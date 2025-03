TELEVISÃO

Andréa Silva estreia no Jornal da Manhã e é homenageada: 'A casa é sua'

Jornalista trabalha na emissora há 29 anos

Maysa Polcri

Publicado em 12 de março de 2025 às 10:05

Veja como foi a estreia de Andréa Silva Crédito: Reprodução/TV Bahia

A jornalista Andréa Silva estreou no comando do Jornal da Manhã, da TV Bahia, nesta quarta-feira (12), ao lado do apresentador Ricardo Ishmael. O colega deu início a transmissão do telejornal matinal e logo convidou Andréa para ser sua dupla. "Vem para cá! Olha ela, nossa queridíssima Andréa Silva. Seja bem-vinda, que alegria tê-la conosco. A casa é sua", falou. A jornalista vai cobrir as férias de Camila Oliveira nos próximos dias. >

O telejornal exibiu momentos em que Andréa apresentou outros programas da Rede Bahia, na década de 1990. "Foi a minha primeira experiência na bancada. Depois, vieram outras oportunidades, inclusive no Jornal da Manhã", comentou a jornalista. "Jornalismo é isso. A gente está aqui, na rua, trazendo informação e notícia. Aquece nosso coração saber que as pessoas nos acompanham e acreditam no que a gente fala", completou. >

Ao longo da transmissão, Andréa foi homenageada pelos colegas repórteres. "Bom ter você aqui com a gente. Bom ter você me chamando. É um prazer trabalhar contigo", falou Felipe Oliveira. "Preciso te parabenizar. É uma honra para a gente estar falando com você, do outro lado. Muito sucesso, minha amiga, colega, grande referência", celebrou Muller Nunes. >

Em sua tradicional participação no Jornal da Manhã, Vanderson Nascimento, apresentador do Bahia Meio Dia, parabenizou a colega. O jornalista mostrou uma placa com a frase "A Bahia te ama, Dedea". "Que massa ter você. É isso aí, meu povo, Andréa Silva e Ricardo Ishmael no Jornal da Manhã, enquanto Camilinha está de férias. Certeza que ela está feliz demais acompanhando esse momento", disse. >

Os espectadores também comemoraram a participação da jornalista. "Estou tão feliz com Andréa Silva apresentando o jornal! Ela merece essa “tranquilidade” na carreira! A gata se desdobra e toda pauta de buzu, de agonia é ela que assume!", escreveu Maíra Azevedo, a Tia Má, no X, antigo Twitter. >

"Que massa ver a estreia de Andréa Silva no Jornal da Manhã e a felicidade das pessoas com isso, ela é merecedora demais", pontuou outro usuário. >