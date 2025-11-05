Ônibus do Rio Vermelho terão rotas alteradas após interdição de rua para obra

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 20:06
O acesso à Rua Lucaia, no Rio Vermelho, será interditado a partir desta quarta-feira (5). A interdição terá início no período da noite, a partir das 21h. Durante o período da intervenção, as linhas de ônibus que trafegam pelo local terão seus itinerários modificados.
Segundo a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) o acesso à Rua Lucaia, no sentido Rio Vermelho, será suspenso para a execução da operação de instalação da treliça da nova passarela.
Durante o período, que deve seguir até às 3h desta quinta-feira (6), os veículos com destino à Avenida Juracy Magalhães Júnior deverão seguir pelo seguinte trajeto:
Agentes de trânsito e fiscais da Semob estarão presentes na região para orientar condutores e garantir a fluidez no tráfego durante o período da intervenção.