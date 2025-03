TV BAIANA

Andréa Silva fala de estreia no comando do Jornal da Manhã e agradece carinho: 'Tudo especial'

Ela vai substituir Camila Oliveira nas férias

Carol Neves

Publicado em 12 de março de 2025 às 14:33

Andréa Siva Crédito: Reprodução

A jornalista Andréa Silva, que estreou no comando do Jornal da Manhã, da TV Bahia nesta quarta-feira (12), fez um vídeo agradecendo o carinho que recebeu do público. Ela está substituindo a apresentadora Camila Oliveira durante as férias, ficando ao lado de Ricardo Ishmael. A jornalista disse ainda que a colega Adriana Oliveira também deve participar do rodízio futuramente. "Foi tudo tão lindo, tão especial para mim", disse. "O iceberg derreteu", disse, ao falar sobre o "frio na barriga" antes de apresentar.>

"Só agora depois de uma manhã que foi um turbilhão de emoções eu pude parar para agradecer a vocês. Foi uma manhã muito especial. Há 20 anos não entrava num estúdio para apresentar jornal. Estou fazendo 31 anos de carreira agora em 19 de março. Eu refleti que o grande valor que tenho, trago na minha vida, grande legado da minha profissão, não tenho dúvida nenhuma é o carinho que recebo de vocês. É emocionante saber que tanta gente torce por você, tanta gente vibra, te acompanha", disse a veterana repórter.>

A jornalista revelou que a ideia partiu do colega de bancada. "É emocionante demais receber aplauso dos colegas, o abraço de Ricardo Ishmael, um querido amigo, ele inclusive que fez essa sugestão. 'Dedeia, que tal você e Dri , somo duas contemporâneas, estarem comigo no jornal nas férias de Camila', um carinho tão grande. Claro que eu falei 'Massa, maravilha, a gente topa, eu topa'. Estou fazendo agora e Adriana também terá oportunidades dela", explicou.>

Andréa disse que a carreira no jornalismo é desafiadora e que a resiliência é o mais importante para seguir em frente em meio a momentos difíceis. "Na minha vida pessoal fiz uma escolha de ter uma família, de ser mãe, e é por essa família, por minha escolha, que sigo no jornalismo, com resiliência sempre. E sigo com muito orgulho e gratidão. Óbvio que tenho minhas angústias, momentos difíceis, mas a gente supera em nome do carinho de vocês, em nome de uma profissão que você nunca vive uma rotina, sempre está vivenciando coisas diferentes". >

A jornalista ainda elogiou a colega Camila Oliveira, a quem chamou de uma "querida" e "guerreira". "Espero atender a altura tudo que ela entrega no dia a dia ao lado de Ricardo", afirmou, antes de agradecer novamente ao público e à produção por "apostar, acreditar e me darem essa oportunidade". >