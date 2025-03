CARISMA LOGO CEDO!

Andréa Silva será a nova apresentadora do Jornal da Manhã, da TV Bahia

Informação foi divulgada pela emissora nesta sexta (07)

Nascida em Itabuna, no sul do estado, a repórter começou a carreira na cidade natal e veio a Salvador em 1995 para trabalhar na TV Itapoan. No ano seguinte, estreou na TV Bahia, onde trabalha há 29 anos. Andréa fez a sua primeira entrada da carreira justamente no carnaval, na folia de 1995, na Praça Castro Alves, cobrindo o cortejo do Olodum. Torcedora fiel do Bahia e admiradora de Santa Dulce dos Pobres, Andréa também é mãe de dois filhos.

>