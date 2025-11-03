ENTENDA

Cansou de ser filmada? Mãe de Vini Jr. fica incomodada com atitude de Virginia

Fernanda Cristina foi pega de surpresa com gravação de Virginia

Felipe Sena

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 20:33

Virginia tem publicado diversos registros ao lado da sogra Crédito: Reprodução | Instagram

Após o anúncio do relacionamento de Vini Jr. com Virginia, a família do jogador tem estreitado ainda mais os laços com a loira. Nas redes sociais, a influenciadora tem compartilhado diversos registros ao lado da família do craque, inclusive de Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr, a quem ela chama de Mamma.

No entanto, parece que o hábito de Virginia em registrar tudo a cada instante, não tem agradado muito. Em um vídeo que circula nas redes sociais, seguidores apontam que a mãe de Vini Jr não gostou muito de ser pega de surpresa pela empresária.

Na gravação, Fernanda Cristina aparece sentada, quando Virginia começa a registrar o momento, e a mãe do atleta se arruma rapidamente, e faz um semblante de quem não gostou de ter sido surpreendida. Ao lado dela está Margareth Serrão, mãe de Virginia.

“O olhar dela feito o olhar que Rochelle fazia quando não gosta de algo”, escreveu um seguidor com emojis de risos.