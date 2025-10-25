CORREIO EXPERIMENTA

Queijo e fruta? Veja o ranking dos 10 melhores brigadeiros diferentes de 2025

Jurados elegeram as melhores versões 'especiais' do doce; pela primeira vez, o CORREIO Experimenta traz dois rankings de vencedores













Thais Borges

Carmen Vasconcelos

Bruno Wendel

Maria Raquel Brito

Alan Pinheiro

Gilberto Barbosa

Moyses Suzart

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 05:00

O ranking dos 10 melhores brigadeiros especiais foi escolhido por um time de jurados convidados para o Correio Experimenta Crédito: Sora Maia/CORREIO

Brigadeiro sem chocolate é brigadeiro? Há quem chame essas versões do doce mais famoso do Brasil de 'gourmet' e há quem discorde de que elas são realmente brigadeiro. Mas, para o CORREIO Experimenta, eles não apenas são brigadeiros como estão entre alguns dos melhores representantes da categoria.

Pela primeira vez desde o início do projeto, o time de 10 jurados escolheu dois vencedores: além do brigadeiro tradicional, eles elegeram o ranking dos melhores brigadeiros ‘especiais’. Foram considerados brigadeiros aqueles que têm a base cremosa de leite condensado e o cozimento até atingir o ponto do doce.

Cada uma das 30 marcas participantes concorreu com dois itens - além do brigadeiro tradicional (obrigatório), havia um sabor escolhido pela casa e que pudesse ser avaliado também nos quesitos: sabor (peso 4), apresentação (peso 2), inovação/criatividade (peso 2) e textura (peso 2).

Ao final, a receita de queijo com gorgonzola da Casa Brig, confeitaria de Feira de Santana, levou o título de melhor brigadeiro especial de 2025. A combinação do salgado com o doce conquistou tanto os jurados que apareceu duas vezes no top 10: além do vencedor, outro brigadeiro de queijo com gorgonzola, da Laura Lopes Confeitaria, fez o time até repetir.

A junção dos dois ingredientes é uma tendência na confeitaria, segundo o professor e chef confeiteiro Luan Moura. "Pode parecer uma novidade para quem é leigo, mas o gorgonzola com amora é um movimento que está acontecendo há um tempo no mercado. Mas, dos que a gente provou aqui, teve um que foi a minha preferência", explica.

O pódio ficou completo com um brigadeiro de caramelo de flor de sal - uma tendência que apareceu no ranking dos melhores ovos de Páscoa de 2025 - e uma criação recheada com chocotone que é a cara da temporada natalina prestes a chegar. Mas a lista completa dos 'mais mais' tem espaço para ingredientes bem tradicionais brasileiros - como o licuri, o café e a tapioca -, além de doces afetivos, como o olho de sogra.

Júri do Correio Experimenta Brigadeiros Crédito: Sora Maia/CORREIO

O time técnico contou com a presença da chef confeiteira Lisiane Arouca (grupo Origem), a chef pâtissier e chocolatier Cecília Moura (Confeitaria Le Lapin), a chef confeiteira Jeanne Garcia (Jeanne Garcia Confeitaria), o chef confeiteiro Tenesser Vila Flor (instrutor pâtissier do Senac) e o chef confeiteiro Luan Moura (professor do Instituto Gastronômico das Américas).

Além deles, o júri ficou completo com a participação de três assinantes do jornal - Camila Pereira, Manuella Coelho e Salézia de Moraes - escolhidas após participar de um concurso cultural -, o repórter Bruno Wendel e a editora-chefe do CORREIO, Linda Bezerra.

O processo

Ao todo, foram contatados 70 fornecedores, entre confeitarias, delicatessens, restaurantes e microempreendedores. Algumas marcas optaram por não participar e declinaram do convite. Entre as que aceitaram, 30 entregaram os produtos no dia marcado.

Júri do Correio Experimenta Brigadeiros Crédito: Sora Maia/CORREIO

Os brigadeiros ficaram dispostos em uma mesa no centro da redação e foram avaliados em sequência. Cada participante enviou dois sabores de brigadeiros: 20 unidades de cada tipo (ou seja, 40 no total). Um dos sabores tinha que ser obrigatoriamente o brigadeiro tradicional, enquanto a decisão quanto ao segundo brigadeiro coube a cada concorrente.

Brigadeiros ficaram dispostos na mesa organizada pela Ferreira Costa 1 de 5

A degustação foi às cegas - assim, cada marca recebeu um número de identificação e apenas a organização sabia qual seria a da vez. Após uma breve descrição dos ingredientes, o júri provava os dois doces da marca e, na sequência, escrevia a avaliação em uma ficha impressa. Os brigadeiros tradicionais foram marcados com a letra ‘A’ enquanto os brigadeiros especiais ficaram com a letra ‘B’. Assim, além do número, cada concorrente tinha uma letra - por exemplo, 1A e 1B.

As notas finais consideraram diferentes pesos para quatro critérios: sabor (peso 4), apresentação (peso 2), inovação/criatividade (peso 2) e textura (peso 2). No caso do brigadeiro tradicional, a nota de inovação passou a ser classificada como a nota para a melhor apropriação e uso da receita tradicional (também com peso 2). Depois de uma média ponderada das notas de cada jurado, a equipe fez uma média simples para chegar às notas finais.

Júri do Correio Experimenta Brigadeiros Crédito: Sora Maia/CORREIO

Em 2025, o CORREIO Experimenta já escolheu os 10 melhores ovos de Páscoa e os 10 melhores pãezinhos delícia. No ano passado, além da degustação de ovos de Páscoa de 2024, também elegeu o melhor hambúrguer delivery, a melhor pizza, a melhor torta e o melhor panetone.

A mesa foi montada pela Home Center Ferreira Costa. Todas as louças e os itens de decoração usados são vendidos pela marca (veja mais informações ao final da reportagem).

Mesa da Ferreira Costa para o Correio Experimenta Brigadeiros Crédito: Sora Maia/CORREIO

Conheça os 10 jurados desta edição do Correio Experimenta

Jurados do Correio Experimenta Brigadeiros 1 de 11

Da esquerda para a direita, conheça:

Lisiane Arouca, chef confeiteira do Grupo Origem (@lisianearouca) | Cecília Moura, chef Pâtissier da Le Lapin Confeitaria (@ceciliamco) | Jeanne Garcia, chef confeiteira da Jeanne Garcia Confeitaria (@jeannegarciaconfeitaria) | Luan Moura, chef confeiteiro e professor do Instituto Gastronômico das Américas (@luanmoura) | Manuella Coelho, assinante do CORREIO | Tenesser Vila Flor, chef confeiteiro e instrutor pâtissier do Senac (@juniorvilaflor)| Linda Bezerra, editora-chefe | Bruno Wendel, repórter do jornal | Salézia de Moraes, assinante do CORREIO | Camila Pereira, assinante do CORREIO

O Correio Experimenta contou com itens de decoração e mesa posta da Home Center Ferreira Costa Paralela (Av. Luís Viana Filho, 6180, Alphaville) e Barris (Av. Vale dos Barris, 125). Conheça os produtos no site https://ferreiracosta.com e no Instagram @ferreiracosta (veja mais informações no fim da reportagem)

Confira o ranking dos 10 melhores brigadeiros especiais de 2025

1º) Brig gorgonzola com amora (Casa Brig)

Brigadeiro Casa Brig - Correio Experimenta Brigadeiros Crédito: Sora Maia/CORREIO

O salgado do queijo com o doce da amora conquistou os jurados. A combinação, que tem sido uma tendência recente na gastronomia, foi elogiada justamente pelo diferencial na forma caramelizada como a fruta foi incluída. Mas esse docinho não ganhou só o júri técnico.

Ele também tem o povo: depois da prova oficial, o voto popular, com a redação do CORREIO, o elegeu como o preferido do dia. Após a degustação dos jurados do projeto, a equipe do jornal pôde provar os brigadeiros e escolher o seu favorito. Não há avaliação por critério, mas uma votação simples. Nesta enquete, 19 brigadeiros receberam ao menos algum foto. O Brig Gorgonzola foi o eleito de sete pessoas.

Ingredientes: queijo gorgonzola e recheado com amora caramelizada | Peso médio: 20g | Preço: R$5 (unidade) | Onde comprar ou encomendar: pelo Instagram, no Ifood ou na loja física. | Instagram: @casasbrig | Endereço: Avenida Santo Antônio, nº 261, bairro Capuchinhos, Feira de Santana. | Telefone: (75) 99935- 2339 | Horário de funcionamento: de segunda a domingo, das 13h às 19h. | Encomendas: não tem quantidade mínima para encomenda, mas a depender da quantidade tem condições especiais de valores.

A marca também entrou no ranking dos brigadeiros tradicionais, com o Brig Chocolate.

Ingredientes do Brig Chocolate: chocolate 50% e coberto por granulados de chocolate nobre ao leite.

Brigadeiro de gorgonzola com amora da Casa Brig (A Brigadeirinha) 1 de 3

Conheça as fundadoras da Casa Brig (A Brigadeirinha), dona do melhor brigadeiro especial de 2025 no Correio Experimenta 1 de 21

2º) Brigadeiro Bia (Confeitaria da Vovó)

Brigadeiro Confeitaria da Vovó - Correio Experimenta Brigadeiros Crédito: Sora Maia/CORREIO

Aqui, um dos pontos altos foi o sequilho, que era recheado com brigadeiro de caramelo. Esse último, por sua vez, vinha coberto de Crispearls Callebaut (pérolas crocantes) de caramelo com flor de sal. Teve quem achasse salgado demais e quem amasse. "Compraria 100 vezes", disse a assinante Camila Pereira.

Ingredientes: sequilho recheado com brigadeiro de caramelo, envolto em Crispearls Callebaut (pérolas crocantes) de caramelo com flor de sal. | Peso médio: 23g | Preço: R$ 6,90

Onde encomendar: via Whatsapp. | Whatsapp: (71) 99685-1929. Funcionamento: de segunda a sábado, das 08h às 16h. Instagram: @docicesdavovoquinha | Encomendas: mínimo 20 unidades.

A marca também participou da degustação dos brigadeiros tradicionais com o sabor belga.

Ingredientes do brigadeiro belga: leite condensado, chocolate 50% cacau e granulado belga Callebaut. | Peso médio: 26g | Preço: R$ 5,10.

Brigadeiros da Confeitaria da Vovó 1 de 3

3º) Brigatone (Doce Nikita)

Brigadeiro Doce Nikita - Correio Experimenta Brigadeiros Crédito: Sora Maia/CORREIO

O brigadeiro de chocolate ganhou novos sabores e ficou a cara da temporada natalina ao ser recheado com chocotone. Para completar, a decoração de vermelho, verde e dourado feito pela própria confeiteira foram o destaque da apresentação.

Ingredientes: leite condensado, creme de leite, manteiga, glucose de milho, chocolate em pó 50% e açúcar cristal que a própria confeiteira personaliza para a temática de Natal (tingindo em vermelho, verde e dourado) e chocotone Bauducco para rechear.

A marca também enviou o brigadeiro tradicional, que ficou em 1º lugar no ranking de tradicionais. O doce leva leite condensado, creme de leite, manteiga, glucose de milho, chocolate em pó 50% cacau e granulado Vermicelli de chocolate ao leite. O preço unitário é R$3,20.

Peso médio: 20g | Preço: R$4,20 | Instagram: @docenikita | WhatsApp: 71 99240-1511 | Encomendas: via Whatsapp ou pelo direct do Instagram.

Brigadeiros de Doce Nikita 1 de 3

4º) Brigadeiro de cupuaçu com castanha-do-pará (Faustino Confeitaria)

Brigadeiro Confeitaria Faustino - Correio Experimenta Brigadeiros Crédito: Sora Maia/CORREIO

Esse era um sabor que, assim como o brigadeiro, não podia ser mais a cara do Brasil. O doce leva chocolate 50%, geleia artesanal de cupuaçu e castanha-do-pará. Para os jurados, comer a castanha fez toda a diferença.

Peso médio: 30 g | Preço: R$ 7 | Instagram: @confeitariafaustino | Whatsapp: (71) 99318-1720 | Funcionamento: para encomendas, de terça a domingo. Para atendimento e balcão, sexta, sábado e domingo, das 11h às 19h | Endereço: Rua Macaúbas, 96, Rio Vermelho. | Encomendas: mínimo de 15 unidades.

A marca também participou da degustação com o sabor tradicional.

Brigadeiros da Faustino Confeitaria 1 de 3

5º) Brigadeiro de limão com doce de leite (Bia Prendada Doceria Artesanal)

Brigadeiro Bia Prendada Doceria Artesanal - Correio Experimenta Brigadeiros Crédito: Sora Maia/CORREIO

O toque cítrico casou bem com o dulçor. "A combinação estava perfeita. Bem elegante", disse o chef Tenesser Vila Flor.

Peso médio: 20g | Preço: R$ 2,85 | Instagram: @biaprendada | Whatsapp: (71) 98319-2283 | Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado das 10h às 15h | Endereço: Rua Paris, Itapuã | Encomendas: mínimo de 20 unidades, podendo ser até dois sabores.

A marca também participou da degustação com um brigadeiro tradicional.

Brigadeiros de Bia Prendada 1 de 2

6º) Gorgonzola com amora (Laura Lopes Confeitaria)

Brigadeiro Laura Lopes - Correio Experimenta Brigadeiros Crédito: Sora Maia/CORREIO

A combinação do queijo e da fruta na versão fresca foi a favorita da chef Lisiane Arouca. "Foi o mais surpreendente, não pela inovação, porque já conhecia a combinação. Mas foi o mais bem elaborado, mais bem executado".

Ingredientes: leite condensado, creme de leite, queijo gorgonzola, amora fresca e leite em pó para finalizar.

Peso médio: 20g | Preço: R$ 3 | Instagram: @lauralopesconfeitaria | Whatsapp: (71) 98437-6794 | Funcionamento: de terça a domingo, das 9h às 18h | Encomendas: mínimo de 25 unidades

A marca também participou da degustação dos tradicionais com o sabor ao leite.

Ingredientes do brigadeiro ao leite: leite condensado, creme de leite, chocolate 50% cacau, confeito de chocolate nobre. | Preço: 2,70 | Peso médio: 20g

Brigadeiros de Laura Lopes Confeitaria 1 de 4

7º) Brigadeiro olho de sogra (Engenhando Doces)

Brigadeiro Engenhando Doces - Correio Experimenta Brigadeiros Crédito: Sora Maia/CORREIO

O brigadeiro de olho de sogra - ou seja, base de leite condensado e coco coberto com ameixa - trouxe de volta boas lembranças dos jurados. "Gostei muito. Me pegou pela parte afetiva. É uma combinação que eu gosto e esse estava muito bem feito", pontou a chef Cecília Moura.

Ingredientes: leite condensado, creme de leite, coco, manteiga e ameixa.

Peso médio: 20g | Preço: R$ 2,40 | Instagram: @engenhandodoces | WhatsApp: (71) 99385-7770 | Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e aos sábados das 8h às 14h | Encomendas: mínimo de 20 unidades.

A marca também participou da degustação de brigadeiros tradicionais.

Ingredientes do brigadeiro tradicional: leite condensado, creme de leite, cacau em pó 50%, chocolate nobre ao leite e manteiga | Preço: R$ 2,20

Brigadeiros de Engenhando Doces 1 de 4

8º) Crocante de Tangerina (CamuCaju Confeitaria)

Brigadeiro CamuCaju - Correio Experimenta Brigadeiros Crédito: Sora Maia/CORREIO

Esse brigadeiro trouxe muitos sabores, como o cacau e o licuri, mas arrancou elogios também na apresentação. Uma ampola trazia a redução de tangerina.

Ingredientes: brigadeiro crocante de tangerina com redução de tangerina, trufado com brigadeiro de cacau e coberto com licuri tostado. Leva leite condensado, leite, manteiga, licuri, cacau e tangerina.

Peso médio 25g | Preço R$6 | Instagram: @camucaju.confeitaria | Whatsapp (71) 99187-4443 | Endereço: Rua Oswaldo Cruz, nº372, Rio Vermelho, Shopping Yemanjá. | Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, sábados das 9h às 17h e domingo das 9h às 13h.

A marca também participou da degustação com o brigadeiro tradicional.

Ingredientes do brigadeiro tradicional: chocolate em pó 50%, manteiga, leite e leite condensado.

Brigadeiros de CamuCaju Confeitaria 1 de 4

9º) Brigadeiro Sêmola (Sêmola)

Brigadeiro Sêmola - Correio Experimenta Brigadeiros Crédito: Sora Maia/CORREIO

A massa de leite ninho ganhou vida com o recheio de bala de maracujá azedo, decorado com o confeito de coco e a tapioca crocante.



Peso médio: 18g | Preço: R$3,40 | Instagram: @semolaoficial | Site www.semolaoficial.com.br | WhatsApp (71) 99995-8849 | Atendimento: todos os dias, das 8h às 20h | Encomendas: mínimo de 10 unidades por sabor.

A marca também participou da degustação com o brigadeiro tradicional.

Ingredientes: massa de chocolate ao leite feita com chocolate nobre e granulado de chocolate ao leite. | Preço: R$2,90

Brigadeiros da Sêmola - Correio Experimenta 1 de 3

10º) Café (Brigadeiros da Íris)

Brigadeiro Brigadeiros da Íris - Correio Experimenta Brigadeiros Crédito: Sora Maia/CORREIO

A textura e o sabor harmonioso foram alguns dos destaques para o júri. O amargo do café foi um abraço para alguns dos paladares.



Ingredientes: leite condensado, creme de leite, cacau 50% e café.



Peso médio: de 18g a 20g | Preço: R$ 3,00 (R$ 3,50 se forem decorados de acordo com o tema da festa) | Instagram: @brigadeirosdairis | WhatsApp: (71) 99223-3331 | Funcionamento: de segunda a sábado, das 9h às 18h. | Encomendas: mínimo de 25 unidades para festas. Oferece pronta-entrega com kits a partir de quatro unidades (os sabores variam conforme o cardápio do dia).

A marca também participou da degustação com o brigadeiro tradicional.

Ingredientes do brigadeiro tradicional: leite condensado, creme de leite, cacau 50% e granulado de chocolate ao leite.

Brigadeiros da Íris - Correio Experimenta 1 de 3

Decoração

Mesa da Ferreira Costa para o Correio Experimenta Brigadeiros Crédito: Sora Maia/CORREIO

O Correio Experimenta contou com itens de decoração e mesa posta da Home Center Ferreira Costa Paralela (Av. Luís Viana Filho, 6180) e Barris (Av. Vale dos Barris, 125). Conheça os produtos no site https://www.ferreiracosta.com/ e no Instagram @ferreiracosta.

Mesa posta da Ferreira Costa para o Correio Experimenta Brigadeiros 1 de 5

Para conferir os produtos da loja, acesse o QRCode: