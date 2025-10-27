Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Influenciadora baiana suspeita de tráfico se pronuncia e diz que usa maconha medicinal; veja

Melissa Said está presa desde a última quinta-feira (23)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 15:20

Influenciadora se definia como
Influenciadora se definia como "ervoafetiva" nas redes Crédito: Reprodução

A defesa de Melissa Said, influenciadora suspeita de tráfico de drogas, se pronunciou publicamente pela primeira vez após a prisão, que aconteceu na última quinta-feira (23). Em nota publicada no perfil de Melissa, a defesa afirma que a influenciadora é inocente, faz uso de maconha para fins medicinais e que confia na Justiça. 

Melissa Said foi alvo da operação Erva Afetiva, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia, na semana passada. Para a polícia, as postagens da influenciadora fazendo apologia ao uso da maconha são a ponta de um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro - supostamente encabeçado por Melissa. Na quarta-feira (22), foram cumpridos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em Salvador e Lauro de Freitas, além dos municípios paulistas de São Paulo e Araçatuba.

Melissa Said

Melissa Said é alvo de operação por tráfico de drogas por Reprodução / Redes sociais
Melissa Said é alvo de operação por tráfico de drogas por Reprodução / Redes sociais
Melissa Said é alvo de operação por tráfico de drogas por Reprodução / Redes sociais
Melissa Said é alvo de operação por tráfico de drogas por Reprodução / Redes sociais
Melissa Said é alvo de operação por tráfico de drogas por Reprodução / Redes sociais
Melissa Said é alvo de operação por tráfico de drogas por Reprodução / Redes sociais
Melissa Said é alvo de operação por tráfico de drogas por Reprodução / Redes sociais
1 de 7
Melissa Said é alvo de operação por tráfico de drogas por Reprodução / Redes sociais

Em nota, a defesa de Melissa afirma que as "acusações em desfavor dela não são verdadeiras e não condizem com sua realidade pessoal". Os três advogados que assinam o documento afirmam ainda que Melissa recebeu com surpresa a operação policial e "ficou incrédula com as acusações". A influenciadora acumula mais de 380 mil seguidores - 60 mil a mais do que quando foi alvo da operação. 

"A sua relação com a maconha se dá estritamente pelo uso pessoal e medicinal, com a devida prescrição médica. Como figura pública, por meio de suas redes sociais, divulga conteúdo informativo e humorístico com intuito de desmistificar os aspectos negativos elevados pelo preconceito em relação à maconha, condutas que em nada se relacionam com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro", diz a nota. 

Leia mais

Imagem - Justiça baiana determina que influenciadora 'ervoafetiva' continue presa

Justiça baiana determina que influenciadora 'ervoafetiva' continue presa

Imagem - 'Ninguém deveria ser preso por fumar maconha', diz influenciadora baiana acusada de tráfico

'Ninguém deveria ser preso por fumar maconha', diz influenciadora baiana acusada de tráfico

Imagem - Influenciadora baiana presa por tráfico chefiava esquema com atuação em SP e na BA

Influenciadora baiana presa por tráfico chefiava esquema com atuação em SP e na BA

Melissa foi localizada na quinta-feira (23), em um imóvel situado no bairro de Itapuã, em Salvador, onde estava escondida na casa de uma amiga, segundo a polícia. Ela já havia sido conduzida anteriormente a uma unidade policial, após ser flagrada com uma porção de droga no aeroporto. A Justiça determinou a prisão temporária em audiência de custódia, no sábado (25). 

Confira abaixo a nota completa da defesa 

"A defesa da Sra. Melissa Said, representada pelos advogados Rebecca Lima Santos, Caio Crusco de Tomim e Daniel Morimoto, diante dos recentes acontecimentos vem a público esclarecer que as acusações em desfavor da Sra. Melissa não são verdadeiras e não condizem com sua realidade pessoal.

Melissa recebeu com surpresa a operação policial e ficou incrédula com as acusações. A sua relação com a maconha se dá estritamente pelo uso pessoal e medicinal, com a devida prescrição médica.

Como figura pública, por meio de suas redes sociais, divulga conteúdo informativo e humorístico com intuito de desmistificar os aspectos negativos elevados pelo preconceito em relação à maconha, condutas que em nada se relacionam com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Diante desse cenário, a defesa espera dos meios de comunicação a devida prudência na divulgação de informações obtidas por meio de vazamentos ilegais de conteúdo sigiloso, bem como a cobertura jornalística seja pautada pelos princípios éticos da profissão, em estrita observância ao respeito à presunção de inocência.

Condutas que desconsideram tais princípios têm potencial de causar — e, no presente caso, já vêm causando — danos irreversíveis à imagem e à dignidade de uma pessoa que sequer teve a oportunidade de exercer plenamente seu direito de defesa

Por fim, a defesa reafirma sua confiança na Justiça e reitera que sua cliente permanecerá à disposição para colaborar com as autoridades, esclarecer os fatos e contribuir para que a verdade prevaleça, afastando, assim, qualquer suspeita injusta que possa recair sobre sua conduta, imagem ou ética". 

Tags:

Salvador Prisão

Mais recentes

Imagem - MPT vai investigar morte de trablhador que caiu em silo de soja na Bahia

MPT vai investigar morte de trablhador que caiu em silo de soja na Bahia
Imagem - Empresário é executado com mais de 40 tiros na porta de casa na Bahia

Empresário é executado com mais de 40 tiros na porta de casa na Bahia
Imagem - Veja alimentos e hábitos para melhorar a saúde do intestino

Veja alimentos e hábitos para melhorar a saúde do intestino

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada