Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Influenciadora 'ervoafetiva' é liberada da prisão da Mata Escura

Melissa Said é suspeita de comercializar, armazenar e vender maconha em Salvador, segundo a polícia

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 00:31

Influenciadora se definia como
Influenciadora Melissa Said se definecomo "ervoafetiva" nas redes Crédito: Reprodução / Redes sociais

A Justiça baiana concedeu liberdade à influenciadora conhecida como “ervoafetiva” Melissa Said, que deixou o Conjunto Penal Feminino de Mata Escura, em Salvador, na tarde desta sexta-feira (7). A informação foi confirmada pelo CORREIO*. Ela é apontada como principal liderança de um esquema interestadual de tráfico de drogas, que envolvia suspeitos nos estados de São Paulo e Bahia, segundo a Polícia Civil.

Melissa foi presa no dia 23 de outubro, após passar um dia sendo considerada foragida da Justiça. No dia anterior, 22 de outubro, foi deflagrada a Operação Erva Afetiva. O nome da ação faz referência à forma como a influenciadora se apresenta nas redes sociais: em seus perfis, Melissa compartilha conteúdos sobre maconha. Ela acumula mais de 320 mil seguidores e possui vídeos que ultrapassam 1 milhão de visualizações.

Melissa Said

Melissa Said é alvo de operação por tráfico de drogas por Reprodução / Redes sociais
Melissa Said é alvo de operação por tráfico de drogas por Reprodução / Redes sociais
Melissa Said é alvo de operação por tráfico de drogas por Reprodução / Redes sociais
Melissa Said é alvo de operação por tráfico de drogas por Reprodução / Redes sociais
Melissa Said é alvo de operação por tráfico de drogas por Reprodução / Redes sociais
Melissa Said é alvo de operação por tráfico de drogas por Reprodução / Redes sociais
Melissa Said é alvo de operação por tráfico de drogas por Reprodução / Redes sociais
1 de 7
Melissa Said é alvo de operação por tráfico de drogas por Reprodução / Redes sociais

Para as autoridades envolvidas nas investigações, as postagens seriam a fachada de um esquema de tráfico e lavagem de dinheiro.

“Nas plataformas digitais, ela fazia apologia ao uso de entorpecentes e utilizava seu alcance para comercializar maconha, com fornecedores identificados na Bahia e em São Paulo”, informou a Polícia Civil.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Justiça baiana determina que influenciadora 'ervoafetiva' continue presa

'Ervoafetiva': conheça blogueira baiana investigada por tráfico de drogas

Influenciadora baiana suspeita de tráfico se pronuncia e diz que usa maconha medicinal; veja

'Ninguém deveria ser preso por fumar maconha', diz influenciadora baiana acusada de tráfico

Influenciadora baiana presa por tráfico chefiava esquema com atuação em SP e na BA

Segundo o delegado Ernandes Júnior, do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), a investigação teve início há um ano e nove meses, após uma denúncia do Ministério Público. O ponto de partida das apurações foram os conteúdos sobre maconha publicados pela influenciadora em suas redes sociais.

Mais recentes

Imagem - Traficante que tentou controlar uso de internet em São Caetano é morto pela polícia

Traficante que tentou controlar uso de internet em São Caetano é morto pela polícia
Imagem - Ônibus de Salvador serão gratuitos nos dias de prova do Enem

Ônibus de Salvador serão gratuitos nos dias de prova do Enem
Imagem - Domino’s oferece pizza de graça no dia do Enem; veja como ganhar

Domino’s oferece pizza de graça no dia do Enem; veja como ganhar

MAIS LIDAS

Imagem - Jornalista veterana da Rede Bahia é demitida após 25 anos
01

Jornalista veterana da Rede Bahia é demitida após 25 anos

Imagem - Nutricionista recebeu coronhadas na cabeça durante sequestro: 'Me violentaram cada vez mais'
02

Nutricionista recebeu coronhadas na cabeça durante sequestro: 'Me violentaram cada vez mais'

Imagem - Anjo da Proteção anuncia livramento poderoso para 2 signos no fim de semana (8 e 9 de novembro): se deitar para dormir, não saia mais de casa
03

Anjo da Proteção anuncia livramento poderoso para 2 signos no fim de semana (8 e 9 de novembro): se deitar para dormir, não saia mais de casa

Imagem - Tremembé: como a filha de Elize Matsunaga descobriu que a mãe esquartejou o pai
04

Tremembé: como a filha de Elize Matsunaga descobriu que a mãe esquartejou o pai