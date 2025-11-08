Reação de Caetano Veloso à indicação no Grammy 2026 surpreende

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
MetrópoIes
Publicado em 8 de novembro de 2025 às 11:16
Vai ter Brasil no Grammy Awards 2026 sim! Caetano Veloso e Maria Bethânia estão na lista de indicados da premiação internacional, divulgada nesta sexta-feira (7/11). E os fãs da MPB já celebram o reconhecimento dos artistas brasileiros.
No perfil das redes sociais, no entanto, o cantor não pareceu tão empolgado com a notícia. Em um vídeo gravado pela esposa, Paula Lavigne, Caetano teve uma reação inusitada e revelou não se importar com prêmios ou indicações.