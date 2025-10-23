Influenciadora baiana presa por tráfico chefiava esquema com atuação em SP e na BA

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 18:57
Presa nesta quinta-feira (23), a influenciadora baiana Melissa Said era a principal liderança de um esquema interestadual de tráfico de drogas que envolvia suspeitos em São Paulo e Bahia, de acordo com a Polícia Civil.
"No estado de São Paulo existiam alguns fornecedores que encaminhavam drogas para que ela distribuísse na capital baiana e na RMS. A partir daí conseguimos identificar os fornecedores e quem estava junto com ela na distribuição", explicou o delegado Ernandes Junior, Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), em coletiva de imprensa na sede da Polícia Civil, em Salvador.
Melissa Said
Ainda de acordo com o delegado, a suspeita usava as redes sociais para comercializar maconha do tipo skunk e haxixe para seguidores. "A droga era vendida para um público mais seleto, das redes sociais dela. Pessoas de classe média e alta", explicou.
A operação Erva Afetiva, inspirada no termo que a influencer usava para se identificar, também cumpriu outros quatro mandados de prisão de envolvidos no esquema de tráfico de drogas na quarta-feira (22). Dois suspeitos foram presos em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e outros dois em São Paulo, um na capital e outro em Araçatuba, no interior paulista.
Segundo o delegado, a investigação começou há um ano e nove meses, após denuncia do Ministério Público. O ponto de partida das apurações foram os conteúdos sobre maconha que ela publicava nas redes sociais. Ela acumula mais de 320 mil seguidores e tem vídeos que superam 1 milhão de visualizações.
"Nas plataformas digitais, fazia apologia ao uso de entorpecentes e utilizava seu alcance para comercializar maconha, com fornecedores identificados na Bahia e em São Paulo", diz a polícia. As apurações ainda apontam que ela comprava a droga e repassava a alguns seguidores por meio de contatos em redes sociais.
Melissa é viúva do influenciador Tassio Bacelar, morto em outubro de 2023 após sofrer um acidente de bicicleta. Ele também publicava conteúdos sobre o uso da droga. De acordo com o delegado, não é possível afirmar se ele estava envolvido no esquema porque as investigações começaram após sua morte.
Melissa foi localizada em um imóvel situado no bairro de Itapuã, em Salvador, onde estava escondida na casa de uma amiga. Ela foi encaminhada para Denarc, onde presta depoimento acompanhada de advogado na noite desta quinta. Depois do depoimento, ela fará exame de corpo de delito e ficará presa até a audiência de custódia.