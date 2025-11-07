MÚSICA

Caetano Veloso e Maria Bethânia são indicados ao Grammy 2026 na categoria Melhor Álbum de Música Global

Cerimônia de premiação acontece no dia 1º de fevereiro de 2026, em Los Angeles

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 13:48

Maria Bethânia e Caetano Veloso Crédito: Divulgação

Caetano Veloso e Maria Bethânia estão concorrendo ao Grammy 2026 na categoria Melhor Álbum de Música Global. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (7), quando a Academia de Gravação anunciou os indicados na edição do ano que vem da maior premiação da música dos Estados Unidos. A cerimônia está marcada para acontecer no dia 1 de fevereiro de 2026, em Los Angeles.

O disco "Caetano e Bethânia Ao Vivo" compete em uma categoria que também tem: "No Sign of Weakness", do rapper nigeriano Burna Boy; "Sounds Of Kumbha", do cantor indiano Siddhant Bhatia; "Eclairer le monde, Light the World", do senegalês Youssou N'Dour; "Mind Explosion", da banda de jazz Shakti; e "Chapter III: We Return To Light", da britânica Anoushka Shankar em parceria com Alam Khan e Sarathy Korwar, artistas de origem indiana.

Entre os principais indicados no Grammy 2026, estão Lady Gaga, com o álbum "Mayhem"; Bad Bunny, com "Debi Tirar Más Fotos"; Sabrina Carpenter, com "Man's Best Friend"; e Kendrick Lamar, com "GNX".



Essa edição do prêmio, aliás, terá duas novas categorias: Melhor Capa de Álbum e Melhor Álbum de Country Tradicional. Com isso, os discos de country podem ser indicados às categorias de Tradicional ou Contemporâneo. Ao todo, serão 95 categorias no Grammy 2026.

Veja os indicados nas principais categorias:

Álbum do Ano

Debi Tirar Más Fotos - Bad Bunny

Swag - Justin Bieber

Man's Best Friend - Sabrina Carpenter

Let God Sort 'Em Out - Clipse, Pusha T, Malice

Mayhem - Lady Gaga

GNX - Kendrick Lamar

Mutt - Leon Thomas

Chromakopia - Tyler, The Creator

Gravação do Ano

DtMF - Bad Bunny

Manchild - Sabrina Carpenter

Anxiety - Doechii

Wildflower - Billie Eilish

Abracadabra - Lady Gaga

Luther - Kendrick Lamar e SZA

The Subway - Chappell Roan

Apt. - Rosé, Bruno Mars

Música do Ano

Golden - KPop Demon Hunters

Luther - Kendrick Lamar, SZA

Manchild - Sabrina Carpenter

Wildflower - Billie Eilish

Dtmf - Bad Bunny

Abracadabra - Lady Gaga

Anxiety - Doechii

Artista Revelação

Olivia Dean

Katseye

The Marias

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Melhor Álbum de Música Urbana

Debi Tirar Más Fotos - Bad Bunny

Mixteip - J Balvin

Ferxxo Vol x: Sagrado - Feid

Naiki - Nicki Nicole

EUB Deluxe - Trueno

Sinfonico (En Vivo) - Yandel

Melhor Álbum de R&B

Beloved - Giveon

Why Not More? - Coco Jones

The Crown - Ledisi

Escape Room - Teyana Taylor

Mutt - Leon Thomas

Melhor Álbum de Rap

Let God Sort 'Em Out - Clipse, Pusha T & Malice

Glorious - GloRilla

God Does Like Ugly - JID

GNX - Kendrick Lamar

Chromakopia - Tyler, The Creator

Melhor Álbum de Rock

private music - Deftones

I Quit - Haim

From Zero - Linkin Park

Never Enough - Turnstile

Idols - Yungblud

Melhor Álbum de Pop Vocal

Swag - Justin Bieber

Man's Best Friend - Sabrina Carpenter

Something Beautiful - Miley Cyrus

Mayhem - Lady Gaga

I've Tried Everything But Therapy (Part 2) - Teddy Swims

Melhor Performance Pop Solo Vocal

Daisies - Justin Bieber

Manchild - Sabrina Carpenter

Disease - Lady Gaga

The Subway - Chappell Roan

Messy - Lola Young

Música para mídia visual

As Alive As You Need Me To Be - Trent Reznor & Atticus Ross - Tron: Ares

Golden - KPop Demon Hunters

I Lied to you - Sinners

Never Too Late - Elton John e Brandi Carlile - Elton John: Never Too Late

Melhor Álbum de Country Tradicional

Dollar a Day - Charley Crockett

American Romance - Lukas Nelson

Oh What a Beautiful World - Willie Nelson

Hard Headed Woman - Margo Price

Ain't In It For My Health - Zach Top

Melhor Álbum de Country Contemporâneo

Patterns - Kelsea Ballerini

Snipe Hunter - Tyler Childers

Evangeline vs. The Machine - Eric Church

Beautifully Broken - Jelly Roll

Postcard From Texas - Miranda Lambert

Produtor do ano, não-clássico

Dan Auerbach

Cirkut

Dijon

Blake Mills

Sounwave

Compositor do ano, não-clássico