Paraná suspende aplicação do Enem após cidade ser destruída por tornado

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 14:05
O governo do Paraná decidiu adiar a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Rio Bonito do Iguaçu, município mais afetado pelo tornado que deixou seis mortos e mais de 430 feridos. A prova, que seria realizada neste domingo (9), será remarcada para uma nova data ainda não definida.
O anúncio foi feito pelo governador Ratinho Júnior (PSD) em publicação no X (antigo Twitter). Na mensagem, ele também informou a criação de uma força-tarefa para auxiliar as famílias da cidade “a se reerguerem” após a tragédia.
Tornado causa destruição no Paraná
Seis pessoas morreram durante a passagem de um tornado pelo Paraná, na sexta-feira (7). A jovem Julia Kwapis, de 14 anos, estava na casa de uma amiga, em Rio Bonito do Iguaçu, quando foi arrastada pelas fortes rajadas de vento, segundo a família. O fenômeno climático foi classificado como EF3 e teve ventos que chegaram a 250 km/h.
Ferida, a adolescente chegou a ser levada ao Hospital São José, em Laranjeiras do Sul, cidade a aproximadamente 18 quilômetros de distância, segundo o G1. Em entrevista à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, a mãe de Julia contou que a família ficou sem notícias da jovem durante toda noite de sexta-feira e madrugada de sábado (8). Às 6h20, ela foi comunicada que a filha estava no hospital da cidade vizinha.