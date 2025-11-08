Acesse sua conta
Com saída de Boninho, Nicole Bahls é cotada para o Camarote do BBB 26

Modelo está em alta na Globo e já comentou sobre possível participação no reality show

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 12:55

Nicole Bahls
Nicole Bahls Crédito: Reprodução

Faltam dois meses para a estreia da nova edição do Big Brother Brasil (BBB), e algumas celebridades já estão sendo cotadas para participar do principal reality show da Globo. Entre os nomes cotados para participar da atração no ano que vem, está Nicole Bahls.

A modelo vem conquistando o público com seu carisma na "Dança dos Famosos", quadro do "Domingão com Huck". Além disso, tem chamado a atenção em suas participações em outros programas da casa, como o "Criança Esperança" e o "Angélica ao Vivo". Em alta, ela pode estar no Camarote do "BBB 26", que estreia no dia 12 de janeiro.

O fato de Nicole já ter participado de "A Fazenda", da Record, também não é mais um impeditivo. Isso porque, com a saída de Boninho da Globo, a regra de que ex-participantes de outros reality shows não poderiam ser convidados para o "Big Brother Brasil" não existe mais. Ou seja, o caminho estaria aberto para a modelo.

Nicole já comentou sobre a possibilidade. Em conversa ocorrida durante os bastidores do "Dança dos Famosos", ela disse que é uma experiência "incrível" participar de reality shows, e falou que adoraria ir para o BBB na mesma edição do criador de conteúdo Álvaro, com quem iniciou a amizade nos ensaios do quadro do "Domingão".

"Se me chamassem para ir com o Álvaro para o BBB, eu ia amar, porque eu amo o Álvaro! O Álvaro é uma delícia de pessoa, é meu amigo de trabalho. Estar com o Álvaro ainda concorrendo a vários prêmios seria um sonho", falou.

