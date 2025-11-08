SEIS MORTOS

Adolescente de 14 anos morreu depois de ter sido arrastada por tornado no Paraná

Julia Kwapis estava na casa de amiga em Rio Bonito do Iguaçu



Wladmir Pinheiro

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 14:19

Julia morreu após ficar ferida durante temporal que atingiu o Paraná Crédito: Reprodução

A adolescente Julia Kwapis, 14 anos, foi arrastada pelo vento durante a passagem do tornado no Paraná, segundo a família. Ela é uma das seis pessoas que morreram na sexta-feira (7) após as fortes rajadas atingirem o Sul do Brasil.

A jovem estava na casa de uma amiga, em Rio Bonito do Iguaçu, cidade que ficou 90% destruída pelo tornado. Ferida, a adolescente chegou a ser levada ao Hospital São José, em Laranjeiras do Sul, cidade a aproximadamente 18 quilômetros de distância, mas não resistiu.

Em entrevista à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, a mãe de Julia contou que a família ficou sem notícias da jovem durante toda noite de sexta-feira e madrugada de sábado (8). Às 6h20, ela foi comunicada que a filha estava no hospital da cidade vizinha. O fenômeno climático foi classificado como EF3 e teve ventos que chegaram a 250 km/h.

"A princípio, o que a gente soube é que ela foi jogada, ela foi arrastada. Ela chegou aqui em um grau muito difícil... um grau quatro de sobrevivência. Ela está muito machucada", disse a mãe nesta manhã. Segundo ela, a jovem iria receber a Crisma, sacramento da Igreja Católica, neste sábado (8), e a família estava combinando um churrasco para comemorar.

Tragédia no Sul

A Defesa Civil confirmou que cinco das seis pessoas que morreram são de Rio Bonito do Iguaçu: dois homens de 49, 57 e 83 anos, uma mulher de 47 e Julia, de 14. A sexta é de Guarapuava, um homem de 53 anos que foi soterrado. As identidades das outras vítimas não foram divulgadas até a última atualização desta reportagem.

Em nota oficial, o governo do Paraná informou que 437 pessoas ficaram feridas, sendo nove em estado grave. A estimativa é que ao menos 10 mil pessoas tenham sido afetadas, segundo a Defesa Civil.

De acordo com relatos de moradores, o tornado chegou com temporal, vento forte e granizo. Segundo a Defesa Civil, cerca de 80% de Rio Bonito do Iguaçu ficou destruído, com destelhamentos e colapso estrutural de algumas construções.



O tornado que causou destruição teve ventos acima de 250km/h, segundo o governador Ratinho Jr. (PSD) na manhã deste sábado. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) informou que o tornado atingiu o índice EF3, numa escala que vai até cinco.

Enem adiado

O governo do Paraná decidiu adiar a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Rio Bonito do Iguaçu, município mais afetado pelo tornado que deixou seis mortos e mais de 430 feridos. A prova, que seria realizada neste domingo (9), será remarcada para uma nova data ainda não definida.