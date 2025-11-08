'CENÁRIO DE GUERRA'

Paraná suspende aplicação do Enem após cidade ser destruída por tornado

Tornado em Rio Bonito do Iguaçu destruiu cerca de 80% da cidade, diz governo





Wladmir Pinheiro

Giuliana Mancini

Estadão

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 14:05

O governo do Paraná decidiu adiar a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Rio Bonito do Iguaçu, município mais afetado pelo tornado que deixou seis mortos e mais de 430 feridos. A prova, que seria realizada neste domingo (9), será remarcada para uma nova data ainda não definida.

O anúncio foi feito pelo governador Ratinho Júnior (PSD) em publicação no X (antigo Twitter). Na mensagem, ele também informou a criação de uma força-tarefa para auxiliar as famílias da cidade “a se reerguerem” após a tragédia.

Seis pessoas morreram durante a passagem de um tornado pelo Paraná, na sexta-feira (7). A jovem Julia Kwapis, de 14 anos, estava na casa de uma amiga, em Rio Bonito do Iguaçu, quando foi arrastada pelas fortes rajadas de vento, segundo a família. O fenômeno climático foi classificado como EF3 e teve ventos que chegaram a 250 km/h.