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Bia Prendada - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Bia Prendada - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO

7º) Dulce MochaTone (Marlene Loureiro Confeitaria)

Marlene Loureiro Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025
Marlene Loureiro Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 Crédito: Sora Maia/CORREIO

A massa embebida com licor de doce de leite trouxe uma umidade que rendeu elogios dos jurados. Mas esse também é um dos panetones mais indicados para quem ama quando as guloseimas são bastante recheadas. 

Foi o que achei que mais entregou o que propôs, que era café com doce de leite. Senti, na mesma proporção, tanto o café quanto o doce de leite.

Angelo Pereira

Assinante do CORREIO

Ingredientes: chocotone embebido com licor de doce de leite, recheado com brigadeiro de café e ganache de licor de doce de leite . É finalizado com brigadeiro de café.

Peso médio: 1.026g | Preço:  R$140 | WhatsApp: (71) 99205-2966 | Instagram@mloureiroconfeitaria | Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e sábado, das 9h às 12h. | Endereço: Rua Miguel Gustavo, nº 23, Brotas | Encomendas: abertas até atingir o limite de produção. 

Marlene Loureiro Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025

Marlene Loureiro Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Marlene Loureiro Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Marlene Loureiro Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Marlene Loureiro Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO

8º) Carameludo (Lavandas Confeitaria)

Lavandas Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025
Lavandas Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 Crédito: Sora Maia/CORREIO

Esse panetone é inspirado em um dos bolos mais vendidos da marca. A massa, boleada com gotas de chocolate amargo nobre, foi um dos pontos fortes. 

Ingredientes: massa feita com levain (fermento natural) e extrato natural feito com especiarias e frutas cítricas. O recheio é de brigadeiro de caramelo e caramelo de maracujá, enquanto a cobertura leva chocolate branco nobre e sucrilhos caramelizados com canela.

É preciso um recheio equilibrado, porque a massa precisa sustentar a quantidade de recheio. E eu gosto se tem textura, se tem alguma crocância

Allana Figueiredo

chef de cozinha

Peso médio: 820g | Preço: R$145 | Whatsapp: (71) 99700-5857 | Instagram@lavandasconfeitaria | Funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 18h, e sábados e domingos das 8h às 12h. | Endereço: Rua Dr José Peroba, nº 73, Stiep (apenas retiradas). | Encomendas: até o dia 21 ou até esgotar a agenda. 

Lavandas Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025

Lavandas Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Lavandas Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Lavandas Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Lavandas Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO

9º) Capuccino Croc (Rausch Confeitaria)

Rausch Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025
Rausch Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 Crédito: Sora Maia/CORREIO

Esse provavelmente é um dos panetones que mais deve agradar os grandes fãs de café. O sabor marcante do ingrediente foi o destaque para maior parte do júri, já que também está no brigadeiro e na ganache. 

Como eu sou da padaria, a massa, para mim, é o diferencial. É a parte mais difícil e técnica de fazer, então deve ser levada mais em conta

Elvira Mitsue

chef e padeira da Padó

Ingredientes: chocotone recheado com cremoso brigadeiro de café e ganache de café. É finalizado com crocante de chocolate. | Peso médio: 900g | Preço: R$ 134 | Whatsapp: (71) 98622-1498 | Funcionamento: de segunda a sexta, das 11h às 18h30 e sábado das 12h às 16h. | Encomendas: até dia 21. 

Rausch Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025

Rausch Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Rausch Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Rausch Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Rausch Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO

10º) Espresso laranja (CamuCaju Confeitaria)

CamuCaju Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025
CamuCaju Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 Crédito: Sora Maia/CORREIO

Esse chocotone é inspirado em um drink que faz parte do menu da casa e que mistura o cítrico com o amargo. A edição especial, criada para o Correio Experimenta, leva café da Chapada Diamantina e redução de laranja com mel. 

Gostei da sincronicidade do conjunto. A massa com o recheio, com a interação dos elementos... Não teve discrepância. Teve quantidade equilibrada de recheio com massa. A intensidade dos sabores também estava harmoniosa. Foi um dos meus três preferidos, que têm propostas diferentes entre si. Tem mais com ousadia, com as frutas

Bruno Forasteiro

Chef confeiteiro da Frio Gostoso e da Forasteiro

Ingredientes: ovos, açúcar, extrato de baunilha, laranja bahia, mel, café, ovos, manteiga, leite condensado e creme de leite.

Peso médio: 900 g | Preço: R$ 88,90 | Endereço: Rua Oswaldo Cruz, nº 372, Rio Vermelho (Shopping Yemanjá Trade) | Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 19h; sábado, das 9h às 17h; e domingo das 8h30 às 12h30. | Instagram: @CamuCaju.confeitaria | Whatsapp: (71) 99187- 4443 | Encomendas: até dia 22. 

CamuCaju Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025

CamuCaju Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
CamuCaju Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
CamuCaju Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
CamuCaju Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
CamuCaju Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
CamuCaju Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
CamuCaju Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
1 de 7
CamuCaju Confeitaria - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO

Decoração

Decoração Ferreira Costa - Correio Experimenta Panetone 2025
A decoração ficou a cargoFerreira Costa - Correio Experimenta Panetone 2025 Crédito: Sora Maia/CORREIO

O Correio Experimenta contou com itens de decoração e mesa posta da Home Center Ferreira Costa Paralela (Av. Luís Viana Filho, 6180) e Barris (Av. Vale dos Barris, 125). Conheça os produtos no site https://www.ferreiracosta.com/ e no Instagram @ferreiracosta.

Decoração Ferreira Costa - Correio Experimenta Panetone 2025

Decoração Ferreira Costa - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Decoração Ferreira Costa - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Decoração Ferreira Costa - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Decoração Ferreira Costa - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Decoração Ferreira Costa - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Decoração Ferreira Costa - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Decoração Ferreira Costa - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Decoração Ferreira Costa - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Decoração Ferreira Costa - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Decoração Ferreira Costa - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Decoração Ferreira Costa - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
Decoração Ferreira Costa - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO
1 de 12
Decoração Ferreira Costa - Correio Experimenta Panetone 2025 por Sora Maia/CORREIO

Para conferir os produtos da loja, acesse o QRCode:

QR Code Ferreira Costa - Correio Experimenta Panetone 2025
QR Code Ferreira Costa - Correio Experimenta Panetone 2025 Crédito: Divulgação

