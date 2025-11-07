É DOMINGO!

Domino’s oferece pizza de graça no dia do Enem; veja como ganhar

Ação acontecerá nos dias 09 e 16 de novembro

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 21:39

Pizza Crédito: Divulgação

Nos dias em que será aplicado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a Domino’s vai oferecer pizzas brotinhos de graça para estudantes que vão realizar a prova. A avaliação será aplicada nos dias 9 e 16 de novembro

Para participar da ação “E Nem é Brincadeira!”, é simples: basta ir até o balcão da loja, a partir das 17h, apresentar o cartão de confirmação do Enem 2025, na versão digital ou impressa, junto com um documento de identificação. Cada estudante terá direito a uma unidade de pizza brotinho, que poderá ser no sabor Queijo ou Calabresa.

Em Salvador, a Domino's está presente na Pituba (Rua Alexandre Herculano), na Barra (Avenida Almirante Marques de Leão), no Horto Florestal (Avenida Santa Luzia), no Imbuí (Avenida Jorge Amado), em Piatã, em Brotas (Avenida Dom João VI) e em Stella Maris (Alameda Dílson Jatahy Fonseca).