Salários de até R$ 3,5 mil: SIMM tem 299 vagas de emprego em Salvador nesta quinta (6)

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

  Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 17:51

SIMM
SIMM Crédito: Bruno Concha/Secom

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 299 vagas de trabalho para esta quinta-feira (6) em Salvador. As vagas do SIMM incluem cargos como analista contabil, assistente administrativo, embalador, auxiliar de Loja, operador de telemarketing, operador de caixa, recepcionista, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 3,5 mil.

Veja vagas e salários disponíveis

Agendamento do serviço

Para se candidatar às vagas do SIMM, os interessados devem acessar o site ou aplicativo e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.

Saiba como agendar o seu atendamento

Acesse o site pelo app Salvador Digital ou pelo Google por Reprodução
Acesse o site pelo Google no seu celular por Reprodução
Ao acessar pelo Google, busque 'Salvador Digital' por Reprodução
Clique no site do Salvador Digital por Reprodução
Clique em "Entrar" por Reprodução
E faça login com sua conta Gov.br por Reprodução
Clique no menu lateral por Reprodução
Dentre as opções, escolha "Agendamentos" por Reprodução
Digite "Simm" e escolha a opção "SEMDEC - SIMM - Pesquisa de Emprego - Presencial" por Reprodução
Selecione a opção "Atendimento Presencial" por Reprodução
Selecione as informações de local (SIMM Comércio), dia e horário por Reprodução
Confirme o agendamento no botão "Salvar" por Reprodução
Para checar o horário agendado, clique em "Meus Agendamentos" por Reprodução
Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

