Seis mortos e 750 feridos: veja quem são as vítimas do tornado no Paraná

Wladmir Pinheiro
Giuliana Mancini
Publicado em 8 de novembro de 2025 às 14:48
Pelo menos 750 pessoas ficaram feridas e seis morreram durante a passagem do tornado que atingiu o Paraná nesta sexta-feira (7).
Os nomes de cinco vítimas foram confirmadas pelo Governo do estado.
Claudino Paulino Risse, 57 anos, de Rio Bonito do Iguaçu;
Jose Neri Geremias, 53 anos, de Guarapuava;
Jurandir Nogueira Ferreira, 49 anos, de Rio Bonito do Iguaçu;
Adriane Maria de Moura, 47 anos, de Rio Bonito do Iguaçu;
Jose Gieteski, de 83 anos, de Rio Bonito do Iguaçu.
A sexta vítima é a adolescente Julia Kwapis, 14 anos. Ela foi arrastada pelo vento enquanto estava na casa de uma amiga em Rio Bonito do Iguaçu, segundo a família relatou à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná.
Tornado causa destruição no Paraná
A jovem estava na casa de uma amiga, em Rio Bonito do Iguaçu, cidade que ficou 90% destruída pelo tornado. Ferida depois de ter sido arrastada, a adolescente chegou a ser levada ao Hospital São José, em Laranjeiras do Sul, cidade a aproximadamente 18 quilômetros de distância, mas não resistiu.
A mãe de Julia contou que a família ficou sem notícias da jovem durante toda noite de sexta-feira e madrugada de sábado (8). Às 6h20, ela foi comunicada que a filha estava no hospital da cidade vizinha. O fenômeno climático foi classificado como EF3 e teve ventos que chegaram a 250 km/h.
"A princípio, o que a gente soube é que ela foi jogada, ela foi arrastada. Ela chegou aqui em um grau muito difícil... um grau quatro de sobrevivência. Ela está muito machucada", disse a mãe nesta manhã à RPC. Segundo ela, a jovem iria receber a Crisma, sacramento da Igreja Católica, neste sábado (8), e a família estava combinando um churrasco para comemorar.