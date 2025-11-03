Acesse sua conta
Tremembé: Cristian Cravinhos se revolta com 'mentiras' e detona série do Prime Video

Ex-detento não gostou da forma como foi retratado

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 14:45

Cristian Cravinhos
Cristian Cravinhos Crédito: Reprodução

A estreia da série Tremembé, lançada na sexta-feira (31) pela Prime Video, reacendeu polêmicas em torno dos personagens retratados na trama inspirada em histórias reais. Um dos que mais se manifestaram foi Cristian Cravinhos, condenado junto com o irmão Daniel e com Suzane von Richthofen pelo assassinato dos pais dela, em 2002.

Incomodado com o modo como foi retratado, Cristian afirmou nas redes sociais que a série é “muita mentira” e se disse revoltado por ter sido mostrado como um homem que usa calcinha. Ele também respondeu seguidores que comentaram a publicação e escreveu que “tudo é feito pelo ibope”. Pouco depois, bloqueou os comentários no Instagram.

Na produção, Cristian é interpretado pelo ator Kelner Macêdo. Tremembé mistura fatos reais e ficção para reconstituir o cotidiano da penitenciária que ficou conhecida por abrigar alguns dos presos mais famosos do país, entre eles Suzane von Richthofen, Anna Carolina Jatobá e Elize Matsunaga.

Condenado a 38 anos de prisão, Cristian cumpre pena por homicídio triplamente qualificado e roubo. Atualmente, vive em liberdade condicional após mais de uma década preso, período em que também dividiu cela com outros detentos conhecidos.

