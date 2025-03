JORNALISMO BAIANO

Adriana Oliveira também foi convidada para apresentar Jornal da Manhã

Andréa Silva, que estreou hoje no comando do programa, disse que convite partiu de colega Ricardo Ishmael

O convite para a repórter Andréa Silva assumir o comando do "Jornal da Manhã", na TV Bahia, durante as férias de Camila Oliveira, veio do colega de bancada Ricardo Ishmael. A colega Adriana Oliveira, que também é repórter, foi convidada e deve participar futuramente, segundo Andréa, que publicou um vídeo agradecendo a oportunidade e todo carinho que recebeu do público. >