Adolescente de 14 anos morreu depois de ter sido arrastada por tornado no Paraná

Wladmir Pinheiro
Giuliana Mancini
Publicado em 8 de novembro de 2025 às 14:19
A adolescente Julia Kwapis, 14 anos, foi arrastada pelo vento durante a passagem do tornado no Paraná, segundo a família. Ela é uma das seis pessoas que morreram na sexta-feira (7) após as fortes rajadas atingirem o Sul do Brasil.
A jovem estava na casa de uma amiga, em Rio Bonito do Iguaçu, cidade que ficou 90% destruída pelo tornado. Ferida, a adolescente chegou a ser levada ao Hospital São José, em Laranjeiras do Sul, cidade a aproximadamente 18 quilômetros de distância, mas não resistiu.
Tornado causa destruição no Paraná
Em entrevista à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, a mãe de Julia contou que a família ficou sem notícias da jovem durante toda noite de sexta-feira e madrugada de sábado (8). Às 6h20, ela foi comunicada que a filha estava no hospital da cidade vizinha. O fenômeno climático foi classificado como EF3 e teve ventos que chegaram a 250 km/h.
"A princípio, o que a gente soube é que ela foi jogada, ela foi arrastada. Ela chegou aqui em um grau muito difícil... um grau quatro de sobrevivência. Ela está muito machucada", disse a mãe nesta manhã. Segundo ela, a jovem iria receber a Crisma, sacramento da Igreja Católica, neste sábado (8), e a família estava combinando um churrasco para comemorar.
A Defesa Civil confirmou que cinco das seis pessoas que morreram são de Rio Bonito do Iguaçu: dois homens de 49, 57 e 83 anos, uma mulher de 47 e Julia, de 14. A sexta é de Guarapuava, um homem de 53 anos que foi soterrado. As identidades das outras vítimas não foram divulgadas até a última atualização desta reportagem.
Em nota oficial, o governo do Paraná informou que 437 pessoas ficaram feridas, sendo nove em estado grave. A estimativa é que ao menos 10 mil pessoas tenham sido afetadas, segundo a Defesa Civil.
De acordo com relatos de moradores, o tornado chegou com temporal, vento forte e granizo. Segundo a Defesa Civil, cerca de 80% de Rio Bonito do Iguaçu ficou destruído, com destelhamentos e colapso estrutural de algumas construções.
O tornado que causou destruição teve ventos acima de 250km/h, segundo o governador Ratinho Jr. (PSD) na manhã deste sábado. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) informou que o tornado atingiu o índice EF3, numa escala que vai até cinco.
O governo do Paraná decidiu adiar a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Rio Bonito do Iguaçu, município mais afetado pelo tornado que deixou seis mortos e mais de 430 feridos. A prova, que seria realizada neste domingo (9), será remarcada para uma nova data ainda não definida.
O anúncio foi feito pelo governador Ratinho Júnior (PSD) em publicação no X (antigo Twitter). Na mensagem, ele também informou a criação de uma força-tarefa para auxiliar as famílias da cidade “a se reerguerem” após a tragédia.