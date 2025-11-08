Acesse sua conta
Reação de Caetano Veloso à indicação no Grammy 2026 surpreende

Cantor icônico da MPB não ficou tão animado assim com a notícia, e afirmou que “não liga muito” para premiações

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 11:16

Maria Bethânia e Caetano Veloso
Maria Bethânia e Caetano Veloso Crédito: Divulgação

Vai ter Brasil no Grammy Awards 2026 sim! Caetano Veloso e Maria Bethânia estão na lista de indicados da premiação internacional, divulgada nesta sexta-feira (7/11). E os fãs da MPB já celebram o reconhecimento dos artistas brasileiros.

No perfil das redes sociais, no entanto, o cantor não pareceu tão empolgado com a notícia. Em um vídeo gravado pela esposa, Paula Lavigne, Caetano teve uma reação inusitada e revelou não se importar com prêmios ou indicações.

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

