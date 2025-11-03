RELIGIÃO

Bispo Bruno Leonardo faz doação de R$ 500 mil à instituição espírita

Principal liderança da Igreja Batista Avivamento Mundial, bispo é baiano e tem tradição de fazer doações a instituições de saúde filantrópicas

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 10:50

Bispo Bruno Leonardo faz doação à Mansão do Caminho Crédito: Reprodução/Instagram

Uma das principais lideranças evangélicas do Brasil na atualidade, o bispo Bruno Leonardo doou R$ 500 mil à Mansão do Caminho, instituição filantrópica espírita que é uma das mais tradicionais no estado.

Baiano, Bruno Leonardo compartilhou o momento em que foi à Mansão do Caminho para entregar o cheque. "A religião constrói muros, mas Jesus constrói pontes", publicou, em seu perfil no Instagram.

O líder evangélico destacou que a instituição transforma vidas há 70 anos. "Essa doação é fruto dos dízimos e ofertas de cada ovelha fiel, que entende que servir a Deus é amar sem distinção e estender a mão sem perguntar a quem. Jesus não separa, Ele une. E hoje, juntos, semeamos amor, fé e esperança", completou.

Nos comentários, seguidores comentaram a doação. "Essa é a ação que podemos chamar de Evangelho", escreveu uma mulher. "Me emocionei de ver essas crianças. Isso é o verdadeiro evangelho. Ser cristão é amar ao próximo", postou outra usuária.

Bruno Leonardo tem costume de fazer doações a instituições filantrópicas e instituições de saúde. Na Bahia, hospitais como o Martagão Gesteira, o Aristides Maltez e as Obras Sociais Irmã Dulce já receberam valores arrecadados por ele.

Trajetória