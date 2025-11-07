Acesse sua conta
Caetano Veloso e Maria Bethânia são indicados ao Grammy 2026 na categoria Melhor Álbum de Música Global

Cerimônia de premiação acontece no dia 1º de fevereiro de 2026, em Los Angeles

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 13:48

Maria Bethânia e Caetano Veloso
Maria Bethânia e Caetano Veloso Crédito: Divulgação

Caetano Veloso e Maria Bethânia estão concorrendo ao Grammy 2026 na categoria Melhor Álbum de Música Global. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (7), quando a Academia de Gravação anunciou os indicados na edição do ano que vem da maior premiação da música dos Estados Unidos. A cerimônia está marcada para acontecer no dia 1 de fevereiro de 2026, em Los Angeles.

O disco "Caetano e Bethânia Ao Vivo" compete em uma categoria que também tem: "No Sign of Weakness", do rapper nigeriano Burna Boy; "Sounds Of Kumbha", do cantor indiano Siddhant Bhatia; "Eclairer le monde, Light the World", do senegalês Youssou N'Dour; "Mind Explosion", da banda de jazz Shakti; e "Chapter III: We Return To Light", da britânica Anoushka Shankar em parceria com Alam Khan e Sarathy Korwar, artistas de origem indiana.

Caetano Veloso e Maria Bethânia

Caetano Veloso e Maria Bethânia por Reprodução
Caetano Veloso e Maria Bethânia por Reprodução
Caetano Veloso e Maria Bethânia por Reprodução
Caetano Veloso e Maria Bethânia por Reprodução
Caetano Veloso e Maria Bethânia por Reprodução
1 de 5
Caetano Veloso e Maria Bethânia por Reprodução

Entre os principais indicados no Grammy 2026, estão Lady Gaga, com o álbum "Mayhem"; Bad Bunny, com "Debi Tirar Más Fotos"; Sabrina Carpenter, com "Man's Best Friend"; e Kendrick Lamar, com "GNX".

Essa edição do prêmio, aliás, terá duas novas categorias: Melhor Capa de Álbum e Melhor Álbum de Country Tradicional. Com isso, os discos de country podem ser indicados às categorias de Tradicional ou Contemporâneo. Ao todo, serão 95 categorias no Grammy 2026.

Veja os indicados nas principais categorias:

Álbum do Ano

  • Debi Tirar Más Fotos - Bad Bunny
  • Swag - Justin Bieber
  • Man's Best Friend - Sabrina Carpenter
  • Let God Sort 'Em Out - Clipse, Pusha T, Malice
  • Mayhem - Lady Gaga
  • GNX - Kendrick Lamar
  • Mutt - Leon Thomas
  • Chromakopia - Tyler, The Creator

Gravação do Ano

  • DtMF - Bad Bunny
  • Manchild - Sabrina Carpenter
  • Anxiety - Doechii
  • Wildflower - Billie Eilish
  • Abracadabra - Lady Gaga
  • Luther - Kendrick Lamar e SZA
  • The Subway - Chappell Roan
  • Apt. - Rosé, Bruno Mars

Música do Ano

  • Golden - KPop Demon Hunters
  • Luther - Kendrick Lamar, SZA
  • Manchild - Sabrina Carpenter
  • Wildflower - Billie Eilish
  • Dtmf - Bad Bunny
  • Abracadabra - Lady Gaga
  • Anxiety - Doechii

Artista Revelação

  • Olivia Dean
  • Katseye
  • The Marias
  • Addison Rae
  • sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

Melhor Álbum de Música Urbana

  • Debi Tirar Más Fotos - Bad Bunny
  • Mixteip - J Balvin
  • Ferxxo Vol x: Sagrado - Feid
  • Naiki - Nicki Nicole
  • EUB Deluxe - Trueno
  • Sinfonico (En Vivo) - Yandel

Melhor Álbum de R&B

  • Beloved - Giveon
  • Why Not More? - Coco Jones
  • The Crown - Ledisi
  • Escape Room - Teyana Taylor
  • Mutt - Leon Thomas

Melhor Álbum de Rap

  • Let God Sort 'Em Out - Clipse, Pusha T & Malice
  • Glorious - GloRilla
  • God Does Like Ugly - JID
  • GNX - Kendrick Lamar
  • Chromakopia - Tyler, The Creator

Melhor Álbum de Rock

  • private music - Deftones
  • I Quit - Haim
  • From Zero - Linkin Park
  • Never Enough - Turnstile
  • Idols - Yungblud

Melhor Álbum de Pop Vocal

  • Swag - Justin Bieber
  • Man's Best Friend - Sabrina Carpenter
  • Something Beautiful - Miley Cyrus
  • Mayhem - Lady Gaga
  • I've Tried Everything But Therapy (Part 2) - Teddy Swims

Melhor Performance Pop Solo Vocal

  • Daisies - Justin Bieber
  • Manchild - Sabrina Carpenter
  • Disease - Lady Gaga
  • The Subway - Chappell Roan
  • Messy - Lola Young

Música para mídia visual

  • As Alive As You Need Me To Be - Trent Reznor & Atticus Ross - Tron: Ares
  • Golden - KPop Demon Hunters
  • I Lied to you - Sinners
  • Never Too Late - Elton John e Brandi Carlile - Elton John: Never Too Late

Melhor Álbum de Country Tradicional

  • Dollar a Day - Charley Crockett
  • American Romance - Lukas Nelson
  • Oh What a Beautiful World - Willie Nelson
  • Hard Headed Woman - Margo Price
  • Ain't In It For My Health - Zach Top

Melhor Álbum de Country Contemporâneo

  • Patterns - Kelsea Ballerini
  • Snipe Hunter - Tyler Childers
  • Evangeline vs. The Machine - Eric Church
  • Beautifully Broken - Jelly Roll
  • Postcard From Texas - Miranda Lambert

Produtor do ano, não-clássico

  • Dan Auerbach
  • Cirkut
  • Dijon
  • Blake Mills
  • Sounwave

Compositor do ano, não-clássico

  • Amy Allen
  • Edgar Barrera
  • Jessie Jo Dillon
  • Tobias Jesso Jr.
  • Laura Veltz

Maria Bethânia Caetano Caetano Veloso Grammy

