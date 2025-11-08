SEIS MORTOS

Mulher morta durante tornado estava em supermercado que desabou no Paraná

Supermercado desabou com a força dos ventos, que passaram de 250 km/h, segundo divulgou o governo do Paraná.



Wladmir Pinheiro

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 15:05

Julia Kwapis, Jurandir Nogueira Ferreira e Adriane Maria de Moura morreram Crédito: Reprodução

Adriane Maria de Moura, 47 anos, é uma das seis pessoas que morreram na passagem do tornado que atingiu o Paraná, na noite desta sexta-feira (7). Ela estava abrigada em um supermercado em Rio Bonito do Iguaçu.

O estabelecimento desabou com a força dos ventos, que passaram de 250 km/h, segundo divulgou o governo do Paraná.

Mortos, feridos e a destruição na passagem do tornado no Paraná 1 de 8

Além de Adriana, os corpos de outras pessoas já foram identificadas. São elas:

Os nomes de cinco vítimas foram confirmadas pelo Governo do estado.

Claudino Paulino Risse, 57 anos, de Rio Bonito do Iguaçu;

Jose Neri Geremias, 53 anos, de Guarapuava;

Jurandir Nogueira Ferreira, 49 anos, de Rio Bonito do Iguaçu;

Jose Gieteski, de 83 anos, de Rio Bonito do Iguaçu.

A Prefeitura de Sulina, no Centro-Sul do Estado, emitiu nota de pesar pela morte de Adriane.

Nota de pesar - Prefeitura de Sulina

O Município de Sulina, através da Administração Municipal, vem a público manifestar solidariedade a todas as famílias impactadas pelo tornado ocorrido na data de ontem na cidade vizinha de Rio Bonito do Iguaçu, local que teve grande parte das edificações urbanas danificadas e/ou destruídas em virtude da ação do vendaval.

A Administração de Sulina enviou equipe para Rio Bonito do Iguaçu para auxílio às famílias afetadas, disponibilizando também um caminhão-pipa abastecido com água potável para distribuição aos afetados e para as equipes de voluntários que trabalham no local.

Prestamos também nossa solidariedade e consternação às famílias que perderam seus lares e seus entes queridos com essa fatalidade.

Expressamos nossos sentimentos de pesar, em especial à família sulinense De Moura, pelo falecimento de Adriane Maria de Moura, vítima do desabamento de um supermercado causado pelo tornado em Rio Bonito do Iguaçu.