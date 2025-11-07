ESCLARECIMENTO

Adriana Oliveira publica textão após demissão da TV Bahia: 'Continuar seria me violentar'

Jornalista se despediu da emissora nesta sexta-feira (7) após 25 anos de trabalho

Elis Freire

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 20:40

Adriana Oliveira foi demitida após 25 anos na TV Bahia Crédito: Reprodução

A jornalista baiana Adriana Oliveira figurou por mais de 25 anos nas telas da TV Bahia, quase sempre nas ruas, de perto da notícia, marcando o público que acompanhava o Bahia Meio Dia e o Jornal da Manhã. Demitida da emissora nesta sexta-feira (7), Adriana usou as redes falar sobre a sua trajetória através de um textão de desabafo e agradecimento.

"Foram 25 anos e 6 meses na Rede Bahia, mais da metade dos meus 51 anos de vida. Mais da metade de mim. Entrelaçada a tantas histórias, fui tecendo a minha. Histórias de alegria, de dor, de angústia, de esperança. Histórias que confiei ao olhar da câmera, mas que, antes, confiei ao coração. A cada pessoa que me abriu a porta, o sorriso ou a ferida, eu deixo aqui minha gratidão mais profunda. Quanta oportunidade tive de aprender!", destacou inicialmente.

Em seguida, Adriana se abriu sobre a profissão de jornalista, o desgaste e os novos tempos. "A rotina nunca teve o glamour que muitos imaginam quando veem a gente na telinha. O jornalismo mudou. Eu também mudei. Mas, até o último dia, dei o meu melhor", garantiu.

Anúncio do fim de um ciclo

A jornalista anunciou ainda que encerrou o seu ciclo no jornalismo de televisão, mas que seguirá, com novos projetos, pois, segunda ela, continuar com essa rotina a violentaria. "Hoje, sei com a serenidade que só o tempo traz, ( terapia tbm) que meu ciclo no jornalismo de TV se encerrou. Amei o que fiz. Fui inteira, corpo e alma. Mas continuar seria me violentar. E há um amor que também sabe parar, com respeito e verdade. São 30 anos de rua, de microfone, de gente. Me despeço dos factuais, da violência, do carnaval…com um alívio profundo e um coração cheio de memórias", afirmou