Queijo e fruta? Veja o ranking dos 10 melhores brigadeiros diferentes de 2025

Jurados elegeram as melhores versões 'especiais' do doce; pela primeira vez, o CORREIO Experimenta traz dois rankings de vencedores

  Thais Borges
  Carmen Vasconcelos
  Bruno Wendel
  Maria Raquel Brito
  Alan Pinheiro
  Gilberto Barbosa
  Moyses Suzart

  • Thais Borges

  • Carmen Vasconcelos

  • Bruno Wendel

  • Maria Raquel Brito

  • Alan Pinheiro

  • Gilberto Barbosa

  • Moyses Suzart

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 05:00

O ranking dos 10 melhores brigadeiros especiais foi escolhido por um time de jurados convidados para o Correio Experimenta
O ranking dos 10 melhores brigadeiros especiais foi escolhido por um time de jurados convidados para o Correio Experimenta Crédito: Sora Maia/CORREIO

Brigadeiro sem chocolate é brigadeiro? Há quem chame essas versões do doce mais famoso do Brasil de 'gourmet' e há quem discorde de que elas são realmente brigadeiro. Mas, para o CORREIO Experimenta, eles não apenas são brigadeiros como estão entre alguns dos melhores representantes da categoria.

Pela primeira vez desde o início do projeto, o time de 10 jurados escolheu dois vencedores: além do brigadeiro tradicional, eles elegeram o ranking dos melhores brigadeiros ‘especiais’. Foram considerados brigadeiros aqueles que têm a base cremosa de leite condensado e o cozimento até atingir o ponto do doce.

Cada uma das 30 marcas participantes concorreu com dois itens - além do brigadeiro tradicional (obrigatório), havia um sabor escolhido pela casa e que pudesse ser avaliado também nos quesitos: sabor (peso 4), apresentação (peso 2), inovação/criatividade (peso 2) e textura (peso 2). 

Ao final, a receita de queijo com gorgonzola da Casa Brig, confeitaria de Feira de Santana, levou o título de melhor brigadeiro especial de 2025. A combinação do salgado com o doce conquistou tanto os jurados que apareceu duas vezes no top 10: além do vencedor, outro brigadeiro de queijo com gorgonzola, da Laura Lopes Confeitaria, fez o time até repetir.

A junção dos dois ingredientes é uma tendência na confeitaria, segundo o professor e chef confeiteiro Luan Moura.  "Pode parecer uma novidade para quem é leigo, mas o gorgonzola com amora é um movimento que está acontecendo há um tempo no mercado. Mas, dos que a gente provou aqui, teve um que foi a minha preferência", explica. 

O pódio ficou completo com um brigadeiro de caramelo de flor de sal - uma tendência que apareceu no ranking dos melhores ovos de Páscoa de 2025 - e uma criação recheada com chocotone que é a cara da temporada natalina prestes a chegar. Mas a lista completa dos 'mais mais' tem espaço para ingredientes bem tradicionais brasileiros - como o licuri, o café e a tapioca -, além de doces afetivos, como o olho de sogra. 

Júri do Correio Experimenta Brigadeiros
Júri do Correio Experimenta Brigadeiros Crédito: Sora Maia/CORREIO

O time técnico contou com a presença da chef confeiteira Lisiane Arouca (grupo Origem), a chef pâtissier e chocolatier Cecília Moura (Confeitaria Le Lapin), a chef confeiteira Jeanne Garcia (Jeanne Garcia Confeitaria), o chef confeiteiro Tenesser Vila Flor (instrutor pâtissier do Senac) e o chef confeiteiro Luan Moura (professor do Instituto Gastronômico das Américas).

Além deles, o júri ficou completo com a participação de três assinantes do jornal - Camila Pereira, Manuella Coelho e Salézia de Moraes - escolhidas após participar de um concurso cultural -, o repórter Bruno Wendel e a editora-chefe do CORREIO, Linda Bezerra.

O processo

Ao todo, foram contatados 70 fornecedores, entre confeitarias, delicatessens, restaurantes e microempreendedores. Algumas marcas optaram por não participar e declinaram do convite. Entre as que aceitaram, 30 entregaram os produtos no dia marcado.

Júri do Correio Experimenta Brigadeiros
Júri do Correio Experimenta Brigadeiros Crédito: Sora Maia/CORREIO

Os brigadeiros ficaram dispostos em uma mesa no centro da redação e foram avaliados em sequência. Cada participante enviou dois sabores de brigadeiros: 20 unidades de cada tipo (ou seja, 40 no total). Um dos sabores tinha que ser obrigatoriamente o brigadeiro tradicional, enquanto a decisão quanto ao segundo brigadeiro coube a cada concorrente.

Brigadeiros ficaram dispostos na mesa organizada pela Ferreira Costa

30 concorrentes participaram do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
30 concorrentes participaram do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
30 concorrentes participaram do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
30 concorrentes participaram do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
30 concorrentes participaram do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 5
30 concorrentes participaram do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

A degustação foi às cegas - assim, cada marca recebeu um número de identificação e apenas a organização sabia qual seria a da vez. Após uma breve descrição dos ingredientes, o júri provava os dois doces da marca e, na sequência, escrevia a avaliação em uma ficha impressa. Os brigadeiros tradicionais foram marcados com a letra ‘A’ enquanto os brigadeiros especiais ficaram com a letra ‘B’. Assim, além do número, cada concorrente tinha uma letra - por exemplo, 1A e 1B.

As notas finais consideraram diferentes pesos para quatro critérios: sabor (peso 4), apresentação (peso 2), inovação/criatividade (peso 2) e textura (peso 2). No caso do brigadeiro tradicional, a nota de inovação passou a ser classificada como a nota para a melhor apropriação e uso da receita tradicional (também com peso 2). Depois de uma média ponderada das notas de cada jurado, a equipe fez uma média simples para chegar às notas finais.

Júri do Correio Experimenta Brigadeiros
Júri do Correio Experimenta Brigadeiros Crédito: Sora Maia/CORREIO

Em 2025, o CORREIO Experimenta já escolheu os 10 melhores ovos de Páscoa e os 10 melhores pãezinhos delícia. No ano passado, além da degustação de ovos de Páscoa de 2024, também elegeu o melhor hambúrguer delivery, a melhor pizza, a melhor torta e o melhor panetone.

A mesa foi montada pela Home Center Ferreira Costa. Todas as louças e os itens de decoração usados são vendidos pela marca (veja mais informações ao final da reportagem).

Mesa da Ferreira Costa para o Correio Experimenta Brigadeiros
Mesa da Ferreira Costa para o Correio Experimenta Brigadeiros Crédito: Sora Maia/CORREIO

Conheça os 10 jurados desta edição do Correio Experimenta

Jurados do Correio Experimenta Brigadeiros

Júri do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Lisiane Arouca - Júri do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Cecília Moura - Júri do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Jeanne Garcia - Júri do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Luan Moura - Júri do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Manuella Coelho - Júri do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Tenesser Vila Flor - Júri do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Linda Bezerra - Júri do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Bruno Wendel - Júri do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Salézia de Moraes - Júri do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Camila Pereira - Júri do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 11
Júri do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

Da esquerda para a direita, conheça:

Lisiane Arouca, chef confeiteira do Grupo Origem (@lisianearouca) | Cecília Moura, chef Pâtissier da Le Lapin Confeitaria (@ceciliamco) | Jeanne Garcia, chef confeiteira da Jeanne Garcia Confeitaria (@jeannegarciaconfeitaria) | Luan Moura, chef confeiteiro e professor do Instituto Gastronômico das Américas (@luanmoura) | Manuella Coelho, assinante do CORREIO | Tenesser Vila Flor, chef confeiteiro e instrutor pâtissier do Senac (@juniorvilaflor)| Linda Bezerra, editora-chefe | Bruno Wendel, repórter do jornal | Salézia de Moraes, assinante do CORREIO | Camila Pereira, assinante do CORREIO

O Correio Experimenta contou com itens de decoração e mesa posta da Home Center Ferreira Costa Paralela (Av. Luís Viana Filho, 6180, Alphaville) e Barris (Av. Vale dos Barris, 125). Conheça os produtos no site https://ferreiracosta.com e no Instagram @ferreiracosta (veja mais informações no fim da reportagem)

Confira o ranking dos 10 melhores brigadeiros especiais de 2025

1º) Brig gorgonzola com amora (Casa Brig)

Brigadeiro Casa Brig - Correio Experimenta Brigadeiros
Brigadeiro Casa Brig - Correio Experimenta Brigadeiros Crédito: Sora Maia/CORREIO

O salgado do queijo com o doce da amora conquistou os jurados. A combinação, que tem sido uma tendência recente na gastronomia, foi elogiada justamente pelo diferencial na forma caramelizada como a fruta foi incluída. Mas esse docinho não ganhou só o júri técnico.

Ele também tem o povo: depois da prova oficial, o voto popular, com a redação do CORREIO, o elegeu como o preferido do dia. Após a degustação dos jurados do projeto, a equipe do jornal pôde provar os brigadeiros e escolher o seu favorito. Não há avaliação por critério, mas uma votação simples. Nesta enquete, 19 brigadeiros receberam ao menos algum foto. O Brig Gorgonzola foi o eleito de sete pessoas.  

Ingredientes: queijo gorgonzola e recheado com amora caramelizada |  Peso médio: 20g | Preço: R$5 (unidade) | Onde comprar ou encomendar: pelo Instagram, no Ifood ou na loja física. | Instagram@casasbrig | Endereço: Avenida Santo Antônio, nº 261, bairro Capuchinhos, Feira de Santana. | Telefone: (75) 99935- 2339 | Horário de funcionamento: de segunda a domingo, das 13h às 19h. | Encomendas: não tem quantidade mínima para encomenda, mas a depender da quantidade tem condições especiais de valores.

A marca também entrou no ranking dos brigadeiros tradicionais, com o Brig Chocolate.

Ingredientes do Brig Chocolate: chocolate 50% e coberto por granulados de chocolate nobre ao leite.

Brigadeiro de gorgonzola com amora da Casa Brig (A Brigadeirinha)

Brigadeiro Casa Brig - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Casa Brig - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Casa Brig - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Brigadeiro Casa Brig - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

Conheça as fundadoras da Casa Brig (A Brigadeirinha), dona do melhor brigadeiro especial de 2025 no Correio Experimenta

Amanda, Giovanna e Patrícia Guimarães fundaram a Casa Brig, confeitaria de A Brigadeirinha por Reprodução
Amanda, Giovanna e Patrícia Guimarães fundaram a Casa Brig, confeitaria de A Brigadeirinha por Divulgação
Amanda, Giovanna e Patrícia Guimarães fundaram a Casa Brig, confeitaria de A Brigadeirinha por Divulgação
Além de vencer o top 10 de brigadeiros especiais do Correio Experimenta, a Casa Brig ficou entre os 10 melhores brigadeiros tradicionais por Divulgação
O Brig Gorgonzola com amora, da Casa Brig, foi o vencedor do ranking de brigadeiros especiais do Correio Experimenta por Divulgação
Amanda, Giovanna e Patrícia Guimarães fundaram a Casa Brig, confeitaria de A Brigadeirinha por Reprodução
Amanda, Giovanna e Patrícia Guimarães fundaram a Casa Brig, confeitaria de A Brigadeirinha por Reprodução
Amanda, Giovanna e Patrícia Guimarães começaram A Brigadeirinha em 2014 por Reprodução
Patrícia Guimarães fundou A Brigadeirinha com a filhas em 2014 por Divulgação
Amanda, Giovanna e Patrícia Guimarães fundaram a Casa Brig, confeitaria de A Brigadeirinha por Reprodução
Amanda e Giovanna tocam, com a mãe, a a Casa Brig, confeitaria de A Brigadeirinha por Divulgação
Giovanna e Patrícia ministram cursos de A Brigadeirinha e têm mais de 10 mil alunas por Reprodução
Amanda, Giovanna e Patrícia Guimarães fundaram a Casa Brig, confeitaria de A Brigadeirinha por Reprodução
Brigadeiros da Casa Brig, de A Brigadeirinha por Reprodução
Brigadeiros da Casa Brig, de A Brigadeirinha por Reprodução
Brigadeiros da Casa Brig, de A Brigadeirinha por Reprodução
Brigadeiros da Casa Brig, de A Brigadeirinha por Reprodução
Amanda, Giovanna e Patrícia Guimarães fundaram a Casa Brig, confeitaria de A Brigadeirinha por Reprodução
Amanda, Giovanna e Patrícia Guimarães fundaram A Brigadeirinha por Reprodução
Brigadeiros da Casa Brig, de A Brigadeirinha por Reprodução
Amanda, Giovanna e Patrícia Guimarães fundaram a Casa Brig, confeitaria de A Brigadeirinha por Reprodução
1 de 21
Amanda, Giovanna e Patrícia Guimarães fundaram a Casa Brig, confeitaria de A Brigadeirinha por Reprodução

2º) Brigadeiro Bia (Confeitaria da Vovó)

Brigadeiro Confeitaria da Vovó - Correio Experimenta Brigadeiros
Brigadeiro Confeitaria da Vovó - Correio Experimenta Brigadeiros Crédito: Sora Maia/CORREIO

Aqui, um dos pontos altos foi o sequilho, que era recheado com brigadeiro de caramelo. Esse último, por sua vez, vinha coberto de Crispearls Callebaut (pérolas crocantes) de caramelo com flor de sal. Teve quem achasse salgado demais e quem amasse. "Compraria 100 vezes", disse a assinante Camila Pereira.

Ingredientes: sequilho recheado com brigadeiro de caramelo, envolto em Crispearls Callebaut (pérolas crocantes) de caramelo com flor de sal. | Peso médio: 23g | Preço: R$ 6,90 

Onde encomendar: via Whatsapp. | Whatsapp: (71) 99685-1929. Funcionamento: de segunda a sábado, das 08h às 16h. Instagram:  @docicesdavovoquinha | Encomendas: mínimo 20 unidades. 

A marca também participou da degustação dos brigadeiros tradicionais com o sabor belga.

Ingredientes do brigadeiro belga: leite condensado, chocolate 50% cacau e granulado belga Callebaut. | Peso médio: 26g | Preço: R$ 5,10.

Brigadeiros da Confeitaria da Vovó

Brigadeiro Confeitaria da Vovó - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Confeitaria da Vovó - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Confeitaria da Vovó - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Brigadeiro Confeitaria da Vovó - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

3º) Brigatone (Doce Nikita)

Brigadeiro Doce Nikita - Correio Experimenta Brigadeiros
Brigadeiro Doce Nikita - Correio Experimenta Brigadeiros Crédito: Sora Maia/CORREIO

O brigadeiro de chocolate ganhou novos sabores e ficou a cara da temporada natalina ao ser recheado com chocotone. Para completar, a decoração de vermelho, verde e dourado feito pela própria confeiteira foram o destaque da apresentação. 

Ingredientes: leite condensado, creme de leite, manteiga, glucose de milho, chocolate em pó 50% e açúcar cristal que a própria confeiteira personaliza para a temática de Natal (tingindo em vermelho, verde e dourado) e chocotone Bauducco para rechear. 

A marca também enviou o brigadeiro tradicional, que ficou em 1º lugar no ranking de tradicionais. O doce leva leite condensado, creme de leite, manteiga, glucose de milho, chocolate em pó 50% cacau e granulado Vermicelli de chocolate ao leite. O preço unitário é R$3,20.

Peso médio: 20g |  Preço: R$4,20 | Instagram@docenikita  | WhatsApp: 71 99240-1511 | Encomendas: via Whatsapp ou pelo direct do Instagram. 

Brigadeiros de Doce Nikita

Brigadeiro Doce Nikita - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Doce Nikita - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Doce Nikita - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Brigadeiro Doce Nikita - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

4º) Brigadeiro de cupuaçu com castanha-do-pará (Faustino Confeitaria)

Brigadeiro Confeitaria Faustino - Correio Experimenta Brigadeiros
Brigadeiro Confeitaria Faustino - Correio Experimenta Brigadeiros Crédito: Sora Maia/CORREIO

Esse era um sabor que, assim como o brigadeiro, não podia ser mais a cara do Brasil. O doce leva chocolate 50%, geleia artesanal de cupuaçu e castanha-do-pará. Para os jurados, comer a castanha fez toda a diferença. 

Peso médio: 30 g | Preço: R$ 7 | Instagram: @confeitariafaustino | Whatsapp: (71) 99318-1720 | Funcionamento: para encomendas, de terça a domingo. Para atendimento e balcão, sexta, sábado e domingo, das 11h às 19h | Endereço: Rua Macaúbas, 96, Rio Vermelho. | Encomendas: mínimo de 15 unidades.

A marca também participou da degustação com o sabor tradicional. 

Brigadeiros da Faustino Confeitaria

Brigadeiro Confeitaria Faustino - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Confeitaria Faustino - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Confeitaria Faustino - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Brigadeiro Confeitaria Faustino - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

5º) Brigadeiro de limão com doce de leite (Bia Prendada Doceria Artesanal)

Brigadeiro Bia Prendada Doceria Artesanal - Correio Experimenta Brigadeiros
Brigadeiro Bia Prendada Doceria Artesanal - Correio Experimenta Brigadeiros Crédito: Sora Maia/CORREIO

O toque cítrico casou bem com o dulçor. "A combinação estava perfeita. Bem elegante", disse o chef Tenesser Vila Flor.

Peso médio: 20g | Preço: R$ 2,85 | Instagram@biaprendada | Whatsapp: (71) 98319-2283 | Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado das 10h às 15h | Endereço: Rua Paris, Itapuã | Encomendas: mínimo de 20 unidades, podendo ser até dois sabores.

A marca também participou da degustação com um brigadeiro tradicional. 

Brigadeiros de Bia Prendada

Brigadeiro Bia Prendada Doceria Artesanal - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Bia Prendada Doceria Artesanal - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 2
Brigadeiro Bia Prendada Doceria Artesanal - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

6º) Gorgonzola com amora (Laura Lopes Confeitaria)

Brigadeiro Laura Lopes - Correio Experimenta Brigadeiros
Brigadeiro Laura Lopes - Correio Experimenta Brigadeiros Crédito: Sora Maia/CORREIO

A combinação do queijo e da fruta na versão fresca foi a favorita da chef Lisiane Arouca. "Foi o mais surpreendente, não pela inovação, porque já conhecia a combinação. Mas foi o mais bem elaborado, mais bem executado".

Ingredientes: leite condensado, creme de leite, queijo gorgonzola, amora fresca e leite em pó para finalizar.

Peso médio: 20g | Preço: R$ 3 | Instagram@lauralopesconfeitaria | Whatsapp: (71) 98437-6794 | Funcionamento: de terça a domingo, das 9h às 18h | Encomendas: mínimo de 25 unidades

A marca também participou da degustação dos tradicionais com o sabor ao leite. 

Ingredientes do brigadeiro ao leite: leite condensado, creme de leite, chocolate 50% cacau, confeito de chocolate nobre. | Preço: 2,70 | Peso médio: 20g

Brigadeiros de Laura Lopes Confeitaria

Brigadeiro Laura Lopes - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Laura Lopes - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Laura Lopes - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Laura Lopes - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 4
Brigadeiro Laura Lopes - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

7º) Brigadeiro olho de sogra (Engenhando Doces)

Brigadeiro Engenhando Doces - Correio Experimenta Brigadeiros
Brigadeiro Engenhando Doces - Correio Experimenta Brigadeiros Crédito: Sora Maia/CORREIO

O brigadeiro de olho de sogra - ou seja, base de leite condensado e coco coberto com ameixa - trouxe de volta boas lembranças dos jurados. "Gostei muito. Me pegou pela parte afetiva. É uma combinação que eu gosto e esse estava muito bem feito", pontou a chef Cecília Moura.

Ingredientes: leite condensado, creme de leite, coco, manteiga e ameixa.

Peso médio: 20g | Preço: R$ 2,40 | Instagram@engenhandodoces | WhatsApp: (71) 99385-7770 | Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e aos sábados das 8h às 14h | Encomendas: mínimo de 20 unidades.

A marca também participou da degustação de brigadeiros tradicionais.

Ingredientes do brigadeiro tradicional: leite condensado, creme de leite, cacau em pó 50%, chocolate nobre ao leite e manteiga | Preço: R$ 2,20

Brigadeiros de Engenhando Doces

Brigadeiro Engenhando Doces - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Engenhando Doces - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Engenhando Doces - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Engenhando Doces - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 4
Brigadeiro Engenhando Doces - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

8º) Crocante de Tangerina (CamuCaju Confeitaria)

Brigadeiro CamuCaju - Correio Experimenta Brigadeiros
Brigadeiro CamuCaju - Correio Experimenta Brigadeiros Crédito: Sora Maia/CORREIO

Esse brigadeiro trouxe muitos sabores, como o cacau e o licuri, mas arrancou elogios também na apresentação. Uma ampola trazia a redução de tangerina.

Ingredientes: brigadeiro crocante de tangerina com redução de tangerina, trufado com brigadeiro de cacau e coberto com licuri tostado. Leva leite condensado, leite, manteiga, licuri, cacau e tangerina.

Peso médio 25g | Preço R$6 | Instagram@camucaju.confeitaria | Whatsapp (71) 99187-4443 | Endereço: Rua Oswaldo Cruz, nº372, Rio Vermelho, Shopping Yemanjá. | Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, sábados das 9h às 17h e domingo das 9h às 13h.

A marca também participou da degustação com o brigadeiro tradicional. 

Ingredientes do brigadeiro tradicional: chocolate em pó 50%, manteiga, leite e leite condensado.

Brigadeiros de CamuCaju Confeitaria

Brigadeiro CamuCaju - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro CamuCaju - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro CamuCaju - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro CamuCaju - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 4
Brigadeiro CamuCaju - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

9º) Brigadeiro Sêmola (Sêmola)

Brigadeiro Sêmola - Correio Experimenta Brigadeiros
Brigadeiro Sêmola - Correio Experimenta Brigadeiros Crédito: Sora Maia/CORREIO

A massa de leite ninho ganhou vida com o recheio de bala de maracujá azedo, decorado com o confeito de coco e a tapioca crocante.

Peso médio: 18g | Preço: R$3,40 | Instagram@semolaoficial | Site www.semolaoficial.com.br | WhatsApp (71) 99995-8849 | Atendimento: todos os dias, das 8h às 20h | Encomendas: mínimo de 10 unidades por sabor. 

A marca também participou da degustação com o brigadeiro tradicional.

Ingredientes: massa de chocolate ao leite feita com chocolate nobre e granulado de chocolate ao leite. | Preço: R$2,90

Brigadeiros da Sêmola - Correio Experimenta

Brigadeiro Sêmola - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Sêmola - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Sêmola - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Brigadeiro Sêmola - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

10º) Café (Brigadeiros da Íris)

Brigadeiro Brigadeiros da Íris - Correio Experimenta Brigadeiros
Brigadeiro Brigadeiros da Íris - Correio Experimenta Brigadeiros Crédito: Sora Maia/CORREIO

A textura e o sabor harmonioso foram alguns dos destaques para o júri. O amargo do café foi um abraço para alguns dos paladares.

Ingredientes: leite condensado, creme de leite, cacau 50% e café.

Peso médio: de 18g a 20g | Preço: R$ 3,00 (R$ 3,50 se forem decorados de acordo com o tema da festa) | Instagram: @brigadeirosdairis | WhatsApp: (71) 99223-3331 | Funcionamento: de segunda a sábado, das 9h às 18h. | Encomendas: mínimo de 25 unidades para festas. Oferece pronta-entrega com kits a partir de quatro unidades (os sabores variam conforme o cardápio do dia).

A marca também participou da degustação com o brigadeiro tradicional.

Ingredientes do brigadeiro tradicional: leite condensado, creme de leite, cacau 50% e granulado de chocolate ao leite.

Brigadeiros da Íris - Correio Experimenta

Brigadeiro Brigadeiros da Íris - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Brigadeiros da Íris - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Brigadeiros da Íris - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Brigadeiro Brigadeiros da Íris - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

Decoração

Mesa da Ferreira Costa para o Correio Experimenta Brigadeiros
Mesa da Ferreira Costa para o Correio Experimenta Brigadeiros Crédito: Sora Maia/CORREIO

O Correio Experimenta contou com itens de decoração e mesa posta da Home Center Ferreira Costa Paralela (Av. Luís Viana Filho, 6180) e Barris (Av. Vale dos Barris, 125). Conheça os produtos no site https://www.ferreiracosta.com/ e no Instagram @ferreiracosta.

Mesa posta da Ferreira Costa para o Correio Experimenta Brigadeiros

Mesa da Ferreira Costa para o Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Mesa da Ferreira Costa para o Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Mesa da Ferreira Costa para o Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Mesa da Ferreira Costa para o Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Mesa da Ferreira Costa para o Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 5
Mesa da Ferreira Costa para o Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

Para conferir os produtos da loja, acesse o QRCode:

QR Code da Home Center Ferreira Costa
QR Code da Home Center Ferreira Costa Crédito: Reprodução

