Romário termina namoro com estudante 38 anos mais nova e circula com loira

Ex-jogador de 59 anos vivia um relacionamento com a estudante Alicya Gomes, de 22, há mais de um ano

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 10:00

Romário namorava a estudante Alycia Gomes, de 22 anos
Romário namorava a estudante Alycia Gomes, de 22 anos Crédito: Reprodução/Instagram

O namoro de Romário, de 59 anos, com a estudante Alycia Gomes, de 22, chegou ao fim. O ex-jogador e atual senador teria dado um basta no relacionamento e já até foi visto com uma nova companhia. A informação é do jornal Extra. O Baixinho, que é 38 anos mais velho que Alycia, já nem segue mais a ex nas redes sociais.

De acordo com o Extra, o Baixinho esteve na festa de lançamento de 'Fragmentos", novo álbum de Ludmilla, na noite da última quinta-feira (6), no Rio de Janeiro. Ele chegou acompanhado de amigos, mas havia uma loira na "comitiva"  levada por ele ao evento. Ainda segundo o portal, quem estava por lá viu os dois no papo ao pé do ouvido, em um cantinho mais reservado. O ex-atleta não foi incomodado e curtiu a noite.

Romário e Alycia estavam juntos há pouco mais de um ano, desde setembro do ano passado. O relacionamento dos dois era bastante discreto, mas viralizou nas redes sociais pela diferença de idade. Em janeiro, quando a estudante completou 22 anos, o ex-jogador deu uma festa em sua mansão, no Rio. "Parabéns, baby. Paz, felicidade, sabedoria, luz e muita saúde sempre! Você é simplesmente maravilhosa em todos os sentidos", escreveu ele, na época.

