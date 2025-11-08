Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Avião pousa de lado por causa de forte ventania em aeroporto; veja o VÍDEO

Rajadas de vento na região chegaram a quase 70 km/h no aeroporto em Navegantes, em Santa Catarina

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Giuliana Mancini

  • Estadão

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 11:29

Avião desceu 'de lado' durante pouso
Avião desceu 'de lado' durante pouso Crédito: Reprodução

O pouso de avião comercial no Aeroporto Internacional de Navegantes, em Santa Catarina, viralizou nas redes sociais. Isso porque o piloto fez uma manobra espetacular, fazendo com que a aeronave descesse 'de lado' para compensar a forte ventania, com ventos cruzados, que acontecia na região.

O avião vinha do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo e pousou em Navegantes na quarta-feira (5), às 16h26. Segundo a concessionária responsável, a manobra é conhecida como pouso-caranguejo ou crab approach, em inglês, em que a aeronave realiza o procedimento de descida de lado. Ou seja, o piloto aponta o nariz do avião para a direção do vento durante a aproximação com a terra e o alinhamento com a pista acontece quando o avião está prestes a tocar o solo.

O jato de R$ 28 milhões de Virginia Fonseca

Virginia Fonseca viaja à Europa em jato de R$ 28 milhões por Reprodução
Virginia Fonseca viaja à Europa em jato de R$ 28 milhões por Reprodução
Virginia Fonseca viaja à Europa em jato de R$ 28 milhões por Reprodução
Virginia Fonseca viaja à Europa em jato de R$ 28 milhões por Reprodução
1 de 4
Virginia Fonseca viaja à Europa em jato de R$ 28 milhões por Reprodução

A manobra é considerada um procedimento dentro da normalidade na aviação, sem risco para os passageiros, especialmente em aeroportos localizados perto do mar, como é o caso de Navegantes

O gerente do Aeroporto Internacional de Navegantes, Wilson Rocha, afirmou que esse tipo de manobra é mais comum do que se imagina: "O piloto recebe as informações do vento e, com base na performance da aeronave e nos limites previstos, decide se é seguro pousar", explica.

No momento do pouso, as rajadas de vento na região chegaram a quase 70 km/h, segundo informou a Motiva, concessionária responsável pela administração do Aeroporto de Navegantes.

Mais recentes

Imagem - Anjo da Transformação chega para 4 signos: um novo começo te espera, deixe o passado ir embora

Anjo da Transformação chega para 4 signos: um novo começo te espera, deixe o passado ir embora
Imagem - Três pessoas morrem após ônibus derrubar muro de estacionamento

Três pessoas morrem após ônibus derrubar muro de estacionamento
Imagem - 3 signos iniciam um novo e poderoso capítulo de vida neste sábado (8 de novembro)

3 signos iniciam um novo e poderoso capítulo de vida neste sábado (8 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Marcela Tomaszewski anuncia fim do namoro com Dado Dolabella: 'Nunca mais'
01

Marcela Tomaszewski anuncia fim do namoro com Dado Dolabella: 'Nunca mais'

Imagem - Quatro morrem e três são presos em em ação para capturar suspeitos de sequestro de nutricionista
02

Quatro morrem e três são presos em em ação para capturar suspeitos de sequestro de nutricionista

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (8 de novembro): sábado de boas vibrações e recomeços
03

Cor e número da sorte de hoje (8 de novembro): sábado de boas vibrações e recomeços

Imagem - Queda do IPTV: serviços de streaming pirata derrubados tinham mais clientes que Claro e Sky juntas
04

Queda do IPTV: serviços de streaming pirata derrubados tinham mais clientes que Claro e Sky juntas