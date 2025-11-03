TREMEMBÉ

Reconheceu? Namorado de Suzane von Richthofen em 'Tremembé' é o pequeno Josué, de Central do Brasil

A série, inspirada nos livros do jornalista Ulisses Campbell, mostra histórias de figuras como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, os irmãos Cravinhos e Alexandre Nardoni

Fernanda Varela

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 13:30

Vinícius Oliveira Crédito: Reprodução

Conhecido mundialmente por interpretar o menino Josué no clássico Central do Brasil, o ator Vinícius de Oliveira volta à tela em Tremembé, nova série brasileira da Prime Video inspirada em casos reais que marcaram a história do país. A produção retrata a rotina na penitenciária no interior de São Paulo, conhecida como o presídio dos famosos.

Descoberto ainda criança pelo diretor Walter Salles quando trabalhava como engraxate no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Vinícius se tornou um dos rostos mais emblemáticos do cinema brasileiro. Central do Brasil foi indicado ao Oscar e venceu o Urso de Ouro no Festival de Berlim, consagrando o jovem ator ao lado de Fernanda Montenegro. Desde então, ele construiu uma carreira sólida, atuando em novelas, filmes e produções teatrais, além de se dedicar à direção e à preparação de elenco.

Em Tremembé, Vinícius de Oliveira interpreta Rogério Olberg, personagem inspirado no empresário que se envolveu com Suzane von Richthofen durante o período em que ela cumpria pena no regime semiaberto. Na vida real, Suzane e Rogério se aproximaram em 2015, quando ela precisava de um endereço fixo para obter autorização das chamadas saídas temporárias. O benefício, porém, foi revogado duas vezes por violação de regras.

O relacionamento terminou em 2020, depois que Rogério descobriu que ela mantinha em segredo uma conta com mais de R$ 120 mil, valor recebido por Suzane após uma entrevista exclusiva concedida em 2015 ao apresentador Gugu Liberato.

