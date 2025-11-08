LIBERDADE

Influenciadora 'ervoafetiva' é liberada da prisão da Mata Escura

Melissa Said é suspeita de comercializar, armazenar e vender maconha em Salvador, segundo a polícia

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 00:31

Influenciadora Melissa Said se definecomo "ervoafetiva" nas redes Crédito: Reprodução / Redes sociais

A Justiça baiana concedeu liberdade à influenciadora conhecida como “ervoafetiva” Melissa Said, que deixou o Conjunto Penal Feminino de Mata Escura, em Salvador, na tarde desta sexta-feira (7). A informação foi confirmada pelo CORREIO*. Ela é apontada como principal liderança de um esquema interestadual de tráfico de drogas, que envolvia suspeitos nos estados de São Paulo e Bahia, segundo a Polícia Civil.



Melissa foi presa no dia 23 de outubro, após passar um dia sendo considerada foragida da Justiça. No dia anterior, 22 de outubro, foi deflagrada a Operação Erva Afetiva. O nome da ação faz referência à forma como a influenciadora se apresenta nas redes sociais: em seus perfis, Melissa compartilha conteúdos sobre maconha. Ela acumula mais de 320 mil seguidores e possui vídeos que ultrapassam 1 milhão de visualizações.

Para as autoridades envolvidas nas investigações, as postagens seriam a fachada de um esquema de tráfico e lavagem de dinheiro.

“Nas plataformas digitais, ela fazia apologia ao uso de entorpecentes e utilizava seu alcance para comercializar maconha, com fornecedores identificados na Bahia e em São Paulo”, informou a Polícia Civil.