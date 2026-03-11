Acesse sua conta
Programa Partiu Estágio abre quase 6 mil vagas para universitários na Bahia; saiba como participar

Iniciativa oportunidades em 323 municípios baianos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de março de 2026 às 10:55

Novo edital do Partiu Estágio oferece 4.728 vagas para universitários
Primeiro edital 2026 do Partiu Estágio está com inscrições abertas Crédito: Thuane Maria/GOVBA

A Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb) lançou o primeiro edital de 2026 do Partiu Estágio, com 5.874 vagas destinadas a estudantes de graduação. As oportunidades são para atuação em 50 órgãos do Poder Executivo estadual, distribuídos em 323 municípios da Bahia. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (11).

As inscrições começam às 9h desta quinta-feira (12) e seguem até 10 de abril, às 23h59, sendo realizadas exclusivamente pela plataforma de serviços públicos ba.gov.br.

Do total de vagas, 1.549 são para Salvador e 4.325 para cidades do interior e da Região Metropolitana. Entre os municípios com maior número de oportunidades estão Teixeira de Freitas, com 222 vagas, e Vitória da Conquista, com 193.

Os cursos com maior número de vagas são Administração (764), Letras (734), Matemática (562) e Pedagogia (562). Já os órgãos com mais estagiários previstos são a Secretaria da Educação do Estado da Bahia, com 4.346 vagas, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, com 226, e o Departamento de Polícia Técnica, com 138.

Quem pode participar

Para concorrer, o estudante deve residir na Bahia, estar regularmente matriculado em curso de graduação com sede ou polo no estado e ter concluído ao menos 50% do curso. Podem participar alunos de cursos presenciais, semipresenciais ou de Ensino a Distância (EAD). A idade mínima exigida é 16 anos.

O edital também reserva 10% das vagas para pessoas com deficiência, conforme a Lei Federal nº 11.788/2008. O programa ainda dá prioridade a estudantes inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e àqueles que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou com bolsa integral em escola privada.

Os estagiários selecionados receberão bolsa de R$ 607, além de auxílio-transporte. A carga horária é de quatro horas por dia, totalizando 20 horas semanais. A duração do estágio será de um ano, sem possibilidade de prorrogação, exceto para pessoas com deficiência.

Os candidatos selecionados serão informados por mensagem via WhatsApp e deverão acessar a plataforma ba.gov.br para conferir os prazos e procedimentos para entrega da documentação. A lista final também será divulgada no site da Saeb.

Tags:

Emprego

