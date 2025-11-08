Acesse sua conta
Paraná suspende aplicação do Enem após cidade ser destruída por tornado

Tornado em Rio Bonito do Iguaçu destruiu cerca de 80% da cidade, diz governo

  Wladmir Pinheiro
  Giuliana Mancini
  Estadão

  • Wladmir Pinheiro

  • Giuliana Mancini

  • Estadão

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 14:05

Paraná suspende aplicação do Enem após cidade ser destruída por tornado Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O governo do Paraná decidiu adiar a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Rio Bonito do Iguaçu, município mais afetado pelo tornado que deixou seis mortos e mais de 430 feridos. A prova, que seria realizada neste domingo (9), será remarcada para uma nova data ainda não definida.

O anúncio foi feito pelo governador Ratinho Júnior (PSD) em publicação no X (antigo Twitter). Na mensagem, ele também informou a criação de uma força-tarefa para auxiliar as famílias da cidade “a se reerguerem” após a tragédia.

Tornado causa destruição no Paraná

Julia morreu durante temporal que atingiu o Paraná
Tornado causa destruição no Paraná
Tornado causa destruição no Paraná por Reprodução/Globonews
Tornado causa destruição no Paraná por Reprodução
Destruição em Rio Bonito do Iguaçu (PR)
Tornado no Paraná
Tornado no Paraná por Reprodução/ Redes sociais
Tornado no Paraná por Reprodução/ Redes sociais
Tornado no Paraná por Reprodução/ Redes sociais
Tornado no Paraná por Reprodução/ Redes sociais
Tornado no Paraná por Reprodução/ Redes sociais
Julia morreu durante temporal que atingiu o Paraná por Reprodução

Adolescente morreu após ser arrastada

Seis pessoas morreram durante a passagem de um tornado pelo Paraná, na sexta-feira (7). A jovem Julia Kwapis, de 14 anos, estava na casa de uma amiga, em Rio Bonito do Iguaçu, quando foi arrastada pelas fortes rajadas de vento, segundo a família. O fenômeno climático foi classificado como EF3 e teve ventos que chegaram a 250 km/h.

Leia mais sobre o tornado

Adolescente de 14 anos é uma das vítimas de tornado no Paraná; jovem estava na casa de amiga

Número de mortes causadas por tornado no Paraná sobe para seis; ventos chegaram a 250 km/h

Tornado causa destruição e deixa 4 mortos e 432 feridos em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná

VÍDEO: Tornado de nível 3 deixa cinco mortos e mais de 100 feridos no Paraná

Ferida, a adolescente chegou a ser levada ao Hospital São José, em Laranjeiras do Sul, cidade a aproximadamente 18 quilômetros de distância, segundo o G1. Em entrevista à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, a mãe de Julia contou que a família ficou sem notícias da jovem durante toda noite de sexta-feira e madrugada de sábado (8). Às 6h20, ela foi comunicada que a filha estava no hospital da cidade vizinha.

