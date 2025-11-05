Participantes do ENEM terão gratuidade no metrô de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 21:56
Durante os dias de realização da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, os participantes do processo avaliativo terão acesso gratuito ao Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL). As provas serão aplicada nos dias 9 e 16 de novembro. A medida é valida para todos os candidatos.
A iniciativa garante transporte seguro e gratuito para os candidatos, incentivando a participação no exame e reduzindo despesas com o deslocamento. O objetivo é proporcionar conforto, tranquilidade e apoio aos jovens que buscam uma vaga no Ensino Superior.
Para embarcar sem custo, os inscritos devem apresentar o comprovante de inscrição do Enem e um documento oficial com foto nas catracas exclusivas das estações. A estimativa é de que o maior fluxo de passageiros ocorra entre duas horas antes da abertura dos portões e duas horas após o encerramento das provas.