Bispo Bruno Leonardo faz doação de R$ 500 mil à instituição espírita

Thais Borges
Publicado em 3 de novembro de 2025 às 10:50
Uma das principais lideranças evangélicas do Brasil na atualidade, o bispo Bruno Leonardo doou R$ 500 mil à Mansão do Caminho, instituição filantrópica espírita que é uma das mais tradicionais no estado.
Baiano, Bruno Leonardo compartilhou o momento em que foi à Mansão do Caminho para entregar o cheque. "A religião constrói muros, mas Jesus constrói pontes", publicou, em seu perfil no Instagram.
Bispo Bruno Leonardo
O líder evangélico destacou que a instituição transforma vidas há 70 anos. "Essa doação é fruto dos dízimos e ofertas de cada ovelha fiel, que entende que servir a Deus é amar sem distinção e estender a mão sem perguntar a quem. Jesus não separa, Ele une. E hoje, juntos, semeamos amor, fé e esperança", completou.
Nos comentários, seguidores comentaram a doação. "Essa é a ação que podemos chamar de Evangelho", escreveu uma mulher. "Me emocionei de ver essas crianças. Isso é o verdadeiro evangelho. Ser cristão é amar ao próximo", postou outra usuária.
Bruno Leonardo tem costume de fazer doações a instituições filantrópicas e instituições de saúde. Na Bahia, hospitais como o Martagão Gesteira, o Aristides Maltez e as Obras Sociais Irmã Dulce já receberam valores arrecadados por ele.
Trajetória
Bruno Leonardo é o principal nome da Igreja Batista Avivamento Mundial (Ibam), fundada originalmente em Cajazeiras, nos anos 2000. Ele começou a pregar aos 15 anos, mas os registros mais antigos são de 2012, no Facebook da própria igreja. Nas fotos, há desde momentos em que o bispo prega para dezenas de fiéis até registros de ordenação de obreiros ou de ‘subida ao monte’. Nas postagens mais antigas, há cards anunciando modalidades de cultos não tão comuns na religião evangélica, como o fechamento de corpo (um bordão sobre uma prática atribuída às religiões de matriz africana no senso comum). O fechamento de corpo, contudo, foi adotado por igrejas neopentencostais, como a Universal do Reino de Deus.