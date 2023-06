Após quatro meses afastada, Andrea Silva volta à TV Bahia

. Crédito: Reprodução/TV Bahia

Após quatro meses afastada das telas dos baianos, a repórter Andrea Silva voltou à TV Bahia na manhã desta segunda-feira (5). A jornalista estava afastada tratando as consequências da chikungunya.



Na sua volta, no Jornal da Manhã, Andrea tentou conter a emoção de retornar ao trabalho e agradeceu o carinho do público. Ela agradeceu também o apoio dos apresentadores Camila Oliveira e Ricardo Ishmael.

"A emoção é muito grande estar de volta, muito obrigada a todos vocês que acompanharam e torceram nesse momento que foi difícil pra mim. Queria quebrar o protocolo e fazer um agradecimento a todas as orações, a tudo o que eu recebi de força que me ajudou muito. É uma alegria estar de volta, vamos às nossas notícias, vamos trabalhar", disse a repórter, em sua primeira passagem ao vivo, direto de uma padaria, em Brotas.

Ao longo do período de afastamento, Andrea fez diversos desabafos nas redes sociais falando da saudade do trabalho e das dificuldades que enfrentava por causa da doença.

"Conto os segundos para voltar a vida produtiva, para caminhar como sempre fiz, sem limitação e sempre querendo andar até mais do que deveria, para subir e descer uma escada sem precisar me apoiar em corrimão ou dar a mão a alguém, ficar o tempo que for necessário em pé... ahhhh como as coisas básicas fazem falta, amigos", desabafou, em abril.