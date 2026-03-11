Programa Partiu Estágio abre quase 6 mil vagas para universitários na Bahia; saiba como participar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 11 de março de 2026 às 10:55
A Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb) lançou o primeiro edital de 2026 do Partiu Estágio, com 5.874 vagas destinadas a estudantes de graduação. As oportunidades são para atuação em 50 órgãos do Poder Executivo estadual, distribuídos em 323 municípios da Bahia. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (11).
As inscrições começam às 9h desta quinta-feira (12) e seguem até 10 de abril, às 23h59, sendo realizadas exclusivamente pela plataforma de serviços públicos ba.gov.br.
Veja quais são os 25 empregos em alta para 2026
Do total de vagas, 1.549 são para Salvador e 4.325 para cidades do interior e da Região Metropolitana. Entre os municípios com maior número de oportunidades estão Teixeira de Freitas, com 222 vagas, e Vitória da Conquista, com 193.
Os cursos com maior número de vagas são Administração (764), Letras (734), Matemática (562) e Pedagogia (562). Já os órgãos com mais estagiários previstos são a Secretaria da Educação do Estado da Bahia, com 4.346 vagas, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, com 226, e o Departamento de Polícia Técnica, com 138.
Para concorrer, o estudante deve residir na Bahia, estar regularmente matriculado em curso de graduação com sede ou polo no estado e ter concluído ao menos 50% do curso. Podem participar alunos de cursos presenciais, semipresenciais ou de Ensino a Distância (EAD). A idade mínima exigida é 16 anos.
O edital também reserva 10% das vagas para pessoas com deficiência, conforme a Lei Federal nº 11.788/2008. O programa ainda dá prioridade a estudantes inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e àqueles que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou com bolsa integral em escola privada.
Os estagiários selecionados receberão bolsa de R$ 607, além de auxílio-transporte. A carga horária é de quatro horas por dia, totalizando 20 horas semanais. A duração do estágio será de um ano, sem possibilidade de prorrogação, exceto para pessoas com deficiência.
Os candidatos selecionados serão informados por mensagem via WhatsApp e deverão acessar a plataforma ba.gov.br para conferir os prazos e procedimentos para entrega da documentação. A lista final também será divulgada no site da Saeb.