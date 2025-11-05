RELEMBRE

'Abalo emocional': irmão marcou reencontro com Suzane Von Richthofen

Andreas chegou a dirigir mais de 300 km para rever Suzane, mas não aguentou pressão

Carol Neves

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 14:06

Andreas von Richthofen Crédito: Reprodução

Anos depois do assassinato dos pais, o irmão de Suzane von Richthofen chegou a planejar um reencontro com a irmã, mas acabou desistindo no meio do caminho, abalado emocionalmente. A informação foi revelada pelo jornalista Ulisses Campbell durante participação no podcast Supersônico.

Segundo Campbell, que contou a história em 2022, Andreas Von Richthofen encontrou o número de Suzane e decidiu iniciar contato. “Ele mandou uma mensagem para ela 10 ou 15 anos depois do crime, uma mensagem assim: ‘Você é quem eu estou pensando?’”, relatou o jornalista. A partir daí, os dois começaram a conversar e combinaram de se ver pessoalmente.

Como Suzane cumpria pena em regime semiaberto, o encontro seria na cidade onde ela estava detida. “Como em regime semiaberto a Suzane não podia sair da cidade em que estava, ele pegou o carro em São Paulo, a mais de 300 quilômetros, e foi para lá”, contou Campbell.

No entanto, o reencontro acabou não acontecendo. O autor do livro "Suzane: assassina e manipuladora" explicou que Andreas sofreu um colapso emocional a caminho do local. “Quando ele estava na estrada, no meio do caminho, que ela estava fazendo um jantar para ele, à medida que ele ia se aproximando da cidade, ele não suportou a pressão psicológica daquele encontro”, disse.