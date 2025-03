TV BAHIA

Andréa Silva revela que Adriana Oliveira também vai apresentar jornal e brinca: 'O iceberg derreteu'

Jornalista admite que profissão é difícil: 'Às vezes você quer sair correndo dali, daquela dor'

Fernanda Varela

Publicado em 12 de março de 2025 às 17:00

Andréa Silva Crédito: Reprodução

Hoje foi um dia inesquecível para a repórter Andréa Silva. Depois de 20 anos nas ruas de Salvador, atuando como repórter, ela voltou a sentir frio na barriga e viveu a emoção de apresentar o Jornal da Manhã, da TV Bahia. Ela fará dupla com Ricardo Ishmael durante as férias de Camila Oliveira.>

Em suas redes sociais, Dedéa, como carinhosamente é chamada pelos colegas, gravou um vídeo de agradecimento. "Oi, gente. Então, estou eu aqui, 12h39 agora, hora que eu tô fazendo essa gravação. Tô indo pegar meu filho na escola e só agora, depois de uma manhã, e foi um turbilhão de emoções, eu pude parar para agradecer a vocês. É, foi uma manhã muito especial. Eu, há 20 anos eu não entrava no estúdio para apresentar um jornal. Gratidão, hoje, amanhã e sempre. Foi uma manhã que guardarei pra vida no mais profundo lugar do coração, onde coleciono afeto", iniciou. >

"31 anos de carreira agora, dia 19 de março. E assim, eu refleti o grande valor que eu tenho, que eu trago na minha vida, o grande legado da minha profissão, que eu não tenho dúvida nenhuma, que é o carinho que eu recebo de vocês. É emocionante saber que tanta gente torce por você, que tanta gente vibra, que tanta gente te acompanha, que tanta gente fala assim: "Poxa, você tava legal, poxa, que bom te ver no jornal". É emocionante demais receber o aplauso dos colegas, receber o abraço de Ricardo Ishmael, um querido amigo que desde o início, ele inclusive, fez essa sugestão: "Dedéa, que tal, você e Dri (Adriana Oliveira)?", seguiu.>

Andréa aproveitou ainda para enaltecer sua companheira de jornada, Adriana Oliveira. "Nós somos aí duas contemporâneas. Ricardo falou 'o que acha de estar comigo, de estarem comigo no jornal nas férias de Camila e tal?'. Ele falou com um carinho tão grande. E aí, claro que eu falei: "Nossa, maravilha, a gente topa, eu topo, tô fazendo agora, Adriana também terá a oportunidade dela e receber o abraço de Vanderson Nascimento, com aquela brincadeira ali que a gente ama", continou.>

A jornalista seguiu o vídeo relembrando o momento de apresentar o jornal. "Gente, foi tudo tão lindo, foi tudo tão especial para mim. Eu quero muito agradecer. Eu preciso dizer a vocês que a gente vive uma carreira, o jornalismo é uma carreira muito desafiadora e desculpa... porque às vezes emociona, né? Eu venho de uma escola de jornalismo em que, uma das grandes lições que eu aprendi, e faz parte, chama-se resiliência. A gente não vive uma carreira fácil, claro que não. A gente tem o desafio de contar histórias que às vezes dão nó aqui na garganta, sabe? Que às vezes você quer sair correndo dali daquela dor que você sente também, que às vezes você se sente impotente diante de uma fatalidade ou diante de alguma coisa que aconteceu, que às vezes você se sente, é, desafiado demais em não ter muitas informações e ter que noticiar e ter que contar e ter que buscar", disse emocionada.>

"Então, a resiliência é o que mantém a gente vivo. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, sabe? Eu, na minha vida pessoal, eu fiz uma escolha de ter uma família, de ser mãe. E é por essa família, é pela minha escolha que eu sigo no jornalismo com resiliência, sempre. E sigo com muito orgulho, com muita gratidão. É óbvio que eu tenho as minhas angústias, é óbvio que eu tenho também os meus momentos difíceis, mas a gente supera. A gente supera em nome do carinho de vocês, a gente supera em nome de uma profissão em que você nunca vive a rotina, você tá sempre vivenciando coisas diferentes. Então é isso, meus amigos, eu estou no Jornal da Manhã substituindo Camila Oliveira, que é outra querida amiga e que é resiliente também é uma guerreira, que também escolheu ser mãe, ter uma família e que luta por isso. Camila volta de férias e eu espero até lá atender à altura tudo que ela entrega no dia a dia ao lado de Ricardo. Estou muito feliz pelo reconhecimento, quero agradecer de coração a todos, todos os telespectadores, todos que torceram por mim, que torcem por mim. Espero sinceramente estar cada dia melhor para vocês.", prosseguiu.>