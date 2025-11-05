TRABALHO

Salários de até R$ 3,5 mil: SIMM tem 299 vagas de emprego em Salvador nesta quinta (6)

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

Elaine Sanoli

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 17:51

SIMM

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 299 vagas de trabalho para esta quinta-feira (6) em Salvador. As vagas do SIMM incluem cargos como analista contabil, assistente administrativo, embalador, auxiliar de Loja, operador de telemarketing, operador de caixa, recepcionista, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 3,5 mil.

Agendamento do serviço

Para se candidatar às vagas do SIMM, os interessados devem acessar o site ou aplicativo e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.

