Ônibus de Salvador serão gratuitos nos dias de prova do Enem

Medida é exclusiva para participantes do exame

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 21:52

Ônibus de Salvador
Ônibus de Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

Para participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o transporte coletivo de Salvador será gratuito nos próximos domingos, dias 9 e 16 de novembro. A medida foi anunciada pelo prefeito Bruno Reis durante realização do Mega Aulão IngreSSAr 2025, na tarde desta sexta-feira (7). 

“Nos dois domingos de realização do Enem o transporte público será gratuito para os estudantes que irão fazer a prova, para não se preocuparem com o valor da passagem”, afirmou o prefeito. Além da gratuidade na passagem, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) fará um reforço especial na frota de ônibus para as principais regiões da cidade nos dias de prova.

Durante os dias de realização da prova, os participantes do processo avaliativo também terão acesso gratuito ao Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL). Para embarcar sem custo, os inscritos devem apresentar o comprovante de inscrição do Enem e um documento oficial com foto nas catracas exclusivas das estações. A estimativa é de que o maior fluxo de passageiros ocorra entre duas horas antes da abertura dos portões e duas horas após o encerramento das provas.

Enem

O Enem 2025 será realizado nos dias 9 e 16 deste mês em todo o país, com exceção das cidades paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba, onde as provas ocorrerão nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

Neste domingo (9), os estudantes farão 90 questões objetivas de Linguagens e Ciências Humanas, além de Redação. No dia 16 de novembro, serão aplicadas as provas de Matemática e Ciências da Natureza, também com 90 questões.

Tags:

Salvador Ônibus Transporte Enem

