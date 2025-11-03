CONFIRA

‘Tremembé’: Poliana, detenta que cometeu crime horrendo, tem uma ligação inusitada com Suzane von Richthofen

Personagem retrata mulher que cometeu crime horrendo contra irmãs gêmeas

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 19:52

A série “Tremembé” é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nos últimos dias após sua estreia na sexta-feira (31). A trama que traz a história de detentos que chocaram o Brasil, e entre os enredos que mais chama atenção está o de Suzane von Richthofen, presa por ter arquitetado a morte dos próprios pais, Marísia e Manfred von Richthofen.

No entanto, entre muitas histórias, também se destaca a de Poliana, que tem uma ligação com Suzane. A personagem é baseada em Luciana Olberg, responsável por um crime que também chocou a sociedade.

Luciana foi condenada a 29 anos de prisão por ter embedado as irmãs gêmeas de três anos para facilitar estupros cometidos por seu marido, dono de uma academia de boxe, e um aluno com quem o casal mantinha um relacionamento a três. Ela filmou as agressões e distribuiu em grupos de pedófilos, que a denunciaram.

O caso teve pouca repercussão na época e só veio a público anos depois, quando o jornalista Ulisses Campbell detalhou o crime no livro “Tremembé”, que serviu de adaptação para a série.

A relação de Poliana com Suzane von Richthofen atravessa a ficção. Rogério Olberg, irmão de Luciana, manteve um relacionamento com Richthofen, que iniciou com trocas de cartas, incentivadas pelo irmão.

Em entrevista ao site da revista Veja São Paulo, Rogério disse que o objetivo era “evangelização”. “Minha irmã disse que ela não tinha com que se corresponder, que não tinha amigos e resolvi escrever”, disse.

O namoro evoluiu para um noivado em 2015, mas terminou em 2020, após Rogério descobrir que Richtofen mantinha R$ 120 mil em uma conta não declarada. No entanto, a família Olberg continuou oferecendo apoio a Suzane.

Hoje, Suzane reside em Águas de Lindóia, interior de São Paulo, ao lado do esposo, o médico Felipe Zecchini Muniz, com quem se conectou através das redes sociais em 2023. O casal celebrou a chegada do primeiro filho em 2024. Agora, Suzane passou a usar o nome Suzane Louise Magnani Muniz, combinando o sobrenome de sua avó materna com o do companheiro.