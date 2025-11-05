SALVADOR-FRANÇA

Bruno Reis recebe Emmanuel Macron na abertura do Festival Nosso Futuro França-Brasil

Festival faz parte da Temporada França-Brasil 2025, que comemora os 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 22:47

Bruno Reis e Emmanuel Macron em Salvador Crédito: Valter Pontes/ Secom PMS

Em Salvador, o presidente da França, Emmanuel Macron, foi recepcionado pelo prefeito Bruno Reis, nesta quarta-feira (5). A visita de Macron à capital baiana, juntamente com a comitiva francesa e o embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, integra a abertura do Festival Nosso Futuro França-Brasil: Diálogos com África, que ocorreu no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), no início da noite. O festival faz parte da Temporada França-Brasil 2025, que comemora os 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países.

Antes de abrir o Festival Nosso Futuro, no MAM, Macron realizou um tour oficial por diferentes pontos turísticos e culturais do Centro Histórico. O primeiro local a ser visitado foi a Galeria Pierre Verger, na Rua da Misericórdia; em seguida ele conheceu o Largo Terreiro de Jesus, onde foi recepcionado com uma apresentação da banda Didá. Também participaram do passeio a ministra da Cultura, Margareth Menezes, a presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte), Maria Marighella, e o presidente da Fundação Cultural Palmares, João Jorge Rodrigues, entre outras autoridades.

Após conhecer o Terreiro de Jesus, Macron seguiu em caminhada para o Largo do Pelourinho, onde foi recepcionado pelo Olodum e Filhos de Gandhy. Em seguida, conheceu a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e a Casa do Benin, espaço cultural administrado pela Prefeitura, por meio da Fundação Gregório de Mattos (FGM).

Durante a abertura do Festival Nosso Futuro França-Brasil: Diálogos com África, Bruno Reis deu as boas-vindas a Emmanuel Macron e aos demais presentes. “Quero dizer que se sinta verdadeiramente em casa. Seja bem-vindo à primeira capital do Brasil, a capital mais negra fora da África. Para a gente, é motivo de muito orgulho receber o presidente francês pela primeira vez na história. Quero, de forma muito especial, cumprimentar hoje a nossa ministra da Cultura, no Dia da Cultura. Como não existem coincidências, esse momento histórico está ocorrendo nessa data”, disse o chefe do Executivo municipal.

O prefeito também destacou a ancestralidade africana na formação do povo baiano e as boas relações entre Brasil e França. “Estou muito feliz em poder participar desse encontro para discutir o que nos une. Dos africanos herdamos a cultura, a nossa ancestralidade, a arte, a dança e o jeito baiano de ser. Com os franceses, a nossa relação vem há mais de 200 anos, desde 1825, quando o governo francês reconheceu a independência do Brasil”, afirmou.

“É verdade: as nossas semelhanças vão muito além das cores da bandeira da Bahia, iguais às da bandeira da França: azul, vermelho e branco. Temos muito que nos une nesses 200 anos de relações bilaterais, principalmente nos aspectos culturais e econômicos. É por isso que a nossa relação com a França é cada vez mais forte. E os jovens representam a esperança de um futuro melhor, de relações ainda mais profundas e mais próximas entre o Brasil, a França e a África”, completou o prefeito.

Macron agradeceu a todos a acolhida e demonstrou a satisfação em poder estreitar cada vez mais os laços com o Brasil e o continente africano. “É um enorme privilégio esse calor e essa acolhida que tivemos ao longo de toda essa tarde. Eu não tenho palavras para exprimir o meu sentimento de tão bem que fui recebido aqui hoje”, afirmou.

O presidente francês disse ainda ter encontrado nas ruas da capital baiana “a França da Europa, o Brasil e a África”. “E conseguimos transformar esse triângulo que começou difícil, com dores, com muita resiliência, nesse triângulo atual de amor. Nós começamos, então, essa nova relação a partir das obras de arte, das exposições que estão acontecendo. Estreamos agora essa nova casa do mundo africano, onde estamos criando peça por peça, degrau por degrau, para aprofundar essa relação e mudar as cores desse triângulo para melhor”, destacou Macron.

No MAM, Macron apreciou a exposição “Roméo Mivekannin, o avesso do tempo”, do artista franco-beninense Roméo Mivekannin, disponível no local até o dia 15 de novembro. A mostra tece conexões entre história e contemporaneidade. Por meio da revisitação de obras-primas da história da pintura, o artista provoca o público com questões sobre autoria, representação e ausência.

Temporada França-Brasil 2025 – Desde agosto, Salvador realizou cerca de trinta atividades artístico-culturais como parte da Temporada França-Brasil 2025. O Festival Nosso Futuro integra essa programação e se destaca como um evento de ideias, história e ações, que coloca Salvador na rota internacional da cultura.

O festival reúne debates, música, gastronomia e intercâmbio cultural até o próximo sábado (8), com organização do Institut Français, e em parceria com o Governo Federal, a Prefeitura de Salvador e a Universidade Federal da Bahia (Ufba), entre outras instituições e entes públicos.