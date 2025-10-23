'ERVOAFETIVA'

Influenciadora baiana presa por tráfico chefiava esquema com atuação em SP e na BA

Melissa Said foi presa nesta quinta-feira (23), em Itapuã

Yan Inácio

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 18:57

Influenciadora se definia como "ervoafetiva" nas redes Crédito: Reprodução / Redes sociais

Presa nesta quinta-feira (23), a influenciadora baiana Melissa Said era a principal liderança de um esquema interestadual de tráfico de drogas que envolvia suspeitos em São Paulo e Bahia, de acordo com a Polícia Civil.

"No estado de São Paulo existiam alguns fornecedores que encaminhavam drogas para que ela distribuísse na capital baiana e na RMS. A partir daí conseguimos identificar os fornecedores e quem estava junto com ela na distribuição", explicou o delegado Ernandes Junior, Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), em coletiva de imprensa na sede da Polícia Civil, em Salvador.

Ainda de acordo com o delegado, a suspeita usava as redes sociais para comercializar maconha do tipo skunk e haxixe para seguidores. "A droga era vendida para um público mais seleto, das redes sociais dela. Pessoas de classe média e alta", explicou.

A operação Erva Afetiva, inspirada no termo que a influencer usava para se identificar, também cumpriu outros quatro mandados de prisão de envolvidos no esquema de tráfico de drogas na quarta-feira (22). Dois suspeitos foram presos em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e outros dois em São Paulo, um na capital e outro em Araçatuba, no interior paulista.

Segundo o delegado, a investigação começou há um ano e nove meses, após denuncia do Ministério Público. O ponto de partida das apurações foram os conteúdos sobre maconha que ela publicava nas redes sociais. Ela acumula mais de 320 mil seguidores e tem vídeos que superam 1 milhão de visualizações.

"Nas plataformas digitais, fazia apologia ao uso de entorpecentes e utilizava seu alcance para comercializar maconha, com fornecedores identificados na Bahia e em São Paulo", diz a polícia. As apurações ainda apontam que ela comprava a droga e repassava a alguns seguidores por meio de contatos em redes sociais.

Melissa é viúva do influenciador Tassio Bacelar, morto em outubro de 2023 após sofrer um acidente de bicicleta. Ele também publicava conteúdos sobre o uso da droga. De acordo com o delegado, não é possível afirmar se ele estava envolvido no esquema porque as investigações começaram após sua morte.