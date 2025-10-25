Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Eles brilharam: veja 17 brigadeiros participantes do concurso de melhores do ano

Em uma degustação às cegas, jurados do Correio Experimenta provaram 30 marcas e elegeram as 10 mais saborosas nas categorias tradicional e especial

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges
  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos
  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel
  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito
  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro
  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa
  • Foto do(a) author(a) Moyses Suzart

  • Thais Borges

  • Carmen Vasconcelos

  • Bruno Wendel

  • Maria Raquel Brito

  • Alan Pinheiro

  • Gilberto Barbosa

  • Moyses Suzart

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 05:00

CORREIO Experimenta: veja as 17 marcas de brigadeiros que também brilharam
CORREIO Experimenta: veja as 17 marcas de brigadeiros que também brilharam Crédito: Sora Maia/CORREIO

Não foi uma tarefa fácil. Doce de leite com coco queimado, búlgara, tapioca, brownie, pistache e até "creamberry". É sobre ter que escolher os melhores entre os melhores – sim, porque todos estavam maravilhosos.

Dos clássicos aos “diferentões”, como panetone e queijo reino, fizeram sucesso em mais uma edição do CORREIO Experimenta, que avaliou 30 brigadeiros, porduzidos por confeitarias, delicatessens, restaurantes e microempreendedores. Os preços variam de R$1,90 a R$10.

A tarefa “árdua” foi encarada por 10 jurados: cinco chefs, dois jornalistas e três assinantes do jornal escolhidos através de um concurso cultural. Ao final, chegamos ao ranking dos 10 melhores brigadeiros tradicionais e os 10 melhores brigadeiros especiais de 2025.

O time técnico contou com a presença da chef confeiteira Lisiane Arouca (grupo Origem), a chef pâtissier e chocolatier Cecília Moura (Confeitaria Le Lapin), a chef confeiteira Jeanne Garcia (Jeanne Garcia Confeitaria), o chef confeiteiro Tenesser Vila Flor (instrutor pâtissier do Senac) e o chef confeiteiro Luan Moura (professor do Instituto Gastronômico das Américas).

Os 17 brigadeiros que brilharam no CORREIO Experimenta

Brigadeiro Almacen Pepe - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Anabel Confeitaria - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Bendita Coxinha - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro BrigadeiBia - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Califórnia Brownieria - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Dani Brigadeiro - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Delícias Encantadas - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Doçuras da Gih - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Macadâmia Confeitaria - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Mairoca - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Marlene Loureiro - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Nova Belles - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Paneville Padaria Gourmet - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Pur Doux Confeitaria - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Victoriano Confeitaria - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Vitrine de Brigadeiros - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Viva Gula - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 17
Brigadeiro Almacen Pepe - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

Além deles, o júri ficou completo com a participação de três assinantes do jornal - Camila Pereira, Manuella Coelho e Salézia de Moraes - escolhidas após participar de um concurso cultural -, o repórter e colunista Bruno Wendel e a editora-chefe do CORREIO, Linda Bezerra.

O processo

Ao todo, foram contatados 70 fornecedores. Algumas marcas optaram por não participar e declinaram do convite. Entre as que aceitaram, 30 entregaram os produtos no dia marcado.

Os brigadeiros ficaram dispostos em uma mesa no centro da redação e foram avaliados em sequência. Cada participante enviou dois sabores de brigadeiros: 20 unidades de cada tipo (ou seja, 40 no total). Um dos sabores tinha que ser obrigatoriamente o brigadeiro tradicional, enquanto a decisão quanto ao segundo brigadeiro coube a cada concorrente.

A degustação foi às cegas - assim, cada marca recebeu um número de identificação e apenas a organização sabia qual seria a da vez. Após uma breve descrição dos ingredientes, o júri provava os dois doces da marca e, na sequência, escrevia a avaliação em uma ficha impressa. Os brigadeiros tradicionais foram marcados com a letra ‘A’ enquanto os brigadeiros especiais ficaram com a letra ‘B’. Assim, além do número, cada concorrente tinha uma letra - por exemplo, 1A e 1B.

As notas finais consideraram diferentes pesos para quatro critérios: sabor (peso 4), apresentação (peso 2), inovação/criatividade (peso 2) e textura (peso 2). No caso do brigadeiro tradicional, a nota de inovação passou a ser classificada como a nota para a melhor apropriação e uso da receita tradicional (também com peso 2). Depois de uma média ponderada das notas de cada jurado, a equipe fez uma média simples para chegar às notas finais.

Conheça os 10 jurados desta edição do Correio Experimenta

Jurados do Correio Experimenta Brigadeiros

Júri do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Lisiane Arouca - Júri do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Cecília Moura - Júri do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Jeanne Garcia - Júri do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Luan Moura - Júri do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Manuella Coelho - Júri do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Tenesser Vila Flor - Júri do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Linda Bezerra - Júri do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Bruno Wendel - Júri do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Salézia de Moraes - Júri do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Camila Pereira - Júri do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 11
Júri do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

Lisiane Arouca, chef confeiteira do Grupo Origem (@lisianearouca) | Cecília Moura, chef Pâtissier da Le Lapin Confeitaria (@ceciliamco) | Jeanne Garcia, chef confeiteira da Jeanne Garcia Confeitaria (@jeannegarciaconfeitaria) | Luan Moura, chef confeiteiro e professor do Instituto Gastronômico das Américas (@luanmoura) | Manuella Coelho, assinante do CORREIO | Tenesser Vila Flor, chef confeiteiro e instrutor pâtissier do Senac (@juniorvilaflor) | Linda Bezerra, editora-chefe | Bruno Wendel, repórter e colunista do jornal | Salézia de Moraes, assinante do CORREIO | Camila Pereira, assinante do CORREIO

17 marcas

Em 2025, o CORREIO Experimenta já escolheu os 10 melhores ovos de Páscoa e os 10 melhores pãezinhos delícia. No ano passado, além da degustação de ovos de Páscoa de 2024, também elegeu o melhor hambúrguer delivery, a melhor pizza, a melhor torta e o melhor panetone.

Além dos 10 melhores brigadeiros tradicionais e os 10 melhores brigadeiros especiais que você pode conferir o ranking aqui (assim como mais detalhes e regras da competição), veja abaixo outras 17 marcas, em ordem alfabética, que também participaram da degustação e saiba como encomendar e deixar o seu dia ainda mais saboroso.

Mesa posta da Ferreira Costa para o Correio Experimenta Brigadeiros

Mesa da Ferreira Costa para o Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Mesa da Ferreira Costa para o Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Mesa da Ferreira Costa para o Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Mesa da Ferreira Costa para o Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Mesa da Ferreira Costa para o Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 5
Mesa da Ferreira Costa para o Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

O Correio Experimenta contou com itens de decoração e mesa posta da Home Center Ferreira Costa Paralela (Av. Luís Viana Filho, 6180, Alphaville) e Barris (Av. Vale dos Barris, 125). Conheça os produtos no site https://ferreiracosta.com e no Instagram @ferreiracosta (veja mais informações no fim da reportagem).

Confira os detalhes dos outros 17 participantes do Correio Experimenta

Almacen Pepe

CORREIO Experimenta Almacen Pepe

Brigadeiro Almacen Pepe - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Almacen Pepe - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Almacen Pepe - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Brigadeiro Almacen Pepe - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

Tradicional (leite condensado, chocolate belga, cacau em pó e manteiga) e Pistache (leite condensado, creme de pistache, manteiga e pistaches moídos).

Peso: 25g cada | Preço: R$5,15 | Onde encomendar: nas três lojas Almacen Pepe (Pituba, Horto e Alphaville) | Instagram: @almacenpepe

Anabel Confeitaria

CORREIO Experimenta Anabel Confeitaria

Brigadeiro Anabel Confeitaria - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Anabel Confeitaria - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Anabel Confeitaria - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Brigadeiro Anabel Confeitaria - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

Tradicional (brigadeiro de chocolate enrolado em flocos crocantes sabor chocolate) e Búlgara com Sequilho (brigadeiro com torta búlgara e sequilho dentro, enrolado no granulado de chocolate 70% cacau e com coração de sequilho em cima). 

Peso: Tradicional 25g e búlgara com sequilho 30g | Preço: Tradicional R$1,80 e Búlgara com Sequilho R$3,80 | Onde encomendar: (71) 99250-7837 | Instagram: @anabelconfeitaria

Bendita Coxinha

CORREIO Experimenta Bendita Coxinha

Brigadeiro Bendita Coxinha - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Bendita Coxinha - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Bendita Coxinha - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Brigadeiro Bendita Coxinha - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

Tradicional (leite condensado, creme de leite e chocolate 50%) e Bombom Búlgaro (brigadeiro de ninho com búlgara e biscoito amanteigado coberto com chocolate branco).

Peso: 15g | Preço: R$1,90 | Onde encomendar: https://linktr.ee/benditacoxinha_ssa | Instagram: @benditacoxinha_ssa

BrigadeiBia

CORREIO Experimenta BrigadeiBia

Brigadeiro BrigadeiBia - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro BrigadeiBia - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro BrigadeiBia - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Brigadeiro BrigadeiBia - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

Tradicional (leite condensado, creme de leite, cacau em pó 50%, cacau em pó 100%, 40g de chocolate nobre meio amargo, granulado nobre) e Tapioca (leite condensado, creme de leite, flocos de tapioca, leite líquido e coco fresco). 

Peso: 30g | Preço: R$3,70 Tradicional e R$3 Tapioca | Onde encomendar: 71 98615-4229 (WhatsApp) ou Goomer | Instagram: @brigadeibia

Califórnia Brownieria

CORREIO Experimenta Califórnia Brownieria

Brigadeiro Califórnia Brownieria - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Califórnia Brownieria - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Califórnia Brownieria - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Brigadeiro Califórnia Brownieria - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

Tradicional (leite condensado integral, creme de leite, cacau 32%, manteiga e cobertura granulado) e Brownie (leite condensado, cacau 50%, brownie e granulado vermicelli). 

Peso: 20g | Preço: R$3,80 | Onde encomendar: (71) 99934-3339 | Instagram: @californiabrownieria

Dani Brigadeiro

CORREIO Experimenta Dani Brigadeiro

Brigadeiro Dani Brigadeiro - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Dani Brigadeiro - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Dani Brigadeiro - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Brigadeiro Dani Brigadeiro - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

Tradicional (chocolate ao leite) e Baianinha (doce de leite com coco queimado).

Peso: 20g | Preço: R$3,90 | Onde encomendar: (71) 99323-2520 | Instagram: @dani_brigadeiro

Delícias Encantadas

CORREIO Experimenta Delícias Encantadas

Brigadeiro Delícias Encantadas - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Delícias Encantadas - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Delícias Encantadas - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Brigadeiro Delícias Encantadas - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

BrigaNero (leite condensado, creme de leite, chocolate belga e manteiga) e BrigaBianco Mutti (leite condensado, leite ninho, manteiga e ameixa)

Peso: 30g | Preço: R$3,70 | Onde encomendar: (71) 99267-2595 ou iFood | Instagram: @deliciasencantadasof

Doçuras da Gih

CORREIO Experimenta Doçuras da Gih

Brigadeiro Doçuras da Gih - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Doçuras da Gih - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Doçuras da Gih - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Brigadeiro Doçuras da Gih - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

Brigadeiro (chocolate em pó 50%, leite condensado, creme de leite e granulado) e Brigadeiro kinder Bueno (leite condensado, creme de leite, pedaço do bombom kinder, granulé duo).

Peso: 20g | Preço: Tradicional R$3,00 e Kinder R$4,00 | Onde encomendar: (71) 98156-9988 | Instagram: @docuras_dagih

Macadâmia Confeitaria

CORREIO Experimenta Macadâmia Confeitaria

Brigadeiro Macadâmia Confeitaria - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Macadâmia Confeitaria - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Macadâmia Confeitaria - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Brigadeiro Macadâmia Confeitaria - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

Brigadeiro tradicional (chocolate ao leite, com granulados de chocolate ao leite) e Caramelo Sucri (massa de doce de leite, envolvido em sucrilhos crocantes).

Peso: 20g | Preço: tradicional R$3,90 e Sucri R$4,50 | Onde encomendar: (71) 98154-0311 | Instagram: @macadamia_confeitaria

Mairoca

CORREIO Experimenta Mairoca

Brigadeiro Mairoca - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Mairoca - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Mairoca - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Brigadeiro Mairoca - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

Brigadeiro 70% (leite condensado Mairoca, chocolate 70%, cacau 100%) e Brigadeiro Crocante (massa de baunilha, doce de leite Mairoca e crocante de amendoim artesanal).

Peso: 25g | Preço: R$ 10 (unitário - apenas na loja), R$ 59,90 (caixa com 6 unidades - delivery) e R$5,50 em encomendas a partir de 25 unidades | Onde encomendar: (71) 99288-2608 | Instagram: @mairocaoficial

Marlene Loureiro

CORREIO Experimenta Marlene Loureiro

Brigadeiro Marlene Loureiro - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Marlene Loureiro - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Marlene Loureiro - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Brigadeiro Marlene Loureiro - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

Tradicional (brigadeiro de chocolate) e Brûlée Trufado (trufa de chocolate branco, recheada com geleia artesanal de morango coberta com brigadeiro de baunilha finalizado com açúcar maçaricado).

Peso: Tradicional 20g e Brûlée 25g | Preço: Tradicional R$2,50 e Brûlée R$3,95 | Onde encomendar: (71) 99205-2966 | Instagram: @mloureiroconfeitaria

Nova Belles

CORREIO Experimenta Nova Belles

Brigadeiro Nova Belles - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Nova Belles - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Nova Belles - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Brigadeiro Nova Belles - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

Brigadeiro tradicional (leite condensado, creme de leite, Nescau e granulado de chocolate) e Brigadeiro Belga (leite condensado, creme de leite, Nescau, Nutella e granulado belga).

Peso: 24g (encomendas) e 40g (doceria) | Preço: tradicional R$4,20 e Belga R$4,60 | Onde encomendar: (71) 2132 5055 | Instagram: @restaurantenovabelles

Paneville Padaria Gourmet

CORREIO Experimenta Paneville Padaria Gourmet

Brigadeiro Paneville Padaria Gourmet - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Paneville Padaria Gourmet - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Paneville Padaria Gourmet - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Brigadeiro Paneville Padaria Gourmet - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

Brigadeiro tradicional (leite condensado, chocolate 50%, creme de leite, manteiga e granulado de chocolate meio amargo) e Brigadeiro de Queijo Reino (leite condensado, creme de leite, queijo reino e manteiga).

Peso: 25g | Preço: tradicional R$3,65 e Queijo Reino R$4,90 | Onde encomendar: (71) 99987-0401 | Instagram: @paneville

Pur Doux Confeitaria

CORREIO Experimenta Pur Doux Confeitaria

Brigadeiro Pur Doux Confeitaria - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Pur Doux Confeitaria - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Pur Doux Confeitaria - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Brigadeiro Pur Doux Confeitaria - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

Brigadeiro Tradicional (leite condensado, creme de leite, cacau em pó, granulado de chocolate) e Ferrero Rocher (leite condensado, creme de leite, cacau em pó, amendoim, Nutella).

Peso: 20g | Preço: R$3,80 | Onde encomendar: (71) 99243-9919 | Instagram: @purdouxpatisserie

Victoriano Confeitaria

CORREIO Experimenta Victoriano Confeitaria

Brigadeiro Victoriano Confeitaria - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Victoriano Confeitaria - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Victoriano Confeitaria - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Brigadeiro Victoriano Confeitaria - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

Brigadeiro tradicional nobre (brigadeiro de chocolate finalizado com granule nobre) e Brigadeiro creamberry (brigadeiro de creamcheese recheado com patê de fruit de frutas vermelhas).

Peso: 20g a 22g | Preço: R$3,20 | Onde encomendar: (71) 99643-8677 | Instagram: @victorianoconfeitaria

Vitrine de Brigadeiros

CORREIO Experimenta Vitrine de Brigadeiros

Brigadeiro Vitrine de Brigadeiros - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Vitrine de Brigadeiros - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Vitrine de Brigadeiros - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Brigadeiro Vitrine de Brigadeiros - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

Tradicional (leite condensado, chocolate 50%, creme de leite, margarina e granulado vermicelli) e Café (leite condensado, chocolate 50%, café, creme de leite, margarina e granulé). 

Peso: 20g | Preço: R$2,50 | Onde encomendar: (71) 99914-0973 | Instagram: @vitrinedebrigadeiros

Viva Gula

CORREIO Experimenta Viva Gula

Brigadeiro Viva Gula - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Viva Gula - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
Brigadeiro Viva Gula - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 3
Brigadeiro Viva Gula - Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

Brigadeiro tradicional (brigadeiro artesanal de chocolate coberto com granulado tradicional) e Caramelizado com Sequilho (sequilho amanteigado coberto com brigadeiro de caramelo e calda caramelizada).

Peso: 20g | Preço: tradicional R$2,80 e Caramelizado R$3,00 para encomenda; R$7,90 na loja; R$25,90 a caixa com 04 unidades e R$56,90 a caixa com 09 unidades | Onde encomendar: (71) 99967-6671 | Instagram: @vivagula

Decoração

A mesa para a degustação de pãezinhos foi montada pela Ferreira Costa na redação do jornal.

Brigadeiros ficaram dispostos na mesa organizada pela Ferreira Costa

30 concorrentes participaram do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
30 concorrentes participaram do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
30 concorrentes participaram do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
30 concorrentes participaram do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
30 concorrentes participaram do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO
1 de 5
30 concorrentes participaram do Correio Experimenta Brigadeiros por Sora Maia/CORREIO

O Correio Experimenta contou com itens de decoração e mesa posta da Home Center Ferreira Costa Paralela (Av. Luís Viana Filho, 6180) e Barris (Av. Vale dos Barris, 125).

Conheça os produtos no site https://www.ferreiracosta.com/ e no Instagram @ferreiracosta.

QR Code da Home Center Ferreira Costa
QR Code da Home Center Ferreira Costa Crédito: Reprodução

Tags:

Bahia Salvador

Mais recentes

Imagem - Queijo e fruta? Veja o ranking dos 10 melhores brigadeiros diferentes de 2025

Queijo e fruta? Veja o ranking dos 10 melhores brigadeiros diferentes de 2025
Imagem - Amor à tradição: conheça o ranking dos 10 melhores brigadeiros tradicionais de 2025

Amor à tradição: conheça o ranking dos 10 melhores brigadeiros tradicionais de 2025
Imagem - 'É urgente abrir os olhos para uma polícia que não precisa matar para resolver crimes': ator baiano sobre policial negro

'É urgente abrir os olhos para uma polícia que não precisa matar para resolver crimes': ator baiano sobre policial negro

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada