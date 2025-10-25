Eles brilharam: veja 17 brigadeiros participantes do concurso de melhores do ano

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 25 de outubro de 2025 às 05:00
Não foi uma tarefa fácil. Doce de leite com coco queimado, búlgara, tapioca, brownie, pistache e até "creamberry". É sobre ter que escolher os melhores entre os melhores – sim, porque todos estavam maravilhosos.
Dos clássicos aos “diferentões”, como panetone e queijo reino, fizeram sucesso em mais uma edição do CORREIO Experimenta, que avaliou 30 brigadeiros, porduzidos por confeitarias, delicatessens, restaurantes e microempreendedores. Os preços variam de R$1,90 a R$10.
A tarefa “árdua” foi encarada por 10 jurados: cinco chefs, dois jornalistas e três assinantes do jornal escolhidos através de um concurso cultural. Ao final, chegamos ao ranking dos 10 melhores brigadeiros tradicionais e os 10 melhores brigadeiros especiais de 2025.
O time técnico contou com a presença da chef confeiteira Lisiane Arouca (grupo Origem), a chef pâtissier e chocolatier Cecília Moura (Confeitaria Le Lapin), a chef confeiteira Jeanne Garcia (Jeanne Garcia Confeitaria), o chef confeiteiro Tenesser Vila Flor (instrutor pâtissier do Senac) e o chef confeiteiro Luan Moura (professor do Instituto Gastronômico das Américas).
Os 17 brigadeiros que brilharam no CORREIO Experimenta
Além deles, o júri ficou completo com a participação de três assinantes do jornal - Camila Pereira, Manuella Coelho e Salézia de Moraes - escolhidas após participar de um concurso cultural -, o repórter e colunista Bruno Wendel e a editora-chefe do CORREIO, Linda Bezerra.
O processo
Ao todo, foram contatados 70 fornecedores. Algumas marcas optaram por não participar e declinaram do convite. Entre as que aceitaram, 30 entregaram os produtos no dia marcado.
Os brigadeiros ficaram dispostos em uma mesa no centro da redação e foram avaliados em sequência. Cada participante enviou dois sabores de brigadeiros: 20 unidades de cada tipo (ou seja, 40 no total). Um dos sabores tinha que ser obrigatoriamente o brigadeiro tradicional, enquanto a decisão quanto ao segundo brigadeiro coube a cada concorrente.
A degustação foi às cegas - assim, cada marca recebeu um número de identificação e apenas a organização sabia qual seria a da vez. Após uma breve descrição dos ingredientes, o júri provava os dois doces da marca e, na sequência, escrevia a avaliação em uma ficha impressa. Os brigadeiros tradicionais foram marcados com a letra ‘A’ enquanto os brigadeiros especiais ficaram com a letra ‘B’. Assim, além do número, cada concorrente tinha uma letra - por exemplo, 1A e 1B.
As notas finais consideraram diferentes pesos para quatro critérios: sabor (peso 4), apresentação (peso 2), inovação/criatividade (peso 2) e textura (peso 2). No caso do brigadeiro tradicional, a nota de inovação passou a ser classificada como a nota para a melhor apropriação e uso da receita tradicional (também com peso 2). Depois de uma média ponderada das notas de cada jurado, a equipe fez uma média simples para chegar às notas finais.
Jurados do Correio Experimenta Brigadeiros
Lisiane Arouca, chef confeiteira do Grupo Origem (@lisianearouca) | Cecília Moura, chef Pâtissier da Le Lapin Confeitaria (@ceciliamco) | Jeanne Garcia, chef confeiteira da Jeanne Garcia Confeitaria (@jeannegarciaconfeitaria) | Luan Moura, chef confeiteiro e professor do Instituto Gastronômico das Américas (@luanmoura) | Manuella Coelho, assinante do CORREIO | Tenesser Vila Flor, chef confeiteiro e instrutor pâtissier do Senac (@juniorvilaflor) | Linda Bezerra, editora-chefe | Bruno Wendel, repórter e colunista do jornal | Salézia de Moraes, assinante do CORREIO | Camila Pereira, assinante do CORREIO
17 marcas
Em 2025, o CORREIO Experimenta já escolheu os 10 melhores ovos de Páscoa e os 10 melhores pãezinhos delícia. No ano passado, além da degustação de ovos de Páscoa de 2024, também elegeu o melhor hambúrguer delivery, a melhor pizza, a melhor torta e o melhor panetone.
Além dos 10 melhores brigadeiros tradicionais e os 10 melhores brigadeiros especiais que você pode conferir o ranking aqui (assim como mais detalhes e regras da competição), veja abaixo outras 17 marcas, em ordem alfabética, que também participaram da degustação e saiba como encomendar e deixar o seu dia ainda mais saboroso.
CORREIO Experimenta Almacen Pepe
Tradicional (leite condensado, chocolate belga, cacau em pó e manteiga) e Pistache (leite condensado, creme de pistache, manteiga e pistaches moídos).
Peso: 25g cada | Preço: R$5,15 | Onde encomendar: nas três lojas Almacen Pepe (Pituba, Horto e Alphaville) | Instagram: @almacenpepe
CORREIO Experimenta Anabel Confeitaria
Tradicional (brigadeiro de chocolate enrolado em flocos crocantes sabor chocolate) e Búlgara com Sequilho (brigadeiro com torta búlgara e sequilho dentro, enrolado no granulado de chocolate 70% cacau e com coração de sequilho em cima).
Peso: Tradicional 25g e búlgara com sequilho 30g | Preço: Tradicional R$1,80 e Búlgara com Sequilho R$3,80 | Onde encomendar: (71) 99250-7837 | Instagram: @anabelconfeitaria
CORREIO Experimenta Bendita Coxinha
Tradicional (leite condensado, creme de leite e chocolate 50%) e Bombom Búlgaro (brigadeiro de ninho com búlgara e biscoito amanteigado coberto com chocolate branco).
Peso: 15g | Preço: R$1,90 | Onde encomendar: https://linktr.ee/benditacoxinha_ssa | Instagram: @benditacoxinha_ssa
CORREIO Experimenta BrigadeiBia
Tradicional (leite condensado, creme de leite, cacau em pó 50%, cacau em pó 100%, 40g de chocolate nobre meio amargo, granulado nobre) e Tapioca (leite condensado, creme de leite, flocos de tapioca, leite líquido e coco fresco).
Peso: 30g | Preço: R$3,70 Tradicional e R$3 Tapioca | Onde encomendar: 71 98615-4229 (WhatsApp) ou Goomer | Instagram: @brigadeibia
CORREIO Experimenta Califórnia Brownieria
Tradicional (leite condensado integral, creme de leite, cacau 32%, manteiga e cobertura granulado) e Brownie (leite condensado, cacau 50%, brownie e granulado vermicelli).
Peso: 20g | Preço: R$3,80 | Onde encomendar: (71) 99934-3339 | Instagram: @californiabrownieria
CORREIO Experimenta Dani Brigadeiro
Tradicional (chocolate ao leite) e Baianinha (doce de leite com coco queimado).
Peso: 20g | Preço: R$3,90 | Onde encomendar: (71) 99323-2520 | Instagram: @dani_brigadeiro
CORREIO Experimenta Delícias Encantadas
BrigaNero (leite condensado, creme de leite, chocolate belga e manteiga) e BrigaBianco Mutti (leite condensado, leite ninho, manteiga e ameixa)
Peso: 30g | Preço: R$3,70 | Onde encomendar: (71) 99267-2595 ou iFood | Instagram: @deliciasencantadasof
CORREIO Experimenta Doçuras da Gih
Brigadeiro (chocolate em pó 50%, leite condensado, creme de leite e granulado) e Brigadeiro kinder Bueno (leite condensado, creme de leite, pedaço do bombom kinder, granulé duo).
Peso: 20g | Preço: Tradicional R$3,00 e Kinder R$4,00 | Onde encomendar: (71) 98156-9988 | Instagram: @docuras_dagih
CORREIO Experimenta Macadâmia Confeitaria
Brigadeiro tradicional (chocolate ao leite, com granulados de chocolate ao leite) e Caramelo Sucri (massa de doce de leite, envolvido em sucrilhos crocantes).
Peso: 20g | Preço: tradicional R$3,90 e Sucri R$4,50 | Onde encomendar: (71) 98154-0311 | Instagram: @macadamia_confeitaria
CORREIO Experimenta Mairoca
Brigadeiro 70% (leite condensado Mairoca, chocolate 70%, cacau 100%) e Brigadeiro Crocante (massa de baunilha, doce de leite Mairoca e crocante de amendoim artesanal).
Peso: 25g | Preço: R$ 10 (unitário - apenas na loja), R$ 59,90 (caixa com 6 unidades - delivery) e R$5,50 em encomendas a partir de 25 unidades | Onde encomendar: (71) 99288-2608 | Instagram: @mairocaoficial
CORREIO Experimenta Marlene Loureiro
Tradicional (brigadeiro de chocolate) e Brûlée Trufado (trufa de chocolate branco, recheada com geleia artesanal de morango coberta com brigadeiro de baunilha finalizado com açúcar maçaricado).
Peso: Tradicional 20g e Brûlée 25g | Preço: Tradicional R$2,50 e Brûlée R$3,95 | Onde encomendar: (71) 99205-2966 | Instagram: @mloureiroconfeitaria
CORREIO Experimenta Nova Belles
Brigadeiro tradicional (leite condensado, creme de leite, Nescau e granulado de chocolate) e Brigadeiro Belga (leite condensado, creme de leite, Nescau, Nutella e granulado belga).
Peso: 24g (encomendas) e 40g (doceria) | Preço: tradicional R$4,20 e Belga R$4,60 | Onde encomendar: (71) 2132 5055 | Instagram: @restaurantenovabelles
CORREIO Experimenta Paneville Padaria Gourmet
Brigadeiro tradicional (leite condensado, chocolate 50%, creme de leite, manteiga e granulado de chocolate meio amargo) e Brigadeiro de Queijo Reino (leite condensado, creme de leite, queijo reino e manteiga).
Peso: 25g | Preço: tradicional R$3,65 e Queijo Reino R$4,90 | Onde encomendar: (71) 99987-0401 | Instagram: @paneville
CORREIO Experimenta Pur Doux Confeitaria
Brigadeiro Tradicional (leite condensado, creme de leite, cacau em pó, granulado de chocolate) e Ferrero Rocher (leite condensado, creme de leite, cacau em pó, amendoim, Nutella).
Peso: 20g | Preço: R$3,80 | Onde encomendar: (71) 99243-9919 | Instagram: @purdouxpatisserie
CORREIO Experimenta Victoriano Confeitaria
Brigadeiro tradicional nobre (brigadeiro de chocolate finalizado com granule nobre) e Brigadeiro creamberry (brigadeiro de creamcheese recheado com patê de fruit de frutas vermelhas).
Peso: 20g a 22g | Preço: R$3,20 | Onde encomendar: (71) 99643-8677 | Instagram: @victorianoconfeitaria
CORREIO Experimenta Vitrine de Brigadeiros
Tradicional (leite condensado, chocolate 50%, creme de leite, margarina e granulado vermicelli) e Café (leite condensado, chocolate 50%, café, creme de leite, margarina e granulé).
Peso: 20g | Preço: R$2,50 | Onde encomendar: (71) 99914-0973 | Instagram: @vitrinedebrigadeiros
CORREIO Experimenta Viva Gula
Brigadeiro tradicional (brigadeiro artesanal de chocolate coberto com granulado tradicional) e Caramelizado com Sequilho (sequilho amanteigado coberto com brigadeiro de caramelo e calda caramelizada).
Peso: 20g | Preço: tradicional R$2,80 e Caramelizado R$3,00 para encomenda; R$7,90 na loja; R$25,90 a caixa com 04 unidades e R$56,90 a caixa com 09 unidades | Onde encomendar: (71) 99967-6671 | Instagram: @vivagula
