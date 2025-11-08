Mulher morta durante tornado estava em supermercado que desabou no Paraná

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wladmir Pinheiro
Giuliana Mancini
Publicado em 8 de novembro de 2025 às 15:05
Adriane Maria de Moura, 47 anos, é uma das seis pessoas que morreram na passagem do tornado que atingiu o Paraná, na noite desta sexta-feira (7). Ela estava abrigada em um supermercado em Rio Bonito do Iguaçu.
O estabelecimento desabou com a força dos ventos, que passaram de 250 km/h, segundo divulgou o governo do Paraná.
Mortos, feridos e a destruição na passagem do tornado no Paraná
Além de Adriana, os corpos de outras pessoas já foram identificadas. São elas:
Os nomes de cinco vítimas foram confirmadas pelo Governo do estado.
Claudino Paulino Risse, 57 anos, de Rio Bonito do Iguaçu;
Jose Neri Geremias, 53 anos, de Guarapuava;
Jurandir Nogueira Ferreira, 49 anos, de Rio Bonito do Iguaçu;
Jose Gieteski, de 83 anos, de Rio Bonito do Iguaçu.
A Prefeitura de Sulina, no Centro-Sul do Estado, emitiu nota de pesar pela morte de Adriane.
Nota de pesar - Prefeitura de Sulina
O Município de Sulina, através da Administração Municipal, vem a público manifestar solidariedade a todas as famílias impactadas pelo tornado ocorrido na data de ontem na cidade vizinha de Rio Bonito do Iguaçu, local que teve grande parte das edificações urbanas danificadas e/ou destruídas em virtude da ação do vendaval.
A Administração de Sulina enviou equipe para Rio Bonito do Iguaçu para auxílio às famílias afetadas, disponibilizando também um caminhão-pipa abastecido com água potável para distribuição aos afetados e para as equipes de voluntários que trabalham no local.
Prestamos também nossa solidariedade e consternação às famílias que perderam seus lares e seus entes queridos com essa fatalidade.
Expressamos nossos sentimentos de pesar, em especial à família sulinense De Moura, pelo falecimento de Adriane Maria de Moura, vítima do desabamento de um supermercado causado pelo tornado em Rio Bonito do Iguaçu.
Informamos que estamos realizando uma campanha de arrecadação SOS Rio Bonito do Iguaçu, com ponto de coleta no prédio da Prefeitura Municipal de Sulina na manhã de hoje.