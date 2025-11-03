ATIVIDADE FÍSICA

Calendário de corridas 2026: confira as datas das provas de rua já confirmadas

Uma das novidades no próximo ano é uma corrida nos dias que antecedem ao Carnaval

Thais Borges

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 10:03

Maratona Salvador em 2024 Crédito: Paula Fróes/Arquivo CORREIO

As principais provas de corrida de rua de Salvador, que estão incluídas no Calendário de Turismo Esportivo do município, já têm datas definidas para 2026. O anúncio foi feito em um evento no último dia 30, no Shopping da Bahia, pela produtora MP3 Marketing, que organiza as competições em parceria com a Empresa de Turismo de Salvador (Saltur) e a Federação Baiana de Atletismo (FBA).

Uma das novidades é uma nova prova no mês do carnaval. “Vamos ter mais um ano movimentado na capital baiana, com muitas corridas, principalmente na bela orla da nossa capital. Quem gosta de correr, já pode marcar no calendário e aproveitar os treinos antes das provas”, afirmou o diretor da MP3, Douglas Cerqueira. Ele destacou que as corridas têm atraído cada vez mais corredores de outros estados e países para Salvador, visitantes que querem participar dos eventos esportivos, mas também aproveitar a cidade.

O presidente da Saltur, Isaac Edington, pontuou que as corridas de rua são importantes para o calendário de turismo esportivo da capital baiana. “Temos feito um trabalho de cooperação importante para o turismo de Salvador. Este calendário de provas se agrega ao calendário da cidade de forma muito consistente, e temos muita confiança no trabalho técnico desenvolvido. A cidade agradece, porque todos ganham, desde as pessoas que participam das corridas como toda a economia soteropolitana”.

Provas

A primeira prova é já no dia 15 de janeiro: a Corrida Sagrada, promovida há mais de 30 anos no dia da Lavagem do Bonfim. O trajeto de 6,8 Km, entre a Conceição da Praia e a Colina Sagrada, é feito antes do cortejo começar.

Já a nova corrida foi batizada de Corre Carnaval Folia e será no dia 1º de fevereiro. Um show, cuja atração será divulgada em breve, encerrará o evento.

No dia 26 de abril, acontece o '21K Salvador'. A meia maratona tem largada no Campo Grande e segue pela orla. A competição ainda tem provas de 5 km e 10 km.

A Maratona Salvador 2026, hoje a principal corrida de rua do estado, terá novamente dois dias: 26 e 27 de setembro. A competição conta com o selo da Federação Internacional de Atletismo, a World Athletics, e está no seleto grupo com a certificação no Brasil, que inclui apenas outras seis provas. São provas de 42k, 21k, 10K e 5k.

Já a Marotinha Salvador é voltada para meninos e meninas entre 2 a 12 anos. Foram apresentadas duas novidades para o próximo ano. Uma delas é que os eventos ocorrerão em quatro etapas temáticas em 2026: Carnaval, São João, Dia das Crianças e Natal. A outra é para os pais de pets, com a organização do primeiro evento divertido voltado ao segmento.

CONFIRA AS DATAS JÁ CONFIRMADAS

- Corrida 100% Você - 11 de janeiro

- Corrida Sagrada - 15 de janeiro

- Alpha Night Run - 17 de janeiro

- Climinha Run - 18 de janeiro

- Corre Cristão - 18 de janeiro

- Runners Fantasy - 31 de janeiro

- Corre Carnaval Folia - 1º de fevereiro

- 9ª Meia Maratona Da Fruticultura Irrigada - 8 de março

- Salvador10 Milhas - 29 de março

- 21K Salvador 2026 - 26 de abril

- Track&Field Villa Forma - 10 de maio

- Farol a Farol 1ª Etapa - 24 de maio

- Muchachos Run - 13 de setembro

- Maratona Salvador 2026 - 26 e 27 de setembro