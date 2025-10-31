CRIME

Exatos 23 anos após o assassinato dos pais, como vive hoje Andreas von Richthofen

Irmã Suzane foi condenada por planejar crime com namorado e cunhado

Exatamente 23 anos após o assassinato dos pais, Manfred e Marísia Von Richthofen, os irmãos Suzane e Andreas seguiram caminhos distintos, mas hoje ambos buscam viver longe dos holofotes. Enquanto Andreas, hoje com 36 anos, vive isolado após anos lidando com dívidas, Já Suzane, condenada por planejar o crime brutal, busca reconstruir sua vida em torno da família e dos estudos, mantendo perfil discreto no interior de São Paulo.

Os irmãos não têm contato atualmente. Em setembro desse ano, uma tentativa de reaproximação por parte de Suzane quase terminou com envolvimento da polícia.

O assassinato brutal de Manfred e Marísia em 31 de outubro de 2002, cometido pelos irmãos Daniel e Christian Cravinhos em plano feito com Suzane, volta à tona não apenas pela data, mas pela estreia, hoje, da série "Tremembé", da Prime Video, que traz a atriz Marina Ruy Barbosa como a criminosa.

O isolamento de Andreas Von Richthofen e os problemas financeiros

Herdeiro do patrimônio deixado pelos pais, avaliado na época em cerca de R$ 10 milhões, Andreas viu sua herança se transformar em uma série de desafios legais e financeiros. Segundo levantamento da coluna de Ullisses Campbell, de O Globo, ele responde a dezenas de ações por débitos de condomínio e IPTU, que somam aproximadamente R$ 500 mil, e algumas propriedades herdadas, incluindo casas na zona sul de São Paulo, correm risco de ocupação ou perda por usucapião.

Após concluir doutorado em Química pela USP, Andreas optou por se afastar do convívio social. Em maio de 2017, foi amplamente divulgado que Andreas von Richthofen fora localizado em estado de surto, com roupas rasgadas e sinais de uso de substâncias ilícitas, quando tentava invadir uma casa na zona sul de São Paulo, mais especificamente em Santo Amaro. Inicialmente, algumas fontes da Prefeitura e de veículos de imprensa apontaram que ele havia sido encontrado na Cracolândia, o que depois foi desmentido.

O tio de Andreas, o médico Miguel Abdalla Neto, classificou o acontecimento como “um episódio isolado de descontrole emocional” e negou que ele estivesse no núcleo da Cracolândia. Em carta à imprensa, o tio afirmou que “a imagem do sobrinho foi exposta indevidamente” e que Andreas estava “em tratamento, acompanhado pela família, até seu completo restabelecimento e retomada normal de suas atividades”.

Nos últimos anos, Andreas passou a viver em uma chácara em São Roque, local de difícil acesso, sem internet ou telefone. Vizinhos relatam sinais de abandono na propriedade, como mato alto e piscina suja, e descrevem o irmão de Suzane como alguém que evita contato com terceiros e sair do seu terreno.

Em março de 2024, Andreas foi filmado por uma equipe de televisão do programa Geral do Povo, da RedeTV!, apresentado por Geraldo Luís. A reportagem mostrou o irmão de Suzane caminhando por uma estrada próxima à chácara. Ele recebeu uma oferta de ajuda para “dar um talento na chácara”, mas recusou, dizendo: “Não, obrigado, eu tenho dinheiro.” O programa também registrou o momento em que ele voltava do supermercado e evitava qualquer conversa com a equipe. As imagens, exibidas em rede nacional, reforçaram o retrato de isolamento e distanciamento social que marcam a vida de Andreas desde a morte dos pais.

A tentativa de reaproximação entre os irmãos ocorreu quando Suzane foi até a chácara de São Roque. Ela levou o filho recém-nascido, na esperança de que a presença do bebê ajudasse a “amolecer” o coração do irmão e abrisse espaço para um diálogo após anos de silêncio. A iniciativa, porém, não teve o resultado esperado. Andreas teria se recusado a conversar e, segundo vizinhos, chegou a ameaçar chamar a polícia caso a irmã insistisse em permanecer no local.

Suzane busca recomeço com nova família e estudos

Suzane Von Richthofen, que agora cumpre pena de mais de 39 anos em regime aberto, direcionou sua rotina para construir uma família. Desde 2023, é casada com o médico Felipe Zecchini Muniz e vive com o marido, o filho recém-nascido e três enteadas. Moradores do interior paulista, onde Suzane tem sido vista em Águas de Lindóia, afirmam que ela mantém um perfil discreto, evitando exposição midiática.

Ela deu à luz seu primeiro filho na madrugada de 26 de janeiro de 2024, no Hospital Albert Sabin, em Atibaia (SP). O parto foi realizado sob um esquema discreto de segurança: Suzane entrou na unidade pelos fundos e o hospital restringiu o acesso de funcionários para preservar a privacidade da paciente. O bebê recebeu o nome de Felipe, o mesmo do pai. De acordo com o Correio Braziliense, o casal decidiu que o menino não carregaria o sobrenome Richthofen, como forma de evitar associações diretas com o crime que chocou o país em 2002.

Pouco depois do nascimento do filho, Suzane retomou seus estudos no curso de Direito. Ela ingressou na Universidade São Francisco, no campus de Bragança Paulista (SP), utilizando a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).