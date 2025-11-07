Caetano Veloso e Maria Bethânia são indicados ao Grammy 2026 na categoria Melhor Álbum de Música Global

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 7 de novembro de 2025 às 13:48
Caetano Veloso e Maria Bethânia estão concorrendo ao Grammy 2026 na categoria Melhor Álbum de Música Global. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (7), quando a Academia de Gravação anunciou os indicados na edição do ano que vem da maior premiação da música dos Estados Unidos. A cerimônia está marcada para acontecer no dia 1 de fevereiro de 2026, em Los Angeles.
O disco "Caetano e Bethânia Ao Vivo" compete em uma categoria que também tem: "No Sign of Weakness", do rapper nigeriano Burna Boy; "Sounds Of Kumbha", do cantor indiano Siddhant Bhatia; "Eclairer le monde, Light the World", do senegalês Youssou N'Dour; "Mind Explosion", da banda de jazz Shakti; e "Chapter III: We Return To Light", da britânica Anoushka Shankar em parceria com Alam Khan e Sarathy Korwar, artistas de origem indiana.
Caetano Veloso e Maria Bethânia
Entre os principais indicados no Grammy 2026, estão Lady Gaga, com o álbum "Mayhem"; Bad Bunny, com "Debi Tirar Más Fotos"; Sabrina Carpenter, com "Man's Best Friend"; e Kendrick Lamar, com "GNX".
Essa edição do prêmio, aliás, terá duas novas categorias: Melhor Capa de Álbum e Melhor Álbum de Country Tradicional. Com isso, os discos de country podem ser indicados às categorias de Tradicional ou Contemporâneo. Ao todo, serão 95 categorias no Grammy 2026.
Veja os indicados nas principais categorias:
Álbum do Ano
Gravação do Ano
Música do Ano
Artista Revelação
Melhor Álbum de Música Urbana
Melhor Álbum de R&B
Melhor Álbum de Rap
Melhor Álbum de Rock
Melhor Álbum de Pop Vocal
Melhor Performance Pop Solo Vocal
Música para mídia visual
Melhor Álbum de Country Tradicional
Melhor Álbum de Country Contemporâneo
Produtor do ano, não-clássico
Compositor do ano, não-clássico