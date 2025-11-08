DIZ JORNAL

Romário termina namoro com estudante 38 anos mais nova e circula com loira

Ex-jogador de 59 anos vivia um relacionamento com a estudante Alicya Gomes, de 22, há mais de um ano

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 10:00

Romário namorava a estudante Alycia Gomes, de 22 anos Crédito: Reprodução/Instagram

O namoro de Romário, de 59 anos, com a estudante Alycia Gomes, de 22, chegou ao fim. O ex-jogador e atual senador teria dado um basta no relacionamento e já até foi visto com uma nova companhia. A informação é do jornal Extra. O Baixinho, que é 38 anos mais velho que Alycia, já nem segue mais a ex nas redes sociais.

De acordo com o Extra, o Baixinho esteve na festa de lançamento de 'Fragmentos", novo álbum de Ludmilla, na noite da última quinta-feira (6), no Rio de Janeiro. Ele chegou acompanhado de amigos, mas havia uma loira na "comitiva" levada por ele ao evento. Ainda segundo o portal, quem estava por lá viu os dois no papo ao pé do ouvido, em um cantinho mais reservado. O ex-atleta não foi incomodado e curtiu a noite.

