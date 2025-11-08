Avião pousa de lado por causa de forte ventania em aeroporto; veja o VÍDEO

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Estadão
Publicado em 8 de novembro de 2025 às 11:29
O pouso de avião comercial no Aeroporto Internacional de Navegantes, em Santa Catarina, viralizou nas redes sociais. Isso porque o piloto fez uma manobra espetacular, fazendo com que a aeronave descesse 'de lado' para compensar a forte ventania, com ventos cruzados, que acontecia na região.
O avião vinha do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo e pousou em Navegantes na quarta-feira (5), às 16h26. Segundo a concessionária responsável, a manobra é conhecida como pouso-caranguejo ou crab approach, em inglês, em que a aeronave realiza o procedimento de descida de lado. Ou seja, o piloto aponta o nariz do avião para a direção do vento durante a aproximação com a terra e o alinhamento com a pista acontece quando o avião está prestes a tocar o solo.
A manobra é considerada um procedimento dentro da normalidade na aviação, sem risco para os passageiros, especialmente em aeroportos localizados perto do mar, como é o caso de Navegantes
O gerente do Aeroporto Internacional de Navegantes, Wilson Rocha, afirmou que esse tipo de manobra é mais comum do que se imagina: "O piloto recebe as informações do vento e, com base na performance da aeronave e nos limites previstos, decide se é seguro pousar", explica.
No momento do pouso, as rajadas de vento na região chegaram a quase 70 km/h, segundo informou a Motiva, concessionária responsável pela administração do Aeroporto de Navegantes.