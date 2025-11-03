Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Reconheceu? Namorado de Suzane von Richthofen em 'Tremembé' é o pequeno Josué, de Central do Brasil

A série, inspirada nos livros do jornalista Ulisses Campbell, mostra histórias de figuras como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, os irmãos Cravinhos e Alexandre Nardoni

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 13:30

Vinícius Oliveira
Vinícius Oliveira Crédito: Reprodução

Conhecido mundialmente por interpretar o menino Josué no clássico Central do Brasil, o ator Vinícius de Oliveira volta à tela em Tremembé, nova série brasileira da Prime Video inspirada em casos reais que marcaram a história do país. A produção retrata a rotina na penitenciária no interior de São Paulo, conhecida como o presídio dos famosos.

Série Tremembé estreia na Prime Video

Série Tremembé por Divulgação
Série Tremembé por Divulgação
Série Tremembé por Divulgação
Letícia Rodrigues vive Sandrão na série por Divulgação
Letícia Rodrigues vive Sandrão na série por Divulgação
Série Tremembé por Divulgação
Série Tremembé traz triângulo amoroso na cadeia por Divulgação
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
[Edicase]A produção “Tremembé” mostra a vida de personagens marcados por crimes famosos no Brasil (Imagem: Reprodução digital | Amazon Prime Video) por Imagem: Reprodução digital | Amazon Prime Video
Kelner Macêdo como Christian Cravinhos na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Felipe Simas como Daniel Cravinhos na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Bianca Comparato como Anna Carolina Jatobá na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Carol Garcia como Elize Matsunaga na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Anselmo Vasconcelos como Roger Abdelmassih na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Letícia Rodrigues como Sandrão na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Lucas Oradovschi como Alexandre Nardoni na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
1 de 36
Série Tremembé por Divulgação

Descoberto ainda criança pelo diretor Walter Salles quando trabalhava como engraxate no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Vinícius se tornou um dos rostos mais emblemáticos do cinema brasileiro. Central do Brasil foi indicado ao Oscar e venceu o Urso de Ouro no Festival de Berlim, consagrando o jovem ator ao lado de Fernanda Montenegro. Desde então, ele construiu uma carreira sólida, atuando em novelas, filmes e produções teatrais, além de se dedicar à direção e à preparação de elenco.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

O que aconteceu com Sandrão após Tremembé? Ex-companheira de Suzane e Elize está solta e evita os holofotes

Preso em cela individual e sem visitas: veja como está Roger Abdelmassih hoje, que tem 82 anos e segue preso em Tremembé

Solta, sem a filha e ex-motorista de app: veja como está Elize Matsunaga hoje, após sair de Tremembé

Separados, livres e com filhos adultos: veja como estão Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá após deixarem Tremembé

Como está Suzane Von Richthofen hoje? Mãe, casada e de sobrenome novo, ela leva vida discreta após deixar Tremembé

Em Tremembé, Vinícius de Oliveira interpreta Rogério Olberg, personagem inspirado no empresário que se envolveu com Suzane von Richthofen durante o período em que ela cumpria pena no regime semiaberto. Na vida real, Suzane e Rogério se aproximaram em 2015, quando ela precisava de um endereço fixo para obter autorização das chamadas saídas temporárias. O benefício, porém, foi revogado duas vezes por violação de regras. 

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Tremembé: livro que teve venda proibida revela 'bomba' sobre Suzane von Richthofen

Tremembé: o que é real e o que é ficção na série que mostra o presídio dos famosos

'Tremembé': quando será a segunda temporada da série do Prime Video?

VÍDEO: assista à famosa entrevista que Suzane von Richthofen deu para Gugu Liberato dentro de Tremembé

Disputa, justiça e trapaça: como foi a separação traumática de Suzane von Richthofen e Sandrão após saída de Tremembé

O relacionamento terminou em 2020, depois que Rogério descobriu que ela mantinha em segredo uma conta com mais de R$ 120 mil, valor recebido por Suzane após uma entrevista exclusiva concedida em 2015 ao apresentador Gugu Liberato.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Tremembé: filho de Suzane Von Richthofen tem 2 anos e não leva o sobrenome da mãe

Tremembé: livro proibido que aparece na série e revela bastidores reais do presídio está à venda?

Quem ainda está preso em Tremembé? Jogador Robinho e médico Abdelmassih estão na lista

Coincidência? Todos os presos 'famosos' de Tremembé escolheram o interior de São Paulo para recomeçar a vida

Teste de Rorschach: entenda para que serve o teste com manchas que avaliou a personalidade dos presos de Tremembé

A série, inspirada nos livros do jornalista Ulisses Campbell, mostra histórias de figuras como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, os irmãos Cravinhos e Alexandre Nardoni, mesclando fatos reais e ficção dramática. A produção revela bastidores e conexões entre detentos que ganharam fama fora e dentro dos muros da prisão.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Preso, deslocado e incomodado com 'colegas' da cadeia: como está a vida do jogador Robinho em Tremembé

No semiaberto, formado, 'exemplar' e com pena reduzida: como é a vida de Lindemberg Alves, assassino de Eloá Pimentel, em Tremembé

Tremembé: quem é o marido de Suzane von Richthofen, médico, pai de 4, que enfrentou família e deu seu sobrenome à ex-detenta

Tremembé: saiba como estão os irmãos Cravinhos, assassinos dos pais de Suzane von Richthofen

Quem pegou quem? Os romances reais entre presas e presos famosos de Tremembé que inspiraram a série

Tags:

Tremembé Suzane von Richthofen Irmãos Cravinhos Alexandre Nardoni Anna Carolina Jatobá Isabella Nardoni Caso Eloá Roger Abdelmassih Elize Matsunaga Daniel Cravinhos Cristian Cravinhos Lindemberg Alves Eloá Cristina Pimentel

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - 'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen

'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen
Imagem - Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada