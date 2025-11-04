Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Baiana ligada ao PCC tentou matar Suzane von Richthofen dentro da prisão

O episódio, retratado na série Tremembé da Prime Video, levou à transferência da condenada mais notória do país

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 13:35

Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen
Suzane von Richthofen Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O episódio mais tenso da trajetória de Suzane von Richthofen atrás das grades acaba de voltar aos holofotes. A rebelião que quase tirou sua vida dentro da Penitenciária Feminina da Capital (PFC), em São Paulo, foi retratada na série "Tremembé", lançada recentemente pelo Prime Video, e revelou o papel de uma personagem que até hoje intriga quem acompanhou o caso: Maria Bonita, a baiana que tentou matar Suzane a mando do PCC.

De acordo com o livro "Suzane" (Editora Matrix), do jornalista Ullisses Campbell, a rebelião de 2006 não foi apenas um motim por melhores condições no presídio. As supostas reivindicações eram uma fachada: a ordem real do Primeiro Comando da Capital (PCC) era eliminar duas detentas - Suzane von Richthofen, condenada pelo assassinato dos pais, e Aurinete Félix da Silva, a Netinha, ex-fundadora do grupo e traidora que havia migrado para o Terceiro Comando da Capital (TCC).

Leia mais

Imagem - Como está Suzane Von Richthofen hoje? Mãe, casada e de sobrenome novo, ela leva vida discreta após deixar Tremembé

Como está Suzane Von Richthofen hoje? Mãe, casada e de sobrenome novo, ela leva vida discreta após deixar Tremembé

Imagem - O dia em que Suzane von Richtofen foi jurada no concurso de beleza de Tremembé

O dia em que Suzane von Richtofen foi jurada no concurso de beleza de Tremembé

Imagem - O crime bárbaro que levou para a cadeia Sandrão, ex de Suzane Von Richtofen e Elize Matsunaga

O crime bárbaro que levou para a cadeia Sandrão, ex de Suzane Von Richtofen e Elize Matsunaga

Enquanto Netinha conseguiu fugir do ataque com ajuda da direção do presídio, Suzane ficou encurralada. A cúpula do PCC, chefiada por Quitéria Silva Santos, conhecida como “rainha da penitenciária”, ordenou que Suzane fosse executada para mostrar o poder da facção. A missão ficou sob comando de Maria Bonita, detenta de 28 anos, natural de Paulo Afonso (BA), que exercia o papel de “assessora” de Quitéria.

Alta, imponente e temida, Maria Bonita havia se aproximado de Suzane logo nos primeiros dias de prisão, oferecendo “proteção” em troca de favores. Quando a loira recusou, a relação virou ameaça. “Você sabe que não vai durar aqui dentro, né, amorzinho?”, teria dito a baiana, segundo o livro.

Veja como está Suzane von Richthofen hoje

Veja como está Suzane von Richthofen hoje por Reprodução
Suzane von Richthofen e Felipe por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen virou costureira na cadeia e faz itens infantis por Reprodução
Suzane von Richthofen estuda Direito por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
1 de 13
Veja como está Suzane von Richthofen hoje por Reprodução

Durante as 22 horas de motim, Suzane ficou escondida dentro de um armário de ferro em um almoxarifado, sem ar e sem água. Do lado de fora, Maria Bonita liderava um grupo de cerca de 40 presas armadas com facas e marretas, gritando: “Eu sei que você está aí dentro, sua cadela! Vou cortar a sua garganta!”.

A tropa de choque da PM cercava a unidade, enquanto as detentas ameaçavam incendiar as reféns com álcool. No auge do caos, Quitéria foi assassinada com uma facada no pescoço, num golpe desferido por outra detenta em meio à confusão. Sua morte desarticulou a liderança do PCC na penitenciária e encerrou o motim.

Quando os policiais finalmente invadiram o presídio, Suzane foi retirada com vida, mas em estado de choque. Pouco depois, foi transferida para o Centro de Ressocialização Feminino de Rio Claro. Maria Bonita e outras líderes do PCC foram levadas a presídios do interior.

Mais recentes

Imagem - Terror na Pituba: bandidos em busca de Ozempic invadem farmácias e roubam até clientes

Terror na Pituba: bandidos em busca de Ozempic invadem farmácias e roubam até clientes
Imagem - 'Professores podem ficar com medo de reprovar alunos', prevê APLB após caso de envenenamento em Salvador

'Professores podem ficar com medo de reprovar alunos', prevê APLB após caso de envenenamento em Salvador
Imagem - Salvador realiza mutirões de triagem para cirurgias eletivas; saiba como participar

Salvador realiza mutirões de triagem para cirurgias eletivas; saiba como participar

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada