Influenciadora baiana suspeita de tráfico se pronuncia e diz que usa maconha medicinal; veja

Melissa Said está presa desde a última quinta-feira (23)

Maysa Polcri

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 15:20

Influenciadora se definia como "ervoafetiva" nas redes Crédito: Reprodução

A defesa de Melissa Said, influenciadora suspeita de tráfico de drogas, se pronunciou publicamente pela primeira vez após a prisão, que aconteceu na última quinta-feira (23). Em nota publicada no perfil de Melissa, a defesa afirma que a influenciadora é inocente, faz uso de maconha para fins medicinais e que confia na Justiça.

Melissa Said foi alvo da operação Erva Afetiva, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia, na semana passada. Para a polícia, as postagens da influenciadora fazendo apologia ao uso da maconha são a ponta de um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro - supostamente encabeçado por Melissa. Na quarta-feira (22), foram cumpridos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em Salvador e Lauro de Freitas, além dos municípios paulistas de São Paulo e Araçatuba.

Em nota, a defesa de Melissa afirma que as "acusações em desfavor dela não são verdadeiras e não condizem com sua realidade pessoal". Os três advogados que assinam o documento afirmam ainda que Melissa recebeu com surpresa a operação policial e "ficou incrédula com as acusações". A influenciadora acumula mais de 380 mil seguidores - 60 mil a mais do que quando foi alvo da operação.

"A sua relação com a maconha se dá estritamente pelo uso pessoal e medicinal, com a devida prescrição médica. Como figura pública, por meio de suas redes sociais, divulga conteúdo informativo e humorístico com intuito de desmistificar os aspectos negativos elevados pelo preconceito em relação à maconha, condutas que em nada se relacionam com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro", diz a nota.

Melissa foi localizada na quinta-feira (23), em um imóvel situado no bairro de Itapuã, em Salvador, onde estava escondida na casa de uma amiga, segundo a polícia. Ela já havia sido conduzida anteriormente a uma unidade policial, após ser flagrada com uma porção de droga no aeroporto. A Justiça determinou a prisão temporária em audiência de custódia, no sábado (25).

Confira abaixo a nota completa da defesa

"A defesa da Sra. Melissa Said, representada pelos advogados Rebecca Lima Santos, Caio Crusco de Tomim e Daniel Morimoto, diante dos recentes acontecimentos vem a público esclarecer que as acusações em desfavor da Sra. Melissa não são verdadeiras e não condizem com sua realidade pessoal.

Melissa recebeu com surpresa a operação policial e ficou incrédula com as acusações. A sua relação com a maconha se dá estritamente pelo uso pessoal e medicinal, com a devida prescrição médica.

Como figura pública, por meio de suas redes sociais, divulga conteúdo informativo e humorístico com intuito de desmistificar os aspectos negativos elevados pelo preconceito em relação à maconha, condutas que em nada se relacionam com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Diante desse cenário, a defesa espera dos meios de comunicação a devida prudência na divulgação de informações obtidas por meio de vazamentos ilegais de conteúdo sigiloso, bem como a cobertura jornalística seja pautada pelos princípios éticos da profissão, em estrita observância ao respeito à presunção de inocência.

Condutas que desconsideram tais princípios têm potencial de causar — e, no presente caso, já vêm causando — danos irreversíveis à imagem e à dignidade de uma pessoa que sequer teve a oportunidade de exercer plenamente seu direito de defesa