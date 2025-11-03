B.O

Virginia pode ser barrada de acompanhar Vini Jr. na Copa de 2026, diz jornalista

Influenciadora estaria enfrentando problemas fiscais com os Estados Unidos; assessoria nega qualquer irregularidade

Elis Freire

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 21:22

Virginia e Vini Jr Crédito: Reprodução

A influenciadora Virginia Fonseca estaria enfrentando irregularidades fiscais que podem barrá-la de estar ao lado do namorado Vini Jr, jogador convocado para disputar a Copa de 2026 pela Seleção Brasileira. Isso por que, os jogos serão disputados no Canadá, México e Estados Unidos e, Virginia estaria devendo satisfações aos EUA, país onde nasceu.

De acordo com informações do jornalista Leo Dias Virginia, que possui cidadania americana, estaria devendo impostos ao fisco do país norte-americano.

Ainda de acordo com o apresentadora, a loira não repassou ao país os tributos devidos sobre bens adquiridos, incluindo os relacionados à sua empresa, a WePink, além de valores que ganhou de empresas de apostas online, as chamadas bets. Por isso, Virginia não estaria frequentando os EUA nos últimos anos.

A situação, porém, pode ser revertida até o ano que vem caso a influenciadora regularize seus débitos com órgãos fiscais americanos.