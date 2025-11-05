Acesse sua conta
Ônibus do Rio Vermelho terão rotas alteradas após interdição de rua para obra

Mudança entra em vigor na noite desta quarta-feira (5)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 20:06

Linhas de ônibus são reativadas em Salvador
Ônibus Salvador Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

O acesso à Rua Lucaia, no Rio Vermelho, será interditado a partir desta quarta-feira (5). A interdição terá início no período da noite, a partir das 21h. Durante o período da intervenção, as linhas de ônibus que trafegam pelo local terão seus itinerários modificados.

Segundo a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) o acesso à Rua Lucaia, no sentido Rio Vermelho, será suspenso para a execução da operação de instalação da treliça da nova passarela.

Durante o período, que deve seguir até às 3h desta quinta-feira (6), os veículos com destino à Avenida Juracy Magalhães Júnior deverão seguir pelo seguinte trajeto:

  • Rua Lucaia (ao lado do Complexo Viário Rei Pelé)
  • Acessando a Avenida Juracy Magalhães Júnior (altura da Casa 500)
  • Realizando o primeiro retorno à esquerda e seguindo pela Avenida Juracy Magalhães Júnior, no sentido Itaigara, com parada obrigatória no ponto próximo ao Edifício RV Center (nº 768)

Agentes de trânsito e fiscais da Semob estarão presentes na região para orientar condutores e garantir a fluidez no tráfego durante o período da intervenção.

Salvador Trânsito rio Vermelho

